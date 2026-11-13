Libano: Proteggere i bambini dai media

Il 13 novembre, l’UNICEF e il Ministero dell’Informazione libanese hanno presentato risorse per proteggere meglio i bambini nel reporting. Interviste, riservatezza, immagini e partecipazione dei minori sono al centro dello schema. Un’iniziativa per i professionisti è annunciata per il 2027. Paul Morcos sta anche preparando una campagna di prevenzione sull’uso di Internet intorno al 20 novembre. Questi annunci riguardano le pratiche dei media e la sensibilizzazione; Non significa che sia entrato in vigore un nuovo divieto di accesso a Internet.

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La protezione dei bambini nei media è stata al centro di una conferenza nazionale organizzata il 13 novembre dall’UNICEF, dal Ministero dell’Informazione e dal Centro Informativo delle Nazioni Unite a Beirut. Gli organizzatori hanno presentato risorse pratiche per interviste, immagini e riservatezza. Hanno anche lanciato un’iniziativa per i professionisti nel 2027. Il ministro Paul Morcos ha annunciato una prossima campagna di prevenzione sull’uso di Internet.

L’incontro, dal titolo « Media and Children’s Rights: Partnership and Responsibility », ha avuto luogo prima della Giornata Mondiale dei Bambini il 20 novembre. Ha riunito funzionari pubblici, giornalisti, studenti e creatori di contenuti. Tra i partecipanti figurano Christophe Boulierac, Rappresentante Attivo dell’UNICEF in Libano, e Elissar Naddaf, capo di Télé Liban.

Bambini nei media: strumenti di scrittura

Le risorse presentate coprono quattro aspetti concreti del lavoro giornalistico: intervistare un bambino, organizzare la sua partecipazione senza metterlo in pericolo, proteggere la sua identità e rispettare la sua dignità nelle immagini. Essi riguardano sia la preparazione della relazione che le scelte fatte quando è stata trasmessa.

Christophe Boulierac ha evidenziato il divario tra la velocità di una decisione editoriale e la durata delle sue conseguenze. Scegliere una fotografia, ricordare un dettaglio o porre una domanda può coinvolgere la vita di un bambino molto oltre la segnalazione. Ha difeso una responsabilità condivisa tra i media, le istituzioni pubbliche e le università, senza includere questa protezione come censura.

In particolare, gli scambi hanno affrontato la copertura delle situazioni di emergenza. Un primo aspetto è stata la riconciliazione tra l’interesse pubblico e la sicurezza dei bambini. Un altro ha esaminato la loro partecipazione alle informazioni: dare loro un posto e una voce, piuttosto che ridurle alle immagini delle vittime.

L’iniziativa « Media Pioneers for the Rights of the Child », annunciata nel 2027, dovrebbe estendere questa collaborazione con giornalisti e media. Esso mira a promuovere pratiche professionali che rispettano i diritti del bambino.

Un’identità può essere senza nome

I principi generali dell’UNICEF affrontano già questi problemi. Possano l’interesse del bambino prima di cercare una storia o un’immagine. Nascondere un nome non è sempre sufficiente: uno sfondo, un luogo o indicazioni sulla famiglia possono consentire l’identificazione.

Per un’intervista, l’organizzazione raccomanda di spiegare lo scopo della relazione e l’uso previsto dei commenti. Chiede l’accordo del bambino e del suo manager, senza pressioni, in una lingua che capiscono. Lei consiglia contro i problemi che possono riaccendere il trauma e la messa in scena.

Queste raccomandazioni prevedono anche la rinuncia alla testimonianza individuale quando la pubblicazione espone il bambino o i suoi parenti. Il giornalista può quindi affrontare la situazione generale. Questi principi professionali preesistenti informano gli strumenti presentati a Beirut; non sono una nuova legge adottata alla conferenza.

Una campagna Internet annunciata per novembre

Paul Morcos ha annunciato che il suo ministero, insieme all’UNICEF e ai media pubblici e privati, stava preparando un programma preventivo per un uso più prudente di Internet. Ha localizzato il suo lancio nei prossimi giorni, intorno al 20 novembre. L’annuncio riguarda la sensibilizzazione, non un divieto di accesso già in vigore.

Il ministro ha anche fatto riferimento al lavoro di una commissione nazionale costituita da una decisione governativa del 26 febbraio. La Commissione prepara un piano che combina misure, programmi e legislazioni. Questa preparazione rimane separata dalle raccomandazioni editoriali ai professionisti.

Il Ministero e l’UNICEF avevano già rafforzato la loro cooperazione con la televisione pubblica nel gennaio 2026. La partnership ha annunciato il 26 gennaio un sostegno combinato per la trasmissione di Télé Liban con la produzione di contenuti per i giovani e una migliore considerazione dei loro diritti. La conferenza del 13 novembre estende questo lavoro alle pratiche dei giornalisti e dei creatori di contenuti.

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