4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Pablo Hernández de Cos ha approfittato di Klaas Knot giovedì 26 novembre a Bruxelles, dopo che il governo olandese si è unito alla candidatura spagnola, secondo diverse fonti europee. L’ex governatore della Banca di Spagna è ora pronto ad avere successo a Christine Lagarde come capo della Banca centrale europea. Il Consiglio europeo non ha ancora pubblicato una decisione di nomina.

I Paesi Bassi avevano presentato il proprio candidato

Due nomi sono stati presentati all’Eurogruppo il 6 novembre: Pablo Hernández de Cos, proposto dalla Spagna, e Klaas Knot, ex presidente della banca centrale olandese. L’adesione dell’Aia alla candidatura spagnola, riportata giovedì a Bruxelles, rimuove il principale ostacolo politico alla scelta di Hernández de Cos. Christine Lagarde ha annunciato il 29 ottobre che avrebbe lasciato la presidenza il 7 febbraio 2027, prima della fine del suo mandato nel novembre 2019.

I restanti passi prima dell’assunzione dei dazi

L’articolo 283 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede una raccomandazione del Consiglio dell’Unione, seguita da una consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. La decisione è quindi presa dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. Se confermato, Hernández de Cos sarà il primo spagnolo a presiedere la BCE. Il mandato è di otto anni e non può essere rinnovato.

Dalla Banca di Spagna alla Banca per gli insediamenti internazionali

Hernández de Cos è entrato a far parte della Banca di Spagna nel 1997. In particolare, ha condotto i lavori economici, statistici e di ricerca prima di diventare governatore nel 2018. Come tale, ha servito fino al giugno 2024 sul Consiglio direttivo della BCE, che stabilisce i tassi chiave per l’area dell’euro. Ha anche presieduto il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal luglio 2025 ha guidato la Banca per gli insediamenti internazionali.

La successione inizia quando la BCE discute la persistenza dell’inflazione. La relazione della riunione del 28 e 29 ottobre, pubblicata giovedì, mostra che i prezzi dell’energia in aumento sono stati tra le preoccupazioni dei membri del Consiglio direttivo. Nel mese di ottobre, ha mantenuto il tasso di deposito al 2,50%. La decisione sui tassi è presa da tale Consiglio, dove siedono i governatori delle banche centrali nazionali e i membri del comitato esecutivo, compreso il presidente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews