Aiuto a Israele: storia dietro 330 miliardi

L’aiuto di 330 miliardi di dollari a Israele richiede chiarificazione del periodo, delle categorie e del trattamento dell’inflazione. Dai primi prestiti del 1949 alle donazioni militari e alla difesa missilistica, questo dossier traccia la storia di un sostegno eccezionale. Due infographics dettagliano l’accumulo ufficiale in dollari attuali fino al 2025 e gli stanziamenti regolari dal 2026. Aircraft, munizioni, coproduzione, garanzie di prestito: l’analisi distingue finanziamenti, ordini e consegne, mentre Donald Trump annuncia che vuole porre fine all’aiuto annuale.

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Un prestito per l’agricoltura nel 1949, piani di guerra degli anni ’60 e poi miliardi dedicati a missili e intercettatori: gli aiuti americani a Israele cambiarono in natura tanto quanto in scala. La cifra di circa 330 miliardi di dollari, ristampata nei giorni scorsi, riassume questo eccezionale sostegno. A condizione che sia regolato per l’inflazione e non corrisponda ad una dichiarazione di pagamenti fino al novembre 2026.

Israele è, secondo il Servizio di Ricerca del Congresso (CRS), il primo beneficiario cumulativo dell’assistenza esterna degli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale. Questo rango storico non significa che viene prima ogni anno. Dice soprattutto circa la durata di un rapporto che ha attraversato i cambiamenti di amministrazione a Washington, le guerre regionali e la trasformazione di Israele in un’economia sviluppata.

Due giorni dopo l’annuncio di Donald Trump della fine dell’aiuto annuale dal 2027, il dibattito merita meglio di un importo isolato. Cos’è questo aiuto? Quanto denaro fornisce l’ex assistenza economica? E qual è esattamente il totale di 330 miliardi?

330 miliardi: cifra corretta dall’inflazione

La quantità di circa $330 miliardi recuperati daYnetè attribuito al Consiglio sulle relazioni esterne (CFR). Deve essere letto in costante 2024 dollari: i vecchi aiuti sono rivalutati per tener conto degli sviluppi dei prezzi. Un dollaro impegnato negli anni ’50 pesa quindi più di un dollaro recente in questa aggiunta.

Thegrafico storico CFRcopre gli esercizi dal 1946 al 2024. Ha usato i dati da ForeignAssistance.gov, aggiunto crediti anti-missili dal 2006 e ha detto che 2024 è stato parzialmente segnalato. Il testo di accompagnamento parla di « oltre 300 miliardi di dollari ». La cifra di 330 miliardi rimane quindi una stima attribuita a questa raccolta, con il suo periodo e i suoi limiti, e non un totale nominale deciso il giorno della sua ripresa nella stampa.

Tabella 1relazione CRS del 28 maggio 2025offre un’altra misura:174.965 miliardi di dollari attuali, o circa 175 miliardi, nella serie 1946-2025. L’inizio della serie riprende la formulazione statistica del CRS; Il primo importante prestito a Israele risale al 1949. La tabella aggiunge gli importi ai prezzi di ogni periodo. La sua ripartizione distingue 124.506 miliardi di assistenza militare non militare, 34.348 miliardi di assistenza economica e 16.111 miliardi di difesa missilistica. L’assistenza militare e antimissile rappresentano insieme circa l’80% del totale.

Accumulazione della SRC in dollari attuali, come al 2025. Le passività concordate includono donazioni e prestiti storici. Fonte: CRS, RL33222, Tabella 1, 28 maggio 2025. Calcoli e infografica Libnanews.

Lo stesso rapporto cita anche una stima del Dipartimento di Stato/USAID di $298 miliardi in costante 2024 dollari per il periodo 1946-24, sulla base dei dati disponibili nel gennaio 2025. La storica base di Greenbook esclude i crediti antimissili del Pentagono. Ciò spiega una differenza di portata, senza consentire l’assegnazione meccanica dei 32 miliardi che separano 298 e 330 ad un unico elemento: le date di estrazione e la copertura della serie non sono identiche.

La tabella CRS è intitolata « obbligazioni », vale a dire impegni. Esso riunisce l’assistenza storica e il finanziamento del bilancio recente, compresi i prestiti vecchi. Non è un controllo di tutti i pagamenti. Nel bilancio degli Stati Uniti, il voto apre una capacità di spesa, l’impegno crea un obbligo legale, e poi arriva il pagamento. La consegna di un aereo può ancora avvenire diversi anni dopo. Cofondandole gonfia artificialmente i bilanci o dà l’impressione che i materiali ordinati sono già disponibili.

1949: il primo prestito importante finanzia anche i settori

La formula « dal 1948 » si riferisce alla creazione dello Stato di Israele. Il primo importante finanziamento del governo americano è stato concesso nel gennaio 1949: un prestito bancario di $ 100 milioni di esportazione-import. Thearchivi del Dipartimento di Statodettagli un tasso del 3,5% e un rimborso per 12 anni. Un secondo prestito di 35 milioni segue nel dicembre 1950. Circa la metà dei fondi da questi due prestiti vanno all’agricoltura; industria, trasporti e comunicazioni assorbono la maggior parte del resto.

Questa origine illumina una storia spesso raccontata solo attraverso le armi. Tra il 1949 e il 1965, l’assistenza degli Stati Uniti raggiunse una media di circa 63 milioni di dollari all’anno, di cui oltre il 95% era un aiuto per l’economia e il cibo, secondo l’annesso storico della SRC. Il finanziamento va di pari passo con lo sviluppo del paese e l’accoglienza degli immigrati. L’assistenza militare rimane modesta, mentre la Francia è un importante fornitore di armi per Israele.

I missili Hawk venduti dagli Stati Uniti nel 1962 e gli aerei Phantom approvati in vendita nel 1968 annunciano il cambiamento. Il balzo fiscale è apparso all’inizio del decennio successivo: i prestiti militari statunitensi sono aumentati da 30 milioni di dollari nel 1970 a 545 milioni di dollari nel 1971.

1973-1985: punto di svolta nell’aiuto militare

La guerra dell’ottobre 1973 diede alla relazione una nuova dimensione. Una legge americana di dicembre apre 2,2 miliardi di dollari in eccezionale assistenza militare. Nel 1974, Richard Nixon distribuì questa busta tra 1,5 miliardi di sovvenzioni e 700 milioni di prestiti. L’aiuto militare di emergenza diventa uno strumento centrale di sostegno degli Stati Uniti.

Il trattato di pace israeliano-egiziano del 1979 ha aggiunto una funzione diplomatica a questo finanziamento: Washington ha accompagnato gli impegni dei due paesi e le conseguenze del ritiro israeliano dal Sinai. Gli stanziamenti annunciati per l’intero accordo devono essere ripartiti tra i beneficiari prima di essere inclusi in un bilancio israeliano.

Nel 1985, un supplemento economico di 1,5 miliardi di dollari ha sostenuto la stabilizzazione di un’economia inflazionistica. Lo stesso anno ha segnato il passaggio da tutti gli aiuti militari statunitensi a Israele a donazioni. Questa distinzione conta nella lettura della cumulazione: i prestiti rimborsabili anticipati e i contributi contemporanei non offrono lo stesso vantaggio finanziario al beneficiario, anche quando sono inclusi in una lunga serie di aiuti.

A partire dalla fine degli anni ’90, i protocolli decennali organizzarono un sostegno a lungo termine. Il primo riguarda gli esercizi finanziari 1999-2008 e accompagna la fase di assistenza economica bilaterale del FSE. È scomparso nel 2008, senza la cessazione di tutti i programmi civili o binazionali. Il secondo protocollo prevede 30 miliardi di aiuti militari nel 2009–2018, con un finanziamento missilistico separato.

