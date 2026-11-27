4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il CNRS libanese stima che 1,996 ettari di uliveti richiedano la riabilitazione alla fine di agosto. Questo non misura il numero di alberi rimossi o il raccolto di caduta perso.

Le dichiarazioni della Giornata Mondiale degli Uliveti del 26 novembre hanno posto sul tavolo tre domande diverse: quanti alberi sono stati colpiti dai fuochi, quanti sono stati strappati e quante colture non potrebbero essere raccolte. Un’indagine preparata dal Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica del Libano (CNRS-L) e dal Ministero dell’Agricoltura, in collaborazione con la FAO, stima che i danni diretti agli oliveti nei distretti studiati siano stimati a quasi 58 milioni di dollari fino alla fine del 2026 agosto. Non è né un inventario degli alberi rimossi né un inventario del raccolto autunnale.

Marjayoun concentra i danni numerici più importanti

Il rapporto stima che l’area degli uliveti debba essere ripiantata o riabilitata a 1.096 ettari. Negli otto distretti studiati, questi frutteti rappresentano quasi due terzi dei danni diretti stimati alle colture perenni. Marjayoun conduce con 14,7 milioni di dollari, seguito da Tiro con 11,7 milioni e Nabatiyah con 10 milioni. Questi importi sono stime dei danni, non degli aiuti versati agli agricoltori.

I ricercatori hanno attraversato Sentinel-2 immagini, dati raccolti e osservazioni sul campo. Il primo sondaggio si basava su immagini con una risoluzione di dieci metri per pixel. Il rapporto aggrega i suoi risultati a livello distrettuale e non contiene record albero per albero. Essa distingue il danno duraturo, che richiede il restauro di un frutteto, dal declino della produzione che un contadino può anche soffrire senza perdere i suoi alberi se non può più accedere alla sua trama.

Il numero di alberi rimossi rimane da stabilire

Il presidente della Camera, Nabih Berri, ha accusato Israele di strappare migliaia di ulivi dal Sud, senza presentare alcun inventario per comune. Il primo ministro Nawaf Salam si riferiva a circa 254.000 alberi colpiti nelle aree bruciate a seguito di attacchi attribuiti a Israele. Il suo annuncio non dettaglia la parte degli alberi distrutti. Questi dati non si riferiscono allo stesso danno, e la relazione CNRS-L non lo aggiunge.

A Baabda, il presidente Joseph Aoun ha chiesto di rendere la protezione delle olive una « responsabilità nazionale condivisa », unendo il sostegno ai produttori, l’ammodernamento del settore e il controllo della qualità. La valutazione di agosto non stima i volumi di olive o olio persi durante il raccolto autunnale. Gli importi pesati e pressati devono essere confrontati con stagioni simili, separando trame inaccessibili da frutteti distrutti o danneggiati.

Copertura: oliveto in Libano, archivio rilasciato nel 2008, non correlato al danno del 2026. Andary / Wikimedia Commons, pubblico dominio; ritaglio e titolazione Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews