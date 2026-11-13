13 novembre 2026: l’equazione non annuncia l’apocalisse

La data del 13 novembre 2026 proviene da uno studio demografico del 1960, non da un avviso scientifico attuale. Tre ricercatori hanno prolungato la crescita della popolazione ad un limite matematico impossibile. La traiettoria osservata è esclusa. Una rassegna dell’origine di questa data, le sue ipotesi e le proiezioni demografiche internazionali.

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La « fine del mondo » del 13 novembre 2026 non è una corrente scientifica. Questa data proviene da uno studio demografico pubblicato nel 1960. I suoi autori hanno esteso una curva di crescita della popolazione ad un risultato matematico impossibile: un numero infinito di abitanti. La ricomparsa di questa data nella ricerca online non trasforma questo modello storico in previsione di disastro.

La fine del mondo del 13 novembre proviene da un modello del 1960

Il testo esiste. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot pubblicato il 4 novembre 1960. I tre ricercatori hanno lavorato nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Illinois University di Urbana. Il loro studio si è concentrato sulla popolazione umana, non su una minaccia astronomica.

Il suo sottotitolo era una condizione essenziale: la popolazione si avvicinerebbe infinitamente se continuasse a crescere come nei precedenti due millenni. Gli autori avevano raccolto 24 stime demografiche, che coprono circa l’inizio della nostra epoca fino al 1958. Hanno regolato una funzione a questi dati e poi l’hanno estesa.

Il calcolo ha portato a una scadenza intorno al 2026, con diversi anni di incertezza. Il giorno preciso evidenziato nel titolo non era quindi una data di catastrofe misurata con precisione quotidiana. Il risultato dipendeva dal mantenimento delle ipotesi del modello.

Crescita per accelerare senza limiti

Gli autori non erano contenti di immaginare una popolazione in costante crescita. Erano interessati a una crescita più rapida. Il loro ragionamento ha dato un posto centrale alle capacità umane per la comunicazione e la cooperazione. Una popolazione più grande potrebbe, sotto questo presupposto, affrontare meglio gli ostacoli al suo sviluppo.

Lo storico Alan MacEachern della Western University in Canada rivisitò questo episodio in un testo pubblicato il 9 novembre. Ha ricordato che lo studio aveva generato critiche scientifiche, ma ha anche sostenuto l’attenzione. Le sue proiezioni demografiche rimasero vicine alle osservazioni per alcuni dei decenni successivi.

Questa concordanza non durò. Secondo la sua analisi, la popolazione mondiale cominciò a deviare significativamente dalle previsioni intorno al 1993. Le nascite non hanno seguito l’accelerazione illimitata. Lo storico pone così la pubblicazione nelle preoccupazioni demografiche della metà del XX secolo, piuttosto che in una pubblicità valida per oggi.

Le proiezioni delle Nazioni Unite descrivono un’altra traiettoria

Le prospettive demografiche dell’ONU pubblicate nel 2024 prevedevano una popolazione mondiale da 8,2 miliardi quell’anno a circa 10,3 miliardi a