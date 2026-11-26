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Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la continuazione dei negoziati con il Qatar sulla riforma elettrica e le sue condizioni finanziarie. La delegazione di Abu Dhabi ricevuta il 25 novembre a Beirut ha presentato la sua esperienza nella gestione del settore. I due approcci non sono allo stesso stadio: uno riguarda un progetto in fase di negoziazione, l’altro non dà luogo ad alcun annuncio di investimento.

Qatar: Fornire carburante non è sufficiente per produrre energia

L’agenda Doha del 15 e 16 novembre ha coperto la generazione di energia elettrica, la fornitura di gas ed elettricità attraverso la Siria, la costruzione di centrali elettriche e un impianto galleggiante per ricevere e gassificare il gas naturale liquefatto. La presidenza del Consiglio ha anche menzionato la negoziazione di un progetto di fornitura LNG di 20 anni e di progetti rinnovabili. Questa durata era quella di un’opzione discussa, non quella di un contratto pubblicato.

Ogni link comporta spese diverse. Un contratto di carburante copre volumi e prezzi del gas. Un’unità di rigassificazione converte LNG da consegnare a una centrale elettrica. Il costo dell’elettricità dipende ancora dall’efficienza degli impianti, dalla loro disponibilità e dai costi di trasporto. Se la rete non può assorbire la produzione o se i volumi fatturati non sono pagati, il problema non è più quello dei prezzi del carburante da solo.

Emirates: dalla gestione della rete alla diversificazione

A Beirut, la delegazione degli Emirati guidata da Said bin Mubarak al-Hajeri includeva il dipartimento di energia di Abu Dhabi, TAQA Transmission e Masdar. Il rapporto libanese descrive una presentazione dell’esperienza di Abu Dhabi nella gestione del settore e nella diversificazione dell’energia. La presenza di un responsabile dei trasporti e di uno sviluppatore rinnovabile indica la diversità delle competenze presenti; non stabilisce che un contratto di rete o una centrale elettrica sia stato proposto a un determinato prezzo.

Impegni finanziari ancora da stabilire

Nella sua decisione del 13 novembre, il governo libanese ha chiesto al Ministro dell’Energia di tornare a lui con il risultato delle discussioni del Qatar, in particolare sulle tariffe e le garanzie. Per confrontare i progetti futuri, sarà necessario sapere se la tariffa copre l’unico combustibile o l’elettricità consegnata, in cui la valuta sarà pagata e che assume i rischi di volume e cambio. Una garanzia del Fondo di Entrate Consolidato, se richiesto, deve essere distinta da una spesa immediatamente immessa nel bilancio: crea un obbligo che può diventare pagabile se la parte garantita non soddisfa i suoi obblighi.

Il mandato di negoziare con il Qatar non pone questi elementi. Il rapporto della visita dell’Emirato, d’altra parte, non dà luogo, nessun potere, nessun calendario, nessun importo. In questa fase, quindi, i documenti pubblici non consentono la stima di qualsiasi diminuzione delle fatture per le famiglie.

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