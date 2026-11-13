Bkerké sostiene i negoziati e gli aiuti al sud

Il Consiglio dei Patriarchi e Vescovi cattolici sostiene i negoziati del governo per porre fine alla guerra. Il suo comunicato del 13 novembre chiede il ritiro israeliano e si riserva le armi alle forze legittime. Ha anche lanciato un’iniziativa di solidarietà tra diocesi e congregazioni per villaggi di confine. Una commissione guidata da Elias Nassar coordinerà l’aiuto. Il testo difende il sicuro ritorno delle persone sfollate internamente e chiede garanzie contro le conseguenze della fine della missione UNIFIL.

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Venerdì 13 novembre, il Consiglio dei Patriarchi e Vescovi Cattolici del Libano ha affermato il suo sostegno ai negoziati del governo per porre fine alla guerra. Nel suo comunicato finale a Bkerké, ha chiesto il ritiro israeliano, un monopolio delle armi per le forze legittime e una decisione sulla guerra e la pace per le autorità costituzionali. Ha anche annunciato un’iniziativa di solidarietà tra diocesi e congregazioni per i villaggi di confine meridionali.

Il testo conclude la cinquantesima sessione ordinaria del Consiglio, tenutasi dal 9 al 13 novembre, sotto la presidenza del Patriarca maronita Béchara Rai. Il segretario generale, Padre Jean Younes, lo legga. I Patriarchi Cattolici siriani Ignace Youssef III Younan, Greco-Melkita Catholic Youssef Absi e Armeno Raphaël Bedros XXI hanno partecipato al lavoro con i vescovi e i leader delle congregazioni.

Bkerké sostiene le trattative governative

Il Consiglio pone il suo sostegno diplomatico in una serie di requisiti di sovranità. Esso chiede allo Stato di esercitare la sua autorità in tutto il paese. Le decisioni in materia di guerra e di pace devono essere prese esclusivamente dalle sue istituzioni costituzionali. Le armi devono essere tenute dall’esercito libanese e dalle forze di sicurezza legittime.

In questo contesto, i leader cattolici sostengono i negoziati diplomatici e governativi volti a porre fine alla guerra e a consolidare la cessazione delle ostilità. Richiedono il ritiro delle forze israeliane da tutte le terre libanesi occupate. Essi chiedono anche la piena attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701 e di altre risoluzioni internazionali pertinenti.

Contemporaneamente, il Consiglio invita il Libano a stare lontano dai conflitti regionali e a preservare la propria indipendenza e integrità territoriale. Ha invitato i politici a concentrarsi sull’interesse e sul dialogo nazionali piuttosto che sul confronto. Queste linee guida estendono la chiamata fatta da Béchara Rai l’8 novembre per una pace duratura e un’unica autorità nazionale.

Il comunicato collega anche la ripresa del paese al rispetto della Costituzione, all’indipendenza della magistratura e alla lotta contro la corruzione. La protezione dei fondi pubblici e delle libertà è una delle condizioni per ripristinare la fiducia tra i cittadini e lo Stato.

Un’iniziativa di aiuto per i villaggi di confine

La componente umanitaria risponde alla chiamata dei sindaci di cinque villaggi del Sud. Il Consiglio sta lanciando un’iniziativa di solidarietà ecclesiale a cui parteciperanno le diocesi e le congregazioni cattoliche. Deve rispondere alle urgenti necessità umanitarie nelle località di confine.

Una commissione episcopale presieduta da mons. Elias Nassar monitorerà gli abitanti, coordinerà gli aiuti e mobiliterà il sostegno. Essa riunisce i vescovi delle diocesi interessate e i rappresentanti delle congregazioni delle donne e degli uomini presenti nel Sud. I suoi interlocutori saranno lo Stato libanese, la Santa Sede, le agenzie internazionali e le organizzazioni umanitarie.

La nomina del vescovo Nassar come capo era stata annunciata giovedì 12 novembre. Il comunicato finale prende questa decisione e chiarisce il legame tra la Commissione e l’iniziativa di solidarietà. Il Consiglio invita i cattolici del Libano e la diaspora a contribuire a questo. Non fissa una busta finanziaria o un calendario per la distribuzione in questo testo.

I sindaci di Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Sha`b e Qauzah avevano presentato dieci richieste ai leader cattolici. Il loro appello, emesso il 9 novembre, includeva strade sicure, cure, scuole, reddito e il ritorno di persone sfollate internamente. Hanno anche chiesto una commissione per coordinare gli aiuti e monitorare i progetti con le autorità e i donatori.

All’apertura della sessione, il nunzio apostolico Paolo Borgia aveva invitato il Consiglio a prendere un’iniziativa concreta prima della fine del lavoro. I vescovi ora accolgono i suoi sforzi umanitari e diplomatici, nonché l’assistenza medica, educativa e umanitaria fornita dalla Santa Sede.

Soggiornare in loco e consentire il ritorno di persone sfollate internamente

Il Concilio afferma la sua solidarietà con tutte le persone colpite dalla guerra, senza distinzione sulla religione. Cita le popolazioni di Bint Jbeil, Tiro, Zahrani, Nabatiyah, Marjayoun e Hasbaya, così come quelle di altre regioni del Sud e Bekaa.

Saluta soprattutto gli abitanti di Debel, Rmeich e Ain Ebel che sono rimasti nei loro villaggi. A suo avviso, preservare la presenza cristiana storica nel Sud è una responsabilità nazionale comune, legata alla diversità e alla convivenza del Libano tra le sue comunità.

Il testo difende il diritto di rimanere al sicuro sulla sua terra e quello di tutte le persone sfollate ad un ritorno volontario, sicuro e dignitoso. In particolare, menziona le famiglie di Qauzah, Alma al-Sha`b e Yarun. Chiede allo Stato e alla comunità internazionale di proteggere i civili e garantire la loro libertà di movimento.

La continuità della cura e dell’istruzione è esplicitamente inclusa in queste richieste. Il Consiglio chiede inoltre la ricostruzione della proprietà distrutta e la giusta compensazione per i soggetti interessati. La Commissione Nassar dovrà seguire queste esigenze con le istituzioni e le organizzazioni mobilitate dai villaggi.

Paura di un vuoto dopo UNIFIL

I patriarchi e i vescovi esprimono la loro preoccupazione per le possibili conseguenze della fine della missione UNIFIL. Si riferiscono alla sicurezza, ai rischi umanitari ed economici. Essi chiedono misure per evitare un vuoto di sicurezza e garantire la fornitura continua di aiuti umanitari.

Questa preoccupazione era già inclusa nell’appello dei cinque sindaci. Hanno temuto gli effetti sul traffico, il sollievo, ma anche su posti di lavoro, imprese e servizi legati alla presenza internazionale. Il comunicato finale invia questa richiesta alle autorità, senza annunciare alcun regime di sostituzione.

Oltre il Sud, il Consiglio chiede al Ministero delle Finanze di versare i contributi dovuti alle istituzioni libere di istruzione, sanità e azione sociale. Chiede alle agenzie ecclesiali e umanitarie di coordinare meglio le loro risorse e di assicurare la loro gestione trasparente. L’obiettivo è quello di mantenere i propri servizi a tutti i cittadini e di fornire assistenza alle famiglie bisognose.

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