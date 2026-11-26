In Aammiq e Anjar, le osservazioni risalgono agli anni ’60 e ’70. Video e poi una trappola fotografica ha documentato la presenza dell’otter dell’Eurasia, senza permettere di crittografare la sua popolazione in Libano.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Aammiq e Anjar, le osservazioni risalgono agli anni ’60 e ’70. Video e poi una trappola fotografica ha documentato la presenza dell’otter dell’Eurasia, senza permettere di crittografare la sua popolazione in Libano.

A metà degli anni 2000, i ristoranti di Anjar hanno mostrato ai naturalisti video girati vicino ai loro stagni trota. C’erano degli otteri adulti che venivano a mangiare. Per i proprietari, erano pesci persi. Per la Society for the Protection of Nature in Lebanon (SPNL), che studiava le zone umide di Anjar e Kafr Zabad, queste immagini documentavano un mammifero che i ricercatori avevano raramente visto.

Da Aammiq paludi a bacini Anjar

In uno studio pubblicato nel 2019, i ricercatori SPNL tracciano un rapporto sull’otter dell’Eurasia nel 1967 (Lutra lutra) nelle paludi di Aammiq, Bekaa occidentale. Uno degli autori, Ghassan Ramadan-Jaradi, riferisce le proprie osservazioni tra il 1970 e il 1972 quando ha bandito gli uccelli ad Aammiq e Anjar. Ha visto la lotteria in entrambi i settori. Nel 2013, una trappola fotografica ha registrato uno vicino a un bacino nelle aree Anjar e Kafr Zabad.

Queste osservazioni non disegnano una mappa continua della sua presenza. Nel 1971, le paludi di Aammiq e il flusso che li alimentavano erano asciutte in estate. I naturalisti hanno considerato che gli otteri hanno guadagnato aree ancora in acqua attraverso i Litani e i suoi affluenti. Entrambe le zone umide sono collegate allo stesso sistema idrografico, ma nessun animale può confermare questo percorso.

Una lotteria filmata non rappresenta un’intera popolazione

I prospetti nel 2014 e nel 2015 hanno trovato otters in Anjar senza indizi in Aammiq. Questo contrasto fornisce informazioni sui siti visitati in queste date. Non dice se l’otter avesse lasciato Aammiq molto tempo fa o quanti animali vivevano nella valle. Diverse stampe possono appartenere allo stesso individuo; al contrario, l’animale può viaggiare su una banca senza passare davanti all’apparecchio.

Uno studio pubblicato suConservazione ambientale, che ha combinato sondaggi sul campo e trappole fotografiche in 17 riserve di natura libanese, arriva a un risultato comparabile su un’altra scala: l’otter è uno dei mammiferi rilevati in pochi siti. Questo lavoro documenta le presenze, non una forza lavoro nazionale o una tendenza demografica. Il pannello di campo completa le fotografie cercando lungo percorsi definiti per tracce che l’animale lascia dopo il suo passaggio.

Proteggere le banche, senza ignorare gli agricoltori ittici

Anjar e Kfar Zabad, SPNL ha lavorato con i comuni e i residenti nel quadro delhima, metodo di protezione basato sulla gestione locale. Tra le altre cose, il piano mirava ad aumentare la conoscenza dei movimenti dell’otter e ridurre i conflitti intorno al pesce. Ha associato la protezione di litorale con la gestione di acqua di sorgente e stagni. Nel Bekaa, un lontre può cacciare in un bacino organizzato, ma non sostituisce le banche dove può ripararsi e circolare.

I video dei ristoratori e le osservazioni dei naturalisti stabiliscono così chiaramente la presenza dell’otter dell’Eurasia in Libano. Se utilizza ancora regolarmente entrambe le zone umide e se si riproduce richiederebbe indagini ripetute e comparabili in Aammiq, Anjar e Kfar Zabad. Gli studi disponibili non forniscono questo follow-up per l’intero bacino.

Copertura:Bouke dieci Cate / Wikimedia Commons♪,CC BY 4.0. Foto scattata in Ungheria, incorniciata e intitolata da Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews