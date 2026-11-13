Gel nella Bekaa: La raccolta tardiva colpita

Il gelo ha danneggiato le colture di campo e le patate tardive a Bekaa. Ibrahim Tarshishi e Antoine Hoyeck avvertono le perdite subite dai produttori, mentre i grossisti di Qab Elias descrivono una contrazione degli arrivi. I professionisti chiedono una migliore protezione contro i disastri agricoli. Altri bacini di produzione e colture a effetto serra possono portare volumi aggiuntivi, senza sostituire immediatamente le colture distrutte nella pianura.

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Il congelamento in Bekaa ha danneggiato le colture di campo e la raccolta di patate tardive. I funzionari dell’azienda descrivono perdite significative dopo diverse notti fredde a novembre. Essi avvertono anche su una diminuzione degli arrivi vegetali. Le stime disponibili rimangono quelle dei professionisti, senza un bilancio nazionale consolidato.

Patate tardive tra colture colpite

Ibrahim Tarshishi, leader del sindacato agricolo, stima che le perdite superano il 30% della produzione prevista di patate tardive, noto come « laqis ». Nelle sue dichiarazioni riportate il 13 novembre, menziona circa 15.000 tonnellate perse. Questa cifra si riferisce al rendimento atteso di questa campagna, non a tutta la produzione annuale libanese.

Descrive cinque giorni successivi di congelamento, per tre o quattro ore al giorno, che ha ridotto il rendimento di appezzamenti al momento in cui i produttori stavano aspettando il loro raccolto.

Il gel nel Bekaa indebolisce la fine della stagione

In un’intervista pubblicata il 10 novembre, Tarshishi ha già segnalato la distruzione tra le colture esposte: zucchine, cetrioli, pomodori, fagioli e melanzane. Descrisse piante completamente danneggiate, così come una diminuzione del volume atteso di patate.

Questo avviso viene quando la campagna di giardinaggio sul campo si avvicina alla sua fine nel Bekaa. I produttori di serra possono estendere talune colture. Tuttavia, Tarshishi ritiene che i volumi disponibili sotto riparo, nella pianura e sulla costa, non saranno sufficienti per sostituire le colture perse.

Il responsabile agricolo evidenzia anche il peso delle spese di pre-congelamento: semi, fertilizzanti, trattamenti, irrigazione e pompa di carburante. La distruzione di un raccolto priva così il produttore di un reddito previsto dopo diversi mesi di spesa. Non rimuove i costi già sostenuti.

Arrivi ridotti al mercato di Qab Elias

Omar Hatoum, che rappresenta grossisti di frutta e verdura, descrive anche una forte contrazione degli arrivi in Qab Elias. Alcuni prodotti diventano difficili da trovare, tra cui fagioli, zucchine, cavoli e peperoni. Questo calo delle consegne riguarda un centro di distribuzione dove vengono forniti i commercianti.

La pressione sui prezzi dipende ora dalle quantità che possono essere fornite da altri pool di produzione. Tarshishi ha sottolineato che le precedenti difficoltà di marketing avevano scoraggiato alcuni dei produttori di espandere le loro aree. Le colture già piantate sulla costa non possono quindi essere aumentate immediatamente per soddisfare questa carenza.

Le organizzazioni agricole chiedono protezione

In un comunicato stampa del 12 novembre, Antoine Hoyeck, presidente dell’Associazione Agricoltori libanesi, ha denunciato anche le perdite causate dal congelamento. Ha chiesto un risarcimento per i disastri agricoli e ha criticato l’inadeguatezza della protezione pubblica. La sua organizzazione avanza importanti aree disastri, senza fornire in questo comunicato stampa un inventario dettagliato per comune e per cultura.

Queste richieste comportano due esigenze distinte: anticipare episodi pericolosi e sostenere le aziende agricole dopo una perdita di raccolto. Viene utilizzato un avviso per preparare misure adattate alle colture e alle strutture disponibili. L’indennizzo risponde al reddito perso e alle spese già sostenute.

Una importante campagna di approvvigionamento di cadute

Il portale pubblico LEBTRADE pone la vendemmia tardiva di patate libanesi tra ottobre e dicembre. Esso identifica Bekaa e Akkar come una delle principali aree di produzione, con diversi calendari a seconda della regione. Questa diversità rende possibile la diffusione della fornitura, senza rendere i bacini agricoli intercambiabili a breve termine.

Le patate sono utilizzate principalmente per il consumo fresco. Si nutrono anche di mercati regionali, tra cui Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Turchia e Qatar. Per gli agricoltori colpiti dal congelamento, la questione immediata rimane la quantità commercializzabile alla fine di questo raccolto.

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