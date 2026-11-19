L’Assemblea nazionale ha infine adottato altri due anni per l’esperimento del quadro di affitto, con 148 voti a 95. Il dispositivo rimane temporaneo e mantiene il suo perimetro. L’azione rimane separata dal voto. Il testo comprende anche disposizioni relative alle uscite locali, ai controlli e al monitoraggio dei mercati del noleggio. La votazione del 19 novembre conclude la seconda lettura dell’Assemblea nazionale. I membri della Camera dei Comuni hanno adottato il testo del Senato senza emendamenti. L’esperimento non diventa quindi permanente e la sua estensione non riguarda automaticamente tutti i comuni francesi.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Giovedì 19 novembre, l’Assemblea nazionale ha finalmente adottato una proroga di due anni del test del quadro di affitto. La votazione finale era di 148 voti favorevoli, 95 contrari e quattro astensioni. L’attuazione e la pubblicazione dell’atto restano distinte da questa adozione parlamentare.

Il voto pubblico n. 10062 ha trattato l’intero disegno di legge « per recuperare la fiducia e l’equilibrio nelle relazioni di noleggio ». L’Assemblea ha dichiarato che il testo era stato adottato senza emendamenti in seconda lettura. I deputati mantennero così la versione del Senato, ponendo fine alla navetta su questa proposta presentata da Iñaki Echaniz.

Gestione del noleggio rimane sperimentale

La misurazione non trasforma il dispositivo in una regola permanente. Esso estende il suo termine legale da otto a dieci anni dalla pubblicazione della legge Élan del 2018. Il termine è stato quindi prorogato a novembre 2028 invece del novembre 2026. Il testo conserva la portata dell’esperimento, senza generalizzare il quadro di tutti i comuni francesi.

La commissione per gli affari economici cita Parigi, Lione, Villeurbanne, Lille, Montpellier e Bordeaux tra i territori interessati. Evidenzia anche la presenza di comuni di Seine-Saint-Denis, la metropoli di Grenoble e il Paese Basco. Questa geografia non significa che tutti gli alloggi in Francia sono soggetti allo stesso soffitto.

Disposizioni oltre due anni aggiuntivi

Il testo permette anche di richiedere un’uscita anticipata del dispositivo su tutto o parte di un territorio. Quando uno stabilimento richiede questa uscita, i comuni interessati hanno una procedura di richiesta di rimanere sul loro perimetro.

Altre disposizioni riguardano i limiti di tempo per la contestazione, la delegazione di determinate competenze prefettive ai sindaci e il pagamento delle ammende alle comunità delegate. Il testo organizza anche più scambio di dati per monitorare i mercati di noleggio. Diverse disposizioni fiscali entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

L’adozione finale non significa promulgazione

La votazione si è svolta quando l’esperimento si è avvicinato alla sua fine. L’adozione coerente evita una nuova lettura nel Senato, che avrebbe ritardato il completamento del processo parlamentare. Tuttavia, non permette di presentare la nuova durata quanto già in vigore il giovedì sera.

In questa fase, il fatto stabilito è l’adozione definitiva del testo da parte del Parlamento. La promulgazione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale confermeranno l’entrata in vigore dell’estensione.

Illustrazione: Parigi, Torre Eiffel e Senna, fotografia del 25 settembre 2013. Archivio geografico, senza rappresentare alloggi o voti controllati. Pixabay / Pexels; Libnanews dressing.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews