Janta nel Bekaa, rifiuto del ritiro americano richiesto contro l’Iran, proposte per una tregua a Berlino e estensione degli affitti supervisionati in Francia: questa edizione di mezzanotte distingue annunci, fatti consolidati e tappe ancora attesi. In Libano, ritorna alla sovranità e allerta del patrimonio di Nahr al-Kalb.

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Nel Bekaa, Israele annuncia uno sciopero a Janta, mentre i rapporti libanesi non permettono ancora di stabilire un bilancio. A Washington, il Senato ha respinto la richiesta di ritirare le ostilità contro l’Iran. A Berlino, quattro leader offrono una tregua energetica invernale alla Russia. Ecco gli elementi essenziali all’inizio di questo venerdì 20 novembre, a mezzanotte a Beirut.

Janta: uno sciopero annunciato, giustificazioni

L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito la zona di Janta a Bekaa giovedì 19 novembre. Dice di aver identificato un’attività in un sito che presenta come precedentemente usato da Hezbollah. Questa qualifica e giustificazione non sono stati verificati in modo indipendente.

L’annuncio appare in un comunicato stampa inviato all’editore, la cui pubblicazione originale non è stata trovata nelle pagine ufficiali accessibili. Sul lato libanese, l’Agenzia Nazionale dell’Informazione segnala gli scioperi nel settore Al-Shaara nella catena orientale. Il suo corrispondente indica che le detonazioni sono state sentite a Baalbek.

Gli elementi consultati non consentono un conteggio affidabile, il tempo esatto degli attacchi o un equilibrio umano. I programmi di spedizione non dimostrano diverse onde distinte. Questi eventi riguardano il Bekaa, non il Libano meridionale, e non dovrebbero essere confusi con l’annuncio israeliano del 16 novembre.

In Libano, la sovranità e il ruolo dell’esercito

Nell’agenda per l’83 ° anniversario dell’indipendenza, il comandante dell’esercito, Rodolphe Haykal, riafferma l’obiettivo di estendere l’autorità dello Stato all’intero territorio e riservando armi. Denuncia anche gli attacchi israeliani e le loro conseguenze per le località e il ritorno degli abitanti.

Questo testo pubblicato giovedì è una dichiarazione generale, non una reazione specifica a Janta. Nel suo messaggio per Independence, Nabih Berri rifiuta di rendere il Sud una zona cuscinetto. Il presidente della Camera chiede il ritiro israeliano, la ricostruzione e le risorse necessarie per l’esercito. Non annuncia alcun finanziamento aggiuntivo già concesso.

Iran: Il senato americano rifiuta la richiesta di ritiro · Voci globali

Il Senato degli Stati Uniti ha respinto la risoluzione H.Con.Res.93 il Giovedi, chiedendo il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità contro l’Iran. L’ufficio stampa del Senato conferma che il voto era sull’adozione del testo stesso, non su una semplice fase procedurale.

La Camera dei rappresentanti ha adottato questa risoluzione in settembre. L’accordo della seconda sezione non è stato quindi ottenuto. Il testo includeva eccezioni relative alla difesa contro imminente attacco e specifica autorizzazione del Congresso.

Questo rifiuto non è né una nuova autorizzazione di guerra né l’annuncio di un cambiamento operativo. Blocca questo processo di ritiro parlamentare; Non porta ad una cessazione delle ostilità.

Berlino propone una tregua energetica per l’inverno

Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina chiedono alla Russia di accettare una tregua energetica durante l’inverno. La loro dichiarazione del 19 novembre ha anche chiesto un cessate il fuoco che consentisse l’esportazione di cibo nel Mar Nero. Queste proposte non sono un accordo accettato da Mosca.

I quattro leader stanno considerando forti garanzie di sicurezza per l’Ucraina dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco. I meccanismi citati rimangono condizionali: il documento non annuncia il loro dispiegamento e non attiva l’articolo 5 della NATO. La partecipazione americana alla riunione non ha trasformato Washington nel quinto autore della dichiarazione.

Volodymyr Zelensky vuole anche prepararsi per un prossimo incontro tra Ucraina, europei, Stati Uniti e Russia. Vuole discutere la sua data e l’agenda con gli inviati americani. In queste dichiarazioni non è previsto alcun calendario finale o accordo di partecipazione russa.

Francia: due anni supplementari per affitti sorvegliati

L’Assemblea nazionale ha finalmente adottato una proroga di due anni del test del quadro di affitto. Il voto di giovedì, in seconda lettura, redige il testo del Senato senza emendamenti. L’estensione si estenderà a novembre 2028.

Il regime rimane sperimentale e non si estende automaticamente a tutti i comuni francesi. L’adozione parlamentare deve essere distinta dall’accertamento e dalla pubblicazione della legge, che restano le misure da controllare per la sua entrata in vigore.

Nahr el-Kalb: un avviso sul patrimonio

ICOMOS Libano chiede la rimozione di una base concreta sul promontorio di Nahr al-Kalb per un albero di bandiera. Nella sua allerta del 17 novembre, l’organizzazione chiede la riabilitazione del luogo e un insediamento alternativo, con una valutazione degli effetti sul patrimonio.

Questa è una richiesta dell’organizzazione specializzata, non un ordine di demolizione amministrativa. Il sito è sulla lista indicativa del patrimonio mondiale; Questo passaggio non si applica alla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Illustrazione: fotografia degli archivi Bekaa, settembre 2024, ama Libnanews. Non rappresenta gli scioperi segnalati il 19 novembre 2026. Abito editoriale Libnanews.

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