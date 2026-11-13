Regno Unito: due uomini colpevoli di spionaggio

Due cittadini iraniani sono stati dichiarati colpevoli a Londra il 12 novembre. Le sanzioni sono previste il 17 dicembre; un terzo imputato è stato assolto.

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Il 12 novembre, due cittadini iraniani sono stati dichiarati colpevoli di assistere un servizio di intelligence straniero supervisionando le persone nel Regno Unito. Il verdetto è stato consegnato a Woolwich Crown Court, Londra, dopo sei settimane di processo. Le frasi saranno consegnate il 17 dicembre alla Old Bailey.

Mostafa Sepahvand, 41, e Farhad Javadi Manesh, 46, sono stati dichiarati colpevoli con la British National Security Act del 2023. Un terzo imputato, Shapoor Qalehali Khani Noori, 57, fu assolto da tutte le accuse.

Verdetti separati per entrambi gli uomini

Sepahvand fu anche condannato per atti preparatori volti a commettere gravi violenze. Manesh fu assolto dalla carica separata di prepararsi alla violenza da parte di altre persone. La loro responsabilità penale non è quindi limitata ad un verdetto identico su tutte le accuse.

Secondo l’accusa, Sepahvand ha riconosciuto gli atti di sorveglianza, ma ha affermato di aver agito sotto costrizione, per paura delle conseguenze di un rifiuto. Manesh ha affermato che le fotografie sono state prese come parte di una ricerca di alloggi, dice la polizia.

Monitoraggio tra il 2024 e il 2025

La Polizia Metropolitana ha localizzato il tracciamento open source, la sorveglianza e la ricerca tra agosto 2024 e marzo 2025. L’obiettivo includeva due giornalisti di un canale in lingua persiana critico del governo iraniano, un avvocato che lavorava per gli avvocati del Regno Unito per Israele e un professionista della produzione audiovisiva.

Gli investigatori hanno sfruttato 534 gigabyte di dati, inclusi messaggi, video, fotografie e note vocali. Una parte significativa doveva essere tradotto dal persiano. I documenti trovati includono informazioni sul posto di lavoro e sui veicoli delle persone monitorate.

Il procuratore descrive Sepahvand come la persona di contatto principale in Iran, mentre Manesh gli ha trasmesso immagini e informazioni. La polizia collega questi contatti alle Guardie Rivoluzionarie. I tre uomini furono arrestati il 3 maggio 2025.

La pena sarà fissata in dicembre

Nelle prove presentate dall’Ufficio del Pubblico Procuratore c’è un messaggio in cui Sepahvand ha chiesto 150.000 sterline per uccidere un bersaglio. Le autorità britanniche ritengono che gli arresti abbiano impedito la violenza. Questa valutazione non significa che un attacco abbia avuto luogo in questo caso.

Il processo risulta così in due convinzioni, ma anche in assoluti che il verdetto richiede di distinguere. L’udienza del 17 dicembre determinerà le sanzioni imposte ai due uomini condannati; nessun termine di prigione è ancora stato annunciato nei comunicati stampa dell’accusa e della polizia.

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