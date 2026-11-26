Pablo Hernández de Cos ha approfittato di Klaas Knot giovedì 26 novembre a Bruxelles, dopo che il governo olandese si è unito alla candidatura spagnola, secondo diverse fonti europee. L’ex governatore della Banca di Spagna è ora pronto ad avere successo a Christine Lagarde come capo della Banca centrale europea. Il Consiglio europeo non ha ancora pubblicato una decisione di nomina.
I Paesi Bassi avevano presentato il proprio candidato
Due nomi sono stati presentati all’Eurogruppo il 6 novembre: Pablo Hernández de Cos, proposto dalla Spagna, e Klaas Knot, ex presidente della banca centrale olandese. L’adesione dell’Aia alla candidatura spagnola, riportata giovedì a Bruxelles, rimuove il principale ostacolo politico alla scelta di Hernández de Cos. Christine Lagarde ha annunciato il 29 ottobre che avrebbe lasciato la presidenza il 7 febbraio 2027, prima della fine del suo mandato nel novembre 2019.
I restanti passi prima dell’assunzione dei dazi
L’articolo 283 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede una raccomandazione del Consiglio dell’Unione, seguita da una consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. La decisione è quindi presa dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. Se confermato, Hernández de Cos sarà il primo spagnolo a presiedere la BCE. Il mandato è di otto anni e non può essere rinnovato.
Dalla Banca di Spagna alla Banca per gli insediamenti internazionali
Hernández de Cos è entrato a far parte della Banca di Spagna nel 1997. In particolare, ha condotto i lavori economici, statistici e di ricerca prima di diventare governatore nel 2018. Come tale, ha servito fino al giugno 2024 sul Consiglio direttivo della BCE, che stabilisce i tassi chiave per l’area dell’euro. Ha anche presieduto il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal luglio 2025 ha guidato la Banca per gli insediamenti internazionali.
La successione inizia quando la BCE discute la persistenza dell’inflazione. La relazione della riunione del 28 e 29 ottobre, pubblicata giovedì, mostra che i prezzi dell’energia in aumento sono stati tra le preoccupazioni dei membri del Consiglio direttivo. Nel mese di ottobre, ha mantenuto il tasso di deposito al 2,50%. La decisione sui tassi è presa da tale Consiglio, dove siedono i governatori delle banche centrali nazionali e i membri del comitato esecutivo, compreso il presidente.
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