38 miliardi su 10 anni, votato anno dopo anno

Il protocollo firmato sotto Barack Obama nel settembre 2016 fornisce 38 miliardi di dollari per gli anni fiscali 2019–2028: 33 miliardi di finanziamento militare straniero (FMF) e 5 miliardi di difesa missilistica. Il suo ritmo regolare è quindi di 3,3 miliardi di donazioni militari e 500 milioni per programmi missilistici per anno fiscale.

Questa visibilità consente a Israele di preparare lunghi acquisti e produttori per prevedere i loro ordini. Il protocollo, tuttavia, rimane un impegno politico soggetto agli stanziamenti del Congresso. I 38 miliardi non sono subito versati o aggiunti al totale dopo le dieci rendite: sono queste le rendite che si concretizzano l’impegno.

Per l’esercizio 2026la legge promulgata il 3 febbraio 2026fornisce almeno 3,3 miliardi di sovvenzioni FMF e 500 milioni per i programmi missilistici israeliani. Un’altra cooperazione di difesa, in particolare contro i droni e i tunnel, è fuori da questa busta ordinaria. Questi ultimi stanziamenti sono presentati separatamente qui: l’accumulo storico di 175 miliardi rimane quello della tabella CRS decisa nel 2025.

La busta regolare per l’esercizio 2026 e la ripartizione dei suoi 500 milioni di missili di difesa. Queste sottolinee sono incluse nel totale. Fonte: Legge P.L. 119-75, 3 febbraio 2026. Infografica Libnanews.

L’esercizio degli Stati Uniti inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre. L’anno di bilancio 2026 si è concluso il 30 settembre 2026. Questa differenza con il calendario civile diventa decisiva quando un annuncio politico evoca un cambiamento « dal 2027 ».

2024: anno di supplemento di 8,7 miliardi

Le buste eccezionali spiegano i trucchi di questa storia. Per l’anno fiscale 2024, la tabella CRS rappresenta 12,5 miliardi di dollari: i 3,8 miliardi ordinari, più 8,7 miliardi di dollari votati in aprile dopo lo scoppio della guerra a Gaza.

Il supplemento comprende 3,5 miliardi di FMF, Iron Dome 4 miliardi, Davids Sling e Iron Beam 1,2 miliardi. Le ulteriori linee anti-missile e laser raggiungono quindi 5,2 miliardi. Sono già inclusi nell’anno fiscale 12,5 miliardi e nel totale storico. Contarli una seconda volta sarebbe aggiungere la busta e il suo contenuto.

Le principali leggi regionali includono anche le spese delle forze americane e di altre posizioni. Il loro importo totale non può essere presentato come un trasferimento completo al governo israeliano. La stessa cautela si applica alle garanzie di prestito: Washington può garantire un prestito elevato sui mercati senza pagare immediatamente l’equivalente del suo valore nominale. Il CRS li tratta separatamente come aiuto diretto.

Aerei, munizioni e tre piani di difesa

FMF finanzia una vasta gamma di attrezzature, servizi e supporto. Il F-15, F-16 e F-35 illustrano l’installazione sostenibile delle attrezzature americane nell’aviazione israeliana. Il primo F-35I è stato consegnato nel 2016; il finanziamento dei primi lotti da donazioni FMF è documentato dal CRS. L’accordo annunciato nel giugno 2024 per 25 aerei aggiuntivi, con supporto e manutenzione, copre circa 3 miliardi di dollari e prevede consegne dal 2028.

Le attrezzature, gli elicotteri, i pezzi di ricambio, le bombe e i kit di guida completano questo set. Esse soddisfano diverse esigenze: combattimento, trasporto, estensione della gamma, manutenzione in condizioni operative o rinnovo delle scorte. Una possibile notifica di vendita degli Stati Uniti indica un limite stimato; non dimostra la firma del contratto finale o la consegna di tutto il materiale pubblicizzato. Il canale di vendita FMS può anche mobilitare aiuti statunitensi, fondi israeliani o entrambi.

