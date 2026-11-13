Pagamenti in Libano: Reti diverse

I fornitori di pagamento elettronici hanno avuto 4.836 punti in Libano nel 2025, rispetto a 3.955 nel 2024. La loro rete si sviluppa come la flotta dei terminali bancari declina oltre 12 mesi, nonostante un rimbalzo nella seconda metà. I dati della Banca del Libano mostrano perché le istituzioni, i punti di servizio, gli utenti e gli importi trasferiti dovrebbero essere distinti. Essi non dimostrano una sostituzione diretta delle banche o la scomparsa del denaro nelle operazioni quotidiane.

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La rete di fornitori di pagamento elettronici sviluppata in Libano nel 2025: la Banca del Libano ha registrato 4.836 punti, rispetto a 3.955 nel 2024. Nel frattempo, il numero di terminali di pagamento bancario diminuisce nel corso dell’anno. Questi sviluppi descrivono diverse infrastrutture. Essi non dimostrano che i nuovi punti sostituiscono le apparecchiature bancarie o che il denaro sta cadendo indietro.

I pagamenti in Libano assumono diversi canali, che le statistiche non permettono di aggiungere senza cautela. La revisione macroeconomica del dicembre 2025, rilasciata dalla BDL nell’aprile 2026, separa la flotta bancaria dalle attività dei fornitori di pagamento elettronici. Il suo bilancio annuale mostra un’estensione di alcune reti, ma anche una diminuzione di diversi importi trasferiti.

Pagamenti in Libano: due reti, due unità

I 4.836 punti identificati tra i fornitori includono distributori e terminali di deposito o prelievo. Il loro numero aumenta dell’881, o 22,3% anno su anno. Allo stesso tempo, ci sono 25 istituzioni in questa categoria, un totale invariato dal giugno 2025.

Un istituto non è quindi un punto di servizio. La stessa società può operare diversi punti. Il numero di istituzioni che offrono attivamente un portafoglio elettronico è passato dal 12 dicembre 2024 al 19 nel 2025. Quest’ultima figura comprende fornitori attivi, non singoli portafogli o clienti.

Indicatore 2024 2025 Punti del fornitore, compresi distributori e terminali 3,955 4,836 Istituzioni che offrono attivamente un portafoglio elettronico 12 dicembre 19 Terminali di pagamento della rete bancaria a dicembre 249 22 marzo

Entrambi i parchi non svolgono esattamente le stesse funzioni. In particolare, un terminal bancario viene utilizzato per accettare il pagamento da un commerciante. Un terminale per caricare un portafoglio o rimuovere contanti è un altro passo nel circuito. Contarli insieme produrrebbe un indicatore difficile da interpretare, senza nomenclatura comune o controllo di eventuali sovrapposizioni.

Il calo annuo dei terminali maschera un recupero nella seconda metà dell’anno

Le azioni bancarie sono aumentate da 24,953 terminali nel dicembre 2024 a 22,357 l’anno successivo. La diminuzione calcolata è di circa il 10,4 per cento. Ma la traiettoria non è uniforme: il BDL ha registrato 25.033 aerei nel marzo 2025, poi 19,911 nel giugno. Il numero era quindi 20.732 in agosto e 22.357 in dicembre.

La seconda metà recupera così 2.446 terminali rispetto al livello di giugno. Non riporta il parco al suo precedente livello di dicembre. Descrivi solo il calo annuale cancellerebbe questo recupero parziale; per menzionare solo il rimbalzo da giugno avrebbe eliminato la contrazione per dodici mesi.

Tuttavia, la presenza di un terminale non indica la sua attività effettiva. I dati del parco non danno il numero di acquisti pagati, il loro importo, o la percentuale di imprese che accettano ogni metodo di pagamento. L’attrezzatura installata può essere usata poco. Al contrario, un numero più piccolo di terminali può gestire più operazioni se il loro uso aumenta.

Più punti non significa più soldi trasferiti

Il confronto con i flussi registrati dai fornitori illustra questa differenza. I trasferimenti elettronici transfrontalieri in entrata, denominati TCE nella relazione, sono passati da circa 2,8 miliardi di dollari nel 2024 a 2,5 miliardi di dollari nel 2025. Il BDL è sceso dell’11,6% dai suoi importi non arrotondati. Le transazioni interne ricevute e rimesse sono diminuite da 2,7 miliardi di dollari a 2,2 miliardi di dollari.

La densificazione della rete coesiste quindi con un declino di questi volumi in valore. Non si può dire che ogni punto si occupa di più soldi. Il calcolo di una media per punto richiederebbe anche ulteriore cautela: i flussi totali annuali e il numero di punti alla fine del periodo non misurano esattamente la stessa durata di attività.

Questi trasferimenti non coprono anche l’intera circolazione monetaria del paese. La portata osservata è quella degli appaltatori e delle operazioni definite nella relazione. In arrivo $2,5 miliardi non dovrebbe essere presentato come un insieme di trasferimenti diaspora. Il totale aggrega diversi modelli, mentre altri canali possono registrare spedizioni separate.

Il digitale può facilitare il flusso di cassa

Un portafoglio elettronico e un terminale di prelievo non descrivono un’economia senza liquidi. Un utente può alimentare un conto in contanti, trasferire il denaro elettronicamente, e poi vedere il beneficiario ritirarlo in contanti. L’operazione combina la lavorazione digitale e due movimenti fisici.

Al fine di misurare la sostituzione dei contanti, i pagamenti rimanenti interamente elettronici, i depositi e i prelievi, così come gli usi dei beneficiari, devono essere monitorati. Il numero di fornitori o punti non è sufficiente. Il BDL presenta questi servizi proprio nel contesto di un sistema finanziario riorientato verso operazioni di cassa e digitale a partire dalla crisi 2019.

L’estensione della rete può migliorare la prossimità di un servizio, ma la sua accessibilità dipende anche da orari, commissioni, disponibilità di contanti e copertura geografica. Il totale nazionale non misura nessuna di queste dimensioni. Non solo dimostra un miglioramento equivalente in tutte le regioni o per tutti gli utenti.

Il prossimo bilancio dovrebbe quindi essere letto in diversi modi: posizione dei punti, fornitori attivi reali, operazioni effettuate e condizioni di utilizzo. L’aumento del 22,3% della rete di fornitori è un risultato specifico per il 2025. Esso descrive un’infrastruttura in espansione, non ancora la frequenza di utilizzo, il costo pagato dai clienti o il declino della loro dipendenza sulle banconote.

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