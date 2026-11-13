Rapimento genitoriale: ritorno e custodia spiccano

In Libano, i rapimenti dei genitori internazionali sollevano due questioni distinte: il ritorno del bambino e la decisione sulla custodia. La Convenzione dell’Aia del 1980 organizza il primo senza decidere il secondo. Il paese non ha aderito. Un accordo bilaterale, tuttavia, disciplina la cooperazione con la Francia.

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In Libano, le dispute familiari che attraversano i confini affrontano una distinzione decisiva: chiedere il ritorno di un bambino non significa decidere quale dei suoi genitori avrà la custodia. La Convenzione dell’Aia del 1980 organizza la prima procedura, senza fissare la sostanza del secondo. Il Libano non se ne è andato. Le famiglie devono quindi affrontare il diritto locale, le decisioni giudiziarie e gli accordi di cooperazione applicabili alla loro situazione.

Il dibattito ha riunito giudici, avvocati e diplomatici all’Università dello Spirito Santo di Kaslik il 23 e 24 ottobre 2026. Organizzato per il quinto anniversario dell’HOPE, l’incontro si è concentrato sui rapimenti e sulle opportunità dei genitori internazionali per il Libano di aderire alla Convenzione. Il Ministro della Giustizia, Adel Nassar, ha annunciato l’esame di diversi viali: adesione, accordi bilaterali e migliore cooperazione giudiziaria. Nessuno di questi viali da solo è una nuova procedura già aperta alle famiglie.

Rapimento genitoriale: il paese di vita del bambino

Lo spostamento internazionale diventa illegale quando viola i diritti di custodia riconosciuti dalla legge del paese in cui il bambino era abitualmente residente. Il problema non è limitato ad una partenza organizzata senza accordo. Può anche sorgere dopo un primo viaggio autorizzato, quando il bambino non viene riportato alle condizioni previste.

Il solito residence occupa quindi un posto centrale. Non è automaticamente confuso con la nazionalità del bambino o dei suoi genitori. La procedura di ritorno è rivolta al paese in cui la sua vita è stata stabilita prima dello spostamento o della detenzione in questione. Non comporta dare preferenza a un padre, alla madre o alla nazionalità.

La Convenzione si applica ai bambini di età inferiore ai 16 anni, alle condizioni di applicazione tra gli Stati interessati. L’articolo 19 separa espressamente la decisione di ritorno dalla decisione di custodia. Così, il giudice al cui ritorno il caso è portato non ha la funzione di risolvere l’intera controversia di famiglia in questa procedura.

Garanzie contro il ritorno pericoloso

Il meccanismo non prevede un ritorno cieco. Il testo include un’eccezione in caso di grave rischio di pericolo fisico o psicologico o di una situazione intollerabile per il bambino. Permette anche di considerare la sua opposizione quando ha sufficiente età e maturità.

Tali garanzie devono essere esaminate dall’autorità competente. Essi inoltre non consentono a un genitore di decidere l’esito della controversia da solo. Consenso allo spostamento, l’esercizio effettivo dei diritti di custodia e le circostanze di detenzione sono alcuni degli elementi che possono essere valutati nel procedimento.

La rete di cooperazione si basa sulle autorità centrali designate dagli Stati. Aiutano a individuare il bambino, prevenire ulteriori danni e facilitare una soluzione volontaria o procedura. Questa architettura organizza scambi tra sistemi legali; Non crea un tribunale di famiglia mondiale.

Il Libano rimane al di fuori del meccanismo multilaterale

Per una famiglia che affronta lo spostamento verso il Libano, la mancanza di appartenenza cambia il percorso. Una domanda non beneficia semplicemente del meccanismo di ritorno del 1980 perché l’altro paese lo applica. Gli strumenti che vincolano efficacemente i due Stati devono essere identificati e i rimedi a disposizione delle autorità competenti.

Al simposio Kaslik, il Segretario Generale della Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale privato, Christophe Bernasconi, ha sottolineato la cooperazione tra diverse tradizioni giuridiche. Lo strumento non cerca di standardizzare le regole nazionali di stato personale. Questo problema è particolarmente importante in Libano, dove le questioni familiari sono la responsabilità di diverse autorità religiose.

Il progetto sostenuto da iHOPE rimane un approccio alla riforma. Il sostegno espresso in una conferenza non corrisponde a un voto del Parlamento o all’entrata in vigore di un trattato. In pratica, le famiglie rimangono soggette a norme e accordi attuali.

Con la Francia, un accordo separato dal 2000

I dossier franco-libanesi hanno un quadro bilaterale. Firmato a Parigi il 12 luglio 1999, l’accordo di cooperazione in taluni settori familiari è entrato in vigore il Iomarzo 2000. Il Ministero della Giustizia francese lo elenca come uno degli strumenti applicabili nelle relazioni con il Libano.

Stabilisce una commissione consultiva congiunta dei rappresentanti dei ministeri della giustizia, degli affari esteri e degli interni. Esso esamina i casi riguardanti la custodia, le visite e i diritti del bambino al fine di facilitare il loro insediamento, anche attraverso soluzioni amichevoli.

Le sue missioni comprendono l’assistenza nella conciliazione, le informazioni sulla situazione del bambino e le procedure, e le procedure che facilitano le visite. I file sono trasmessi a lui attraverso canali diplomatici. Il testo protegge la riservatezza delle informazioni esaminate.

Questa commissione non è un tribunale che sostituisce i tribunali nazionali. L’accordo specifica che la sua attività non pregiudica la composizione dei file da parte delle autorità competenti. Pertanto, un genitore non può dedurre dalla sua esistenza che si otterrà automaticamente una decisione di restituzione o di custodia.

Procedure consolari e giudiziarie complementari

Per i francesi interessati, il Ministero degli Affari Esteri raccomanda di contattare rapidamente il dipartimento competente del Ministero della Giustizia quando un accordo consente la cooperazione. I servizi consolari possono informare gli avvocati locali e le opportunità di mediazione. La scelta della procedura dipende poi dal file e dalle decisioni già rese.

Il consolato non può avere un giudizio francese eseguito all’estero. Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono richiedere un’azione dinanzi ai tribunali locali, con un avvocato. Né può organizzare un rapimento in cambio o sostituire il consiglio legale di un genitore.

La mediazione può aiutare a ristabilire i contatti e preparare un accordo, dove le circostanze lo permettono. Non esente dall’esame della sicurezza del bambino o della portata giuridica degli impegni assunti. Per le famiglie, la sfida concreta rimane quella di riunire decisioni, accordi di viaggio e elementi relativi alla residenza del bambino, in modo che i professionisti competenti possano determinare il rimedio appropriato.

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