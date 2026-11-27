L’agenzia pubblica libanese ha riferito venerdì mattina diversi attacchi aerei israeliani intorno a Kfar Tebnit, Zoutar al-Sharkiyé e Qantara. Nessun risultato umano è stato confermato.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’agenzia pubblica libanese ha riferito venerdì mattina diversi attacchi aerei israeliani intorno a Kfar Tebnit, Zoutar al-Sharkiyé e Qantara. Nessun risultato umano è stato confermato.

Scossi segnalati a Qantara e vicino a Kfar Tebnit

Venerdì 27 novembre, l’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese ha segnalato scioperi tra Zoutar al-Sharkiyé e Mayfadoun, così come vicino a Kfar Tebnit, nella zona di Nabatiyah. L’agenzia ha anche riferito questo tra Qantara e Ghandourieh, nella zona di Marjayoun, poi nella località di Qantara stessa.

Gli avvisi non specificano il numero totale di scioperi o l’entità del danno. Nessun risultato umano è stato confermato per questa serie di bombardamenti. L’Agenzia non ha specificato la natura dei siti interessati.

Due giorni di bombardamento in aree separate

Gli scioperi di venerdì nel sud del Libano seguono quelli riportati giovedì a Western Bekaa, soprattutto vicino a Ain al-Tinh e Tumat Niha. L’esercito israeliano ha sostenuto uno sciopero ad Ain al-Tinh, sostenendo di aver preso di mira un sito Hezbollah lì. Questa affermazione riguardava l’operazione di giovedì nel Bekaa, non gli scioperi segnalati venerdì intorno a Nabatiyah e Marjayoun.

La notte di giovedì a venerdì, l’agenzia pubblica libanese ha anche segnalato il fuoco di artiglieria nella zona di Zebqin. The diretto da Libnanews su South Lebanon questi colpi si distinguono dagli attacchi aerei segnalati venerdì mattina.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews