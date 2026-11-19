Free Patriotic Current annuncia la morte del medico Youssef Hanna Khalil. Eletto da Kesrouan-Ftouh nel 2005 e 2009, è stato membro del gruppo Change and Reform. Originariamente da Mayrouba, fu lodato per il suo lavoro medico e parlamentare. Il funerale non è ancora specificato.

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Free Patriotic Current ha annunciato giovedì 19 novembre la morte di Youssef Hanna Khalil, un medico e ex vice di Kesrouan-Ftouh. Eletto nel 2005 e nel 2009 sulle liste sostenute dal movimento, si era seduto nel blocco di Change and Reform presieduto da Michel Aoun.

Youssef Hanna Khalil, due elezioni di Kesrouan

La sua strada parlamentare è legata a questa guida del Monte Libano e a due successive elezioni legislative. Nel suo comunicato, il CPL ricorda le sue vittorie del 2005 e del 2009, così come la sua partecipazione all’assemblea parlamentare poi guidata da Michel Aoun. Il Parlamento tiene anche un registro a nome suo, Youssef Hanna Khalil.

Un medico professionista, l’ex vice era di Mayrouba. Il messaggio di condoglianze del movimento è rivolto alla sua famiglia, agli abitanti della sua località e, più in generale, a quelli di Kesrouan-Ftouh.

Un tributo alla sua attività medica e parlamentare

Nel suo tributo, il CPL combina le due dimensioni del suo impegno pubblico: pratica della medicina e del lavoro in Camera. Il partito lo descrisse come vicino agli abitanti, attento alle loro preoccupazioni e posto nel suo approccio alle questioni pubbliche. Queste valutazioni si riflettono nel comunicato di lutto del movimento.

L’annuncio riguarda l’ex parlamentare di Kesrouan, non il suo omonimo Youssef Khalil, ex ministro delle Finanze. Non specifica le circostanze della morte o i tempi del funerale.

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