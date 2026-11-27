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Marc Márquez ha annunciato venerdì 27 novembre che si sarebbe ritirato dopo il Gran Premio di Valencia. Il pilota spagnolo ha annunciato la sua decisione nel garage Ducati, prima della prima sessione di prova gratuita del fine settimana. La sua squadra ha confermato che la gara sarebbe stata l’ultima della sua carriera professionale.

Un’ultima gara cinque giorni dopo l’annuncio del suo sacre

Il pilota di 33 anni ha appena vinto il suo ottavo titolo nella categoria regina in Portogallo sul circuito di Portimão. Le sue borse 125 cm3 e Moto2 portano a dieci il numero dei suoi titoli mondiali, tutte le categorie combinate. Ha vinto gli ultimi due con Ducati nel 2025 e 2026, dopo le sue sei corone MotoGP alla Honda.

Il titolo dei piloti è acquisito, ma quello dei produttori rimane da decidere in finale. La gara di domenica si svolge sul circuito Ricardo-Tormo a Cheste, vicino a Valencia. Il programma di circuito imposta l’inizio alle ore 2:00 ora locale.

Il progetto Ducati per 2027 modifiche

Ducati annunciò in giugno che Márquez sarebbe rimasto nella sua squadra ufficiale per altre due stagioni. Il programma di Valencia lo ha ancora presentato come futuro partner di Pedro Acosta. La conferma del suo pensionamento rende questa composizione obsoleta. Ducati non ha annunciato la sua sostituzione nella sua dichiarazione di venerdì.

Questo inizio si verifica quando il campionato prepara un cambiamento di regole. Dopo la finale, i test di Valencia devono aprire una nuova tappa in vista del 2027, la prima stagione del motore di 850 cm3.

Copertina: Marc Márquez a Brno, 18 luglio 2025. Archivio fotografico: Pavel21kriz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; ritagli e titolazione sotto la stessa licenza.

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