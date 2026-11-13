Remittances: Quali numeri sono confrontati?

Le società di pagamento hanno registrato 2,5 miliardi di dollari in flussi transfrontalieri nel 2025, mentre il saldo dei pagamenti ha registrato 4.8 miliardi in spedizioni di nove mesi di lavoratori. Queste cifre della Banca del Libano non si contraddicono a vicenda: non coprono le stesse operazioni o lo stesso periodo. L’aggiunta di loro avrebbe gonfiato artificialmente le risorse ricevute. I trasferimenti stranieri in Libano appaiono in diverse statistiche. Alcuni seguono l’attività di una rete di pagamento. Altri classificano le transazioni secondo la loro natura economica. La revisione macroeconomica BDL del dicembre 2025, rilasciata nell’aprile del 2026, consente di distinguere queste letture. I suoi dati descrivono 2025, non i trasferimenti effettuati nell’autunno 2026.

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Le società di pagamento hanno registrato 2,5 miliardi di dollari in flussi transfrontalieri nel 2025, mentre il saldo dei pagamenti ha registrato 4.8 miliardi in spedizioni di nove mesi di lavoratori. Queste cifre della Banca del Libano non si contraddicono a vicenda: non coprono le stesse operazioni o lo stesso periodo. L’aggiunta di loro avrebbe gonfiato artificialmente le risorse ricevute.

I trasferimenti stranieri in Libano appaiono in diverse statistiche. Alcuni seguono l’attività di una rete di pagamento. Altri classificano le transazioni secondo la loro natura economica. La revisione macroeconomica BDL del dicembre 2025, rilasciata nell’aprile del 2026, consente di distinguere queste letture. I suoi dati descrivono 2025, non i trasferimenti effettuati nell’autunno 2026.

Trasferimenti fuori dal Libano: un canale non è un totale nazionale

La prima serie riguarda le transazioni elettroniche di trasferimento in contanti, denominate CET. Esso copre i fornitori di servizi di pagamento elettronici monitorati dalla BDL. I flussi transfrontalieri sono aumentati da circa 2,8 miliardi di dollari nel 2024 a 2,5 miliardi di dollari nel 2025. La banca centrale è scesa dell’11,6% da dati non arrotondati.

Questo importo non è interamente costituito dall’invio di lavoratori. Questi rappresentano il 63,1% delle ammissioni al circuito nel 2025, rispetto al 70% nel 2024. Il resto appartiene ad altre categorie di transazioni. Assimilando ogni dollaro trasferito da un richiedente a un lavoratore di famiglia diaspora confonderebbe quindi i mezzi di pagamento con la ragione di pagamento.

Parallelamente, le uscite CET sono aumentate da 475 milioni di dollari a $501 milioni. Il componente « lavoratore di spedizione » ha rappresentato il 68,9% di tali deflussi nel 2025. Tutti i motivi combinati, l’equilibrio transfrontaliero del circuito ha raggiunto circa 2 miliardi. L’equilibrio delle sole spedizioni di lavoratori nello stesso circuito si attesta a 1,2 miliardi, rispetto a 1,6 miliardi nel 2024.

Operazioni CET seguite da BDL 2024 2025 Entrate transfrontaliere, tutti i motivi Circa $2,8 miliardi Circa 2,5 miliardi Uscite transfrontaliere, tutti i motivi 475 milioni di dollari 501 milioni Equilibrio dei lavoratori Circa 1,6 miliardi di dollari Circa 1,2 miliardi Operazioni nazionali ricevute e consegnate Circa $ 2,7 miliardi Circa 2,2 miliardi

L’ultima linea non misura la valuta estera. Descrive le operazioni domestiche. Un pagamento tra due residenti può mobilitare un fornitore senza costituire un contributo esterno all’economia. Non deve essere aggiunto alle voci transfrontaliere per calcolare le risorse inviate dall’estero.

Bilancia dei pagamenti

Nella sezione sui conti esterni, la BDL elenca le spedizioni dei lavoratori nei primi nove mesi del 2025. Gli ingressi hanno raggiunto circa 4,8 miliardi di dollari, rispetto a 5 miliardi di dollari all’anno precedente. I risultati sono pari a 1,4 miliardi. Il saldo si attesta a 3,4 miliardi, rispetto ai 3,7 miliardi dello stesso periodo del 2024.

Questa voce non è limitata alla portata del TCE nel capitolo richiedente. Fa parte di un conto economico nazionale. La differenza tra 4,8 miliardi e 2,5 miliardi non può quindi essere interpretata come denaro mancante, nascosto o trasportato esclusivamente in contanti. I periodi differiscono anche: nove mesi nel primo caso, dodici nel secondo.

Calcolo di una « quota di mercato » di richiedenti dividendo questi due importi sarebbe altrettanto fuorviante. Il numeratore comprendeva operazioni di natura diversa e un periodo più lungo. Un confronto valido richiederebbe le stesse date, categorie e documentazione precisa dei canali già inclusi nel totale nazionale.

La definizione cambia anche i confronti internazionali

La Banca Mondiale definisce i trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti indipendentemente dal legame familiare o dalla fonte di reddito inviato. Il suo indicatore personale di posta aggiunge un componente di compensazione dei dipendenti. È quindi più ampio di alcune vecchie serie dal titolo « lavoratore spedizioni ».

La residenza economica qui conta più della nazionalità. La parola « diaspora », utile nella lingua comune, non sostituisce la definizione statistica. Confrontare un indicatore internazionale su una linea BDL richiede di controllare i componenti, invece di assumere che due voci vicine si riferiscono esattamente agli stessi flussi.

Le entrate lorde e il saldo netto rispondono anche a diverse domande. La prima misura gli importi ricevuti entro il perimetro scelto. Il secondo rimuove gli importi inviati. Il saldo netto di 3,4 miliardi di pagamenti non è un utile supplementare da aggiungere a 4,8 miliardi di deflussi.

Una diminuzione osservata non dà ancora la sua causa

Entrambi i set mostrano un declino nei rispettivi periodi. Questo non è sufficiente per misurare una diminuzione uniforme della quantità di assistenza ricevuta da ogni famiglia. Le statistiche presentate non danno il numero di famiglie in ricevuta, la distribuzione degli importi o dei cambi di canale per lo stesso mittente.

Una famiglia può ricevere meno, un’altra può ricevere di più. Un trasferimento può cambiare il suo intermediario senza il suo cambiamento beneficiario. Queste possibilità illustrano le informazioni mancanti; non sono prove del declino del 2025. I dati relativi alla frequenza, alla quantità media e alla fonte sono necessari per separarli.

La successiva dichiarazione relativa dovrebbe quindi specificare simultaneamente il periodo, le operazioni coperte e la natura lorda o netta dell’importo. La BDL indica che il suo saldo dei pagamenti viene rivisto. Questa riserva deve rimanere attaccata ai dati del 2025, anche quando vengono utilizzati per comprendere il ruolo sostenibile dei trasferimenti nell’economia libanese.

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