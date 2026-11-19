Gli Stati Uniti stanno punendo una rete sospetta di Ndrangheta in Canada. Le misure annunciate il 19 novembre mirano a individui e imprese in Ontario. Bloccano alcuni beni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, con una transizione limitata per quattro società. Non costituiscono una nuova condanna penale in Canada.

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Il 19 novembre, Washington annunciò sanzioni contro gli individui e le imprese con sede in Ontario, che collega con 三Ndrangheta. L’azione dell’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) mira a finanziare il traffico di droga. Queste sono misure americane, non una condanna criminale canadese.

La Ndrangheta in Canada entro il perimetro degli Stati Uniti

L’avviso ufficiale aggiunge nove persone che risiedono in Ontario alla lista degli Stati Uniti di persone sanzionate. Ha anche quattro società canadesi: tre società di servizio funebre e una società di noleggio limo. I loro presunti legami con la rete Mafia sono quelli conservati dal Tesoro degli Stati Uniti per giustificare queste denominazioni.

Il Ndrangheta era stato sotto sanzioni statunitensi dal 2008. Washington sta ora applicando anche il decreto 14059 sul traffico internazionale di droga. La stessa operazione riguarda il Comancheros, un’organizzazione ciclista australiana.

Un blocco soggetto alla giurisdizione statunitense

La proprietà di persone designate situate negli Stati Uniti, o di proprietà o controllate da persone americane, è bloccata. Le restrizioni si estendono alle entità detenute almeno il 50% da persone bloccate. Le transazioni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti sono in linea di principio vietate, con eccezioni o autorizzazioni.

Il Tesoro cita la cooperazione della Royal Canadian Mounted Police e della Polizia Regionale di York. Questa cooperazione non significa che Ottawa abbia adottato un blocco identico. Né l’annuncio americano costituisce un nuovo giudizio sulle accuse contro ogni persona.

Una transizione limitata per quattro aziende

L’OFSAC ha rilasciato una licenza generale per consentire la cessazione ordinata di alcune operazioni che coinvolgono le quattro società canadesi e le loro controllate hanno tenuto almeno il 50%. Questa autorizzazione scade il 18 dicembre 2026 a 0001 ore di ora dell’America orientale.

La licenza richiede pagamenti a una persona bloccata da effettuare a un conto bloccato pagato negli Stati Uniti. Non autorizza altre transazioni vietate o transazioni con altre persone sanzionate. Questa scadenza organizza un’uscita dalle relazioni in questione, non un sollevamento delle sanzioni.

Fotografia di copertina: US Treasury building a Washington, Washington, 27 marzo 2007. Loren, pubblico dominio, viaWikimedia Commons; versione corretta da Stybn~commonswiki. Composizione Libnanews.

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