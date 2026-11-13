Pensionati privati: 200 miliardi ancora rivendicati

L’Unione degli insegnanti sta cercando 200 miliardi di sterline dal Fondo privato per la concessione del personale scolastico. Nel suo appello del 12 novembre, egli afferma che questo aiuto, votato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, non è ancora stato versato. Ha chiesto a Yassine Jaber e alle tre presidenze. Tale importo rimane separato dai 450 miliardi di dollari supplementari richiesti nel bilancio 2027 e non costituisce un’indennità individuale già versata ai pensionati.

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Il 12 novembre, il sindacato degli insegnanti ha rinnovato la sua richiesta di pagamento di 200 miliardi di libbre libanesi ai pensionati privati. Ha chiesto al ministro delle Finanze Yassine Jaber un aiuto che ha presentato come votato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale per più di tre mesi, ma ancora non versato.

Ciò rappresenta una parte dei 650 miliardi di dollari necessari per migliorare le pensioni. Il sindacato chiede anche l’intervento del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento. Il suo appello riguarda l’esecuzione dei fondi, non l’annuncio di una nuova assegnazione individuale.

Pensionati privati: una richiesta di pagamento immediata

Nel suo comunicato, l’organizzazione descrive le pensioni mensili non superiori a 200 dollari, nonostante il loro aumento di nove volte. Ha invocato le spese di cibo, medicina e ricovero per richiedere un intervento urgente. Questi importi costituiscono la constatazione del sindacato, non una scala dettagliata applicabile a ciascun titolare.

Il ricorso riguarda il Fondo di ammissione del personale della scuola privata. Il credito di 200 miliardi di dollari deve sostenere questa organizzazione. Pertanto, non corrisponde ad una somma direttamente promessa a ciascun titolare. L’appello del 12 novembre non specifica un’assegnazione individuale o una data di pagamento acquisita.

Finanziamento attraverso diverse fasi

Il dossier ha una lunga storia parlamentare. L’11 dicembre 2025 il Comitato delle Finanze e del Bilancio ha approvato il progetto trasmesso dal decreto 1408 del 30 settembre 2025. Esso prevedeva uno stanziamento supplementare di 200 miliardi di sterline nel bilancio del 2025 per coprire il disavanzo del Fondo.

Il presidente della commissione, Ibrahim Kanaan, ha spiegato che un precedente regime di 650 miliardi non era stato implementato. Il governo aveva rivisto l’importo di 200 miliardi di dollari. A tale data, il testo non doveva ancora passare prima dell’assemblea plenaria: il voto in commissione non era valido per l’adozione definitiva.

L’adozione del credito da parte dei membri è stata poi riportata nel luglio 2026. Il testo si basava sull’articolo 41 della legge del 15 giugno 1959 che organizzava docenti in istituzioni private. L’aiuto è stato presentato come contributo al deficit del fondo, non come riforma generale del calcolo della pensione.

I restanti 450 miliardi, un secondo caso

Il 1o ottobre il sindacato aveva già chiesto il rilascio dei 200 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, ha chiesto che i restanti 450 miliardi siano inclusi nel progetto di bilancio del 2027, con un esplicito impegno a pagare. Questi due approcci rimangono distinti: trasferire una busta approvata e ottenere stanziamenti supplementari.

La ripresa di novembre mostra che il sindacato considera ancora la prima fase incompiuta. Esso chiede alle autorità di completare le procedure di erogazione piuttosto che rinnovare una promessa. Nessun programma di trasferimento confermato dal Ministero delle Finanze accompagna questo nuovo intervento sindacale.

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