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Il 19 novembre, il Ministero della Salute ha rilanciato la sua campagna nazionale di diabete dopo tre anni di interruzione. Uno studio in Libano mostra il valore della proiezione, ma la sua figura più sorprendente non corrisponde alla proporzione della popolazione con la malattia: il 41.2 per cento dei partecipanti ha avuto alti livelli di zucchero nel sangue al momento della misurazione.

Ciò che è stato misurato in 10.448 adulti

Lo studio PREDICT, pubblicato nel 2025, ha reclutato persone di età compresa tra il 2021 e il 2023 da 43 sedi in diversi governatorati. I team hanno incontrato partecipanti in luoghi pubblici, tra cui spazi commerciali, comuni e centri comunitari. Coloro che hanno accettato risposto a un questionario e superato un test di glucosio nel sangue per campionamento delle dita.

Dei 10.448 partecipanti, 4.308 avevano iperglicemia al momento del test. Nei risultati di questa misura, il 25,8% era nell’intervallo di studio per i pre-diabeti. D’altra parte, il 6,1 % non aveva segnalato una diagnosi precedente del diabete di tipo 2, ma aveva un valore nell’intervallo corrispondente. Infine, il 10,9% dei partecipanti ha riferito una precedente diagnosi del diabete di tipo 2. Quest’ultima figura proviene dalla storia riportata, non dal test in loco.

Perché non è un tasso di diabete nazionale

L’indagine ha osservato i partecipanti in un momento specifico. Non li seguiva per sapere quanti avrebbero sviluppato il diabete. I risultati descrivono quindi una popolazione reclutata da siti di screening e non possono essere letti come censimento del paese. Una misura di glucosio nel sangue di una volta, particolarmente basata sul tempo dell’ultimo pasto, non ha anche lo stesso scopo di una diagnosi fatta dopo l’esame medico e le analisi appropriate.

Il Ministero ricorda che il diabete di tipo 2 non può causare sintomi che sono visibili all’inizio. Un risultato insolito dovrebbe essere discusso con un professionista sanitario che deciderà gli esami appropriati. La rete di assistenza primaria del Ministero pubblica un elenco di centri e ha integrato il rilevamento del diabete nel suo programma di malattia cronica. I pazienti possono contattare il loro centro per verificare le consultazioni effettive, gli esami e le possibilità di follow-up offerte.

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