13 novembre 2026
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Beirut vigili del fuoco: Hajjar sequestrato della crisi di cura

Libnanews
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Dopo la mobilitazione il 12 novembre, Hajjar ha ricevuto il governatore e il sindaco. La copertura medica rimane al centro delle richieste dei vigili del fuoco, senza un accordo finanziario annunciato.

Pompiers de Beyrouth : crise des soins et réunion au ministère de l’Intérieur. Véhicules de la caserne, photographie d’archive publiée en mai 2023.
Véhicules à la caserne de la Quarantaine, photographie publiée dans le reportage du 4 mai 2023. Date exacte de prise de vue non renseignée. Cette archive ne montre pas la mobilisation du 12 novembre 2026. Photo entière conservée, habillage Libnanews. © Nathalie Duplan – Valérie Raulin / photothèque Libnanews
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La copertura medica dei vigili del fuoco di Beirut è al centro di una crisi che ha portato il ministro dell’Interno Ahmad Hajjar a ricevere il governatore Marwan Abboud e il sindaco Ibrahim Zeidan giovedì sera, 12 novembre. Il Ministero conferma che ha esaminato i loro reclami e gli eventi che si sono verificati nel comune, senza annunciare un regolamento finanziario o una data di uscita.

Cura e attrezzatura al centro del conflitto

I vigili del fuoco chiedono una migliore assistenza e ricovero, così come il pagamento dell’indennità di abbigliamento. Una prima mobilitazione ha avuto luogo il 6 novembre di fronte al quartier generale governatorato. Il movimento riprese il 12 novembre, mentre era prevista una riunione del consiglio comunale.

Il comandante del corpo, il generale Maher Ajouz, ha spiegato nelle dichiarazioni stampa che gli agenti non potevano più sopportare la differenza tra le fatture ospedaliere e gli importi coperti. Ha annunciato un ritiro dalle caserme e la sospensione delle missioni regolari fino a quando il record medico è stato risolto, sostenendo che il governatore aveva dato il suo consenso.

La continuità del rilievo rimane un problema distinto

Maher Ajouz ha fatto riferimento all’uso delle squadre di difesa civile e ha detto che era pronto a svolgere missioni di rinforzo a loro richiesta. Questa posizione non consente di concludere che tutti gli aiuti sono stati fermati a Beirut. Tuttavia, sottolinea la necessità di distinguere tra il movimento dei vigili del fuoco comunali e il funzionamento di altri servizi di emergenza.

Il Comandante ha anche indicato che il trattamento dei crediti richiedeva misure legali e amministrative. Non ha dato una scadenza ferma per il loro completamento.

Hajjar chiede soluzioni e conformità procedurale

Nel suo comunicato ufficiale del 12 novembre, il Ministero afferma che Ahmad Hajjar ha richiesto soluzioni concrete che garantiscono i diritti dei membri della brigata di fuoco e della guardia comunale. Ha sottolineato il loro ruolo nella protezione degli abitanti e nel rispondere agli incidenti e alle emergenze.

Il ministro ha anche sottolineato il rispetto delle norme giuridiche e amministrative nell’espressione dei crediti, nonché la conservazione del funzionamento delle istituzioni pubbliche. Questo doppio messaggio non costituisce un’accettazione quantitativa delle domande o l’annuncio di un accordo con gli agenti.

Una difficoltà documentata per diversi anni

Le testimonianze raccolte nelle caserme della Quarantina nel maggio 2023 descrissero già le cure e le uniformi difficilmente accessibili che gli ufficiali dovevano finanziare. Queste antiche osservazioni gettano luce sull’origine del conflitto, ma i salari e i mezzi materiali allora non possono essere presentati come figure del novembre 2026.

L’attuale dossier riguarda quindi sia i diritti sociali degli agenti che l’organizzazione degli interventi durante la loro mobilitazione. Il Comunicato ministeriale non precisa ancora il costo della soluzione proposta, il suo finanziamento o le modalità di attuazione.

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