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Riad Seif, un produttore tessile che divenne membro del parlamento e successivamente divenne una figura di dissente siriano, morì a Damasco il 25 novembre all’età di 80 anni. Il suo viaggio collega tre momenti dell’opposizione siriana: i Fori di Primavera di Damasco, la Dichiarazione di Damasco e la formazione della Coalizione Nazionale a Doha.

Laboratori di abbigliamento in Parlamento

Nato a Damasco nel 1946, Seif ha fatto una carriera nel settore dell’abbigliamento prima di entrare in politica. È stato eletto deputato indipendente nel 1994 e poi nel 1998, in particolare interessato alle condizioni in cui sono stati aggiudicati contratti pubblici e concessioni di telefonia mobile. In uno studio economico pubblicato durante il suo primo mandato, ha collegato gli investimenti alla possibilità di avere un sistema di giustizia indipendente. La sua posizione era allora quella di un candidato eletto che ha sfidato le decisioni economiche dell’esecutivo dall’interno dell’istituzione.

Dopo la morte di Hafez al-Assad nel 2000, ha ospitato un forum sul pluralismo e sulle libertà pubbliche. Questi incontri hanno avuto luogo nella primavera di Damasco, un periodo di dibattito rapidamente interrotto dagli arresti. Amnesty International ha documentato il suo rinvio ai tribunali nel 2001. Seif è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver sfidato il monopolio politico del partito Baas e annunciando la sua intenzione di formare un altro partito. La città di Weimar gli ha assegnato il suo premio per i diritti umani nel 2003 quando è stato imprigionato.

Dal dibattito pubblico all’organizzazione dell’opposizione

Dopo la sua prima liberazione dal carcere, Seif ha continuato il suo impegno nella Dichiarazione di Damasco, che ha riunito movimenti di opposizione a favore del cambiamento democratico. Fu nuovamente incarcerato alla fine degli anni 2000. Nel maggio 2011, il Commissario tedesco per i diritti umani ha confermato il suo arresto nel contesto della repressione delle manifestazioni e lo ha presentato come uno dei co-fondatori del movimento della Dichiarazione di Damasco.

A Doha, nel novembre 2012, diversi componenti dell’opposizione formarono le Forze Nazionali di Coalizione delle Forze Rivoluzionarie e di Opposizione siriane. Seif ha contribuito alla sua formazione ed è stato uno dei suoi vicepresidenti, e poi ha presieduto nel 2017. Il passaggio dai forum tenuti a Damasco ad una coalizione formata all’estero riflette un grande cambiamento politico: mentre la prima proposta di aprire uno spazio per il dibattito in Siria, quest’ultima ha cercato di rappresentare le forze contrarie al regime in mezzo alla guerra.

Tornato a Damasco dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, vide le sue memorie pubblicate nel novembre 2026. La sua traiettoria è documentata dagli archivi delle sue prove, dichiarazioni contemporanee sui suoi arresti e le azioni della coalizione. Questi pezzi stabiliscono quello che ha fatto e le conseguenze che ha sofferto, oltre i tributi che hanno seguito l’annuncio della sua morte.

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