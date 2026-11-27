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La scala del 27 novembre riduce i 20 litri di 95 a 2.158,000 libbre e l’olio combustibile a 2,295.000 libbre. La bottiglia di gas rimane a 1625.000 sterline.

Venerdì 27 novembre la direzione generale del petrolio e della benzina ha ridotto i prezzi della benzina e del petrolio in Libano. Rispetto alla scala di martedì, entrambi i tipi di benzina sono diminuiti di 84,000 libbre libanesi per 20 litri. L’olio combustibile scende di 102.000 sterline per lo stesso volume. La bottiglia di gas domestico da 10 kg mantiene il suo prezzo.

Prezzi fissati il 27 novembre

Gasolina 95 ottano: LL 2 158 000 20 litri, cioè 107 900 LL per litro.

20 litri, cioè 107 900 LL per litro. Gasoline 98 ottano: LIT 2 176 000 20 litri, o 108 800 LL per litro.

20 litri, o 108 800 LL per litro. Olio: LIT 2 295 000 20 litri, o 114 750 LL per litro.

20 litri, o 114 750 LL per litro. Gas domestico:LIT 1 625 000bottiglia da 10 kg, nessun cambiamento.

4.200 libbre in meno per litro di benzina

La caduta di venerdì è di 4.200 libbre per litro di benzina e 5.100 libbre per litro di olio combustibile. Allo stesso volume, un pieno di 40 litri di benzina costa 168,000 sterline in meno rispetto alla scala del 24 novembre. La differenza tra i due indici non cambia: 18.000 libbre per 20 litri.

Questa è la seconda goccia della settimana. Martedì, i 20 litri erano già diminuiti di 49.000 sterline per benzina e di 48.000 sterline per olio combustibile. Tra venerdì 20 e venerdì 27 novembre, il calo cumulativo è stato di 133,000 sterline per benzina e 150.000 sterline per olio combustibile. I prezzi del gas sono diminuiti di 11.000 sterline il martedì e non si sono mossi da allora.

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