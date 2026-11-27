Il 27 novembre il Dipartimento del Lavoro e dei Ritiri del Regno Unito ha sospeso diversi servizi online. Secondo lui, i pagamenti regolari delle pensioni e delle indennità non sono influenzati.

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Il 27 novembre il Dipartimento del Lavoro e dei Ritiri del Regno Unito ha sospeso diversi servizi online. Secondo lui, i pagamenti regolari delle pensioni e delle indennità non sono influenzati.

Il Dipartimento del Lavoro e dei Retirements (DWP) ha annunciato venerdì 27 novembre, che aveva messo una parte dei suoi servizi digitali offline come precauzione dopo aver rilevato un incidente informatico. La misura riguarda l’accesso a determinate procedure, ma il dipartimento assicura che non riceva pagamenti regolari di indennità e pensioni.

Nessuna data di recupero annunciata

Il Ministero riferisce di indagare con il National Cyber Security Centre e il centro governativo per il coordinamento degli incidenti informatici. Nella sua prima opinione, non ha fornito un elenco esaustivo dei passi coinvolti, né ha fornito un tempo di apertura. Né indica se i dati personali sono stati accessibili o copiati.

Per i destinatari, il dipartimento distingue tra due situazioni: uno può essere inaccessibile sul portale mentre il solito pagamento è ancora pianificato. Se un servizio non risponde, il DWP chiede di riprovare più tardi. Non chiede agli utenti di modificare i loro dati bancari per ricevere il pagamento successivo.

Servizi di accesso senza link ricevuti

Per trovare un approccio, gli utenti possono passare direttamente attraverso GOV.UK. Il dipartimento avverte che non invierà un messaggio chiedendo di inviare i dettagli bancari o cliccare su un link. Il suo rilascio conferma la manutenzione dei pagamenti regolari, senza impostare un programma per i file che richiedono un nuovo approccio online.

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