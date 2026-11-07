Rifaat Assad: un comitato franco-siriano ha annunciato

Un comitato franco-siriano è annunciato per supervisionare i progetti finanziati da attività confiscate a Rifaat al-Assad. Le proposte devono essere scambiate la settimana prossima. Gli importi ufficiali si divergono tra 47, 51 e 54 milioni. Nessun pagamento è confermato, e l’elenco dei progetti beneficiari rimane da specificare pubblicamente.

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Un comitato franco-siriano deve supervisionare i progetti di sviluppo finanziati dai beni confiscati a Rifaat al-Assad. Secondo il rapporto ufficiale siriano pubblicato sabato 7 novembre 2026, entrambe le parti hanno accettato la sua creazione a Parigi. Hanno intenzione di scambiare proposte di progetto la prossima settimana. Non vengono annunciati pagamenti.

Rifaat Assad Assets Committee

Qutaiba Kadish, responsabile della cooperazione internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri siriano, ha incontrato Jean-François Guillaume, inviato speciale francese per la Siria. La loro discussione si è concentrata sulle procedure necessarie per destinare fondi a progetti a beneficio della popolazione siriana.

Il mandato del comitato annunciato sarebbe quello di supervisionare questi progetti. I verbali non danno la sua composizione, le sue regole di decisione o una data di prima riunione. Inoltre non specifica i progetti già selezionati. L’accordo in linea di principio su questo organismo non dimostra quindi che il finanziamento è stato rilasciato.

Importi ufficiali che non concordano

Il rapporto siriano del 7 novembre si riferisce a circa 54 milioni di euro. Tale importo differisce dai dati pubblicati dalla diplomazia francese. Nel suo comunicato stampa del 16 luglio 2026, il portavoce del Quai d’Orsay aveva espressamente indicato 51 milioni di euro.

Una scheda di fatto dello stesso ministero, aggiornata il 6 novembre, menziona 47 milioni di euro. Essa presenta la restituzione da fare dopo la negoziazione del suo quadro, sotto forma di progetti di sviluppo. I documenti consultati non spiegano queste differenze. Essi non permettono di determinare una sola somma permanentemente disponibile, figuriamoci vedere il suo trasferimento.

Nel mese di luglio, il portavoce francese aveva dichiarato che i programmi di utilizzo erano ancora da discutere. Una lettera di intenti fu firmata quando Emmanuel Macron si trasferì a Damasco. L’annuncio del Comitato riguarda quindi l’organizzazione della restituzione, in linea con questo impegno.

Dalla confisca giudiziaria ai progetti civili

La decisione giudiziaria precede questi negoziati diplomatici. In una risposta parlamentare pubblicata il 10 febbraio 2026, il governo francese ricorda che la confisca dei beni di Rifaat al-Assad divenne definitiva il 7 settembre 2022, con decisione della Corte di Cassazione.

Il meccanismo francese si basa sulla legge del 4 agosto 2021. Sotto la supervisione del Ministero degli Affari Esteri, i proventi dalla vendita di beni confiscati devono finanziare azioni di cooperazione e sviluppo. Le popolazioni civili dei paesi interessati sono i beneficiari.

I progetti vengono esaminati caso per caso. Nella stessa risposta, il Ministero ha indicato che stava lavorando con la società civile siriana e le organizzazioni francesi. Così, il meccanismo descritto non è semplicemente quello di consegnare una busta non segnata alle autorità di Damasco.

La fase annunciata per la prossima settimana rimane lo scambio di proposte. La selezione dei progetti, i loro bilanci e i tempi del finanziamento iniziale dovranno ancora essere chiariti.

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