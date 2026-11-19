Toyota e Lexus richiamano veicoli negli Stati Uniti e in Canada per gli airbag Takata. Le liste dei modelli e le date di notifica variano per paese. Ecco come controllare il VIN di un veicolo importato e perché queste cifre non si applicano al parco francese o al parco libanese.

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Negli Stati Uniti, il richiamo di Takata airbag a Toyota e Lexus potenzialmente coinvolge 314,029 veicoli. Il generatore di airbag passeggero anteriore può scoppiare. La campagna americana 26V748, annunciata da Toyota il 12 novembre, è inclusa in una lettera della NHTSA del 18 novembre 2026. Un richiamo separato riguarda circa 8.646 veicoli in Canada.

Reminder di Takata airbag: quali modelli controllare?

Il file U.S. copre alcune copie di sette modelli, suddivise nei seguenti anni di modello:

Lexus SC430: 2002–2010;

Lexus IS250: 2011;

Lexus GX460: 2017;

Toyota Corolla: 2003–2008;

Toyota Tundra: 2005–2006;

Toyota Sequoia: 2005–2007;

Toyota 4Runner: 2016–2017.

La presenza di un modello in questo elenco non è sufficiente per identificare un veicolo interessato. Il difetto può influenzare un generatore originariamente installato o installato durante un richiamo precedente. La verifica deve quindi coprire il veicolo specifico, non solo il suo nome commerciale.

Nel corso del tempo, alcune condizioni di calore e umidità possono degradare il propellente. Quando l’airbag viene attivato, il generatore può rompere e proiettare frammenti metallici. Il pericolo riguarda l’airbag passeggero anteriore, anche se i frammenti possono raggiungere altri occupanti.

Due calendari nordamericani

Negli Stati Uniti, i commercianti sostituiranno il generatore di airbag o set gratuitamente, a seconda del modello. La spedizione ai proprietari è prevista per iniziare il 28 dicembre 2026.

In Canada, Toyota ha annunciato il suo richiamo il 13 novembre. Si rivolge alle stesse famiglie di modelli e anni, ad eccezione di IS250, che manca dal comunicato stampa canadese. Il produttore prevede la notifica dei proprietari entro il 11 gennaio 2027 e la riparazione gratuita. Gli strumenti ufficiali Toyota Canada e Lexus Canada sono utilizzati per consultare la situazione con il numero di identificazione del veicolo.

Il VIN, piuttosto che una semplice ricerca modello

Questo numero, chiamato VIN, ha 17 caratteri. Viene mostrato in particolare sui documenti del veicolo e alla base del parabrezza. Lo strumento NHTSA indica un richiamo non corrisposto per un veicolo identificato; una ricerca all’anno e il modello fornisce solo un risultato generale.

La base americana ha dei limiti. Non presenta i promemoria già riparati e non può ancora integrare tutti i VIN di una campagna recente. Non identifica inoltre i richiami relativi ai veicoli internazionali. Un risultato vuoto quindi non sostituisce una verifica del produttore quando il mercato originale o storico è incerto.

Francia e Libano: non trasporre le cifre

Questi volumi non sono un bilancio globale. In Francia, Lexus offre le proprie istruzioni VIN e Stop Drive per i veicoli destinati alle campagne locali. Non dovrebbero essere confusi con l’unica lista americana sopra.

Per un’auto importata in Libano, il punto di partenza giusto rimane il canale ufficiale del suo mercato originale. Il proprietario può quindi trasmettere il VIN al servizio post-vendita di BUMC, un distributore autorizzato di Toyota e Lexus in Libano, per i termini e le condizioni applicabili. Gli annunci statunitensi e canadesi non dimostrano un’estensione costosa in Libano o un supporto gratuito in loco.

Illustrazione: cruscotto di una Toyota Corolla S 2005, fotografato il 10 maggio 2005. Questo veicolo non è identificato come interessato dal richiamo. Foto Milkmandan, via Wikimedia Commons♪, CC BY-SA 3.0. Riduzione proporzionale e abbigliamento Libnanews; sotto la stessa licenza.

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