La difesa missilistica segue un’architettura distinta.Dome di ferro, originariamente sviluppato da Israele, obiettivi in particolare razzo a corto raggio. Il sostegno degli Stati Uniti inizia nell’anno fiscale 2011, prima di un accordo di coproduzione nel 2014.David, sviluppato congiuntamente, copre le minacce di portata intermedia. FamigliaArrowtratta missili balistici, Freccia 3 che permettono intercettazioni fuori dall’atmosfera.

Questi crediti pagano per ricerche, test, intercettatori e co-produzione. Per il 2026, i 500 milioni di ordinari sono suddivisi in 60 milioni per Iron Dome, 167 milioni per Davids Sling/SRB®, 100 milioni per la coproduzione Arrow 3 e 173 milioni per il miglioramento e il rilevamento del sistema Arrow. La ripartizione descrive l’uso della busta; non aggiunge altri 500 milioni ad ogni sistema.

Aiuti che finanziano anche le fabbriche americane

Gran parte della FMF è utilizzata per l’acquisto da fornitori statunitensi. Di conseguenza, il supporto federale alimenta anche gli ordini degli Stati Uniti e le catene di produzione. L’eccezione che consente a Israele di utilizzare una parte di questi fondi per gli acquisti nel proprio paese sta gradualmente diminuendo e deve sparire nell’anno fiscale 2028. Per il 2026, la legge si riserva ancora almeno 250,3 milioni a questa possibilità.

La coproduzione antimissile lega anche gli industriali di entrambi i paesi. Questa organizzazione spiega perché il dibattito va oltre la questione di un trasferimento annuale in Israele. Gli impegni di bilancio degli Stati Uniti supportano le capacità militari israeliane, fornendo lavoro alle aziende statunitensi e mantenendo la cooperazione tecnologica.

Crea una dipendenza nel tempo. Una flotta acquisita nel corso di diversi decenni ha bisogno di parti, manutenzione, munizioni, formazione e aggiornamenti. Israele potrebbe finanziare più ordini dalle sue risorse nazionali senza liberarsi rapidamente dai suoi fornitori americani. Il CRS sottolinea questa continuità nella sua analisi del 4 giugno 2026 sul futuro degli aiuti.

Che regalo cambierebbe davvero

Donald Trump ha annunciato il 3 novembre che avrebbe terminato l’aiuto annuale dal 2027. Le relazioni di Reuters e Associated Press non stabiliscono i termini di bilancio di questo annuncio, mentre il protocollo corrente viene eseguito fino al settembre 2028. Una dichiarazione presidenziale non è sufficiente a dimostrare che gli stanziamenti sono stati annullati o che i contratti in corso sono annullati.

La domanda immediata riguarda la futura allocazione della fattura. Un calo delle donazioni richiederebbe a Israele di finanziare una parte maggiore dei suoi acquisti, cambiare i loro orari o rivedere determinati ordini. I dettagli degli impegni e delle scadenze industriali sono sviluppati nella nostra analisi« Aiuto americano a Israele: il disegno di legge delle armi ».

La scelta del finanziamento non regola in sé il dibattito sull’uso delle armi e dei controlli all’esportazione. I dispositivi che proteggono le città dai missili e dalle munizioni per gli scioperi svolgono compiti diversi. La loro destinazione, le condizioni di lavoro e le decisioni di Washington devono essere esaminate con questa precisione. Le vendite pagate da Israele continuano ad essere le esportazioni degli Stati Uniti soggette a un quadro giuridico, anche se alcune regole differiscono a seconda dei finanziamenti.

Nel corso dei decenni, gli aiuti hanno svolto diverse funzioni: sostenere un’economia nascente, accompagnare accordi diplomatici, finanziare un arsenale, e mantenere la cooperazione industriale e la difesa missilistica. Il totale storico misura la grandezza. Per capire le scelte future, i dati più utili saranno quelli dei prossimi stanziamenti votati, ordini effettivamente finanziati e il loro programma di consegna.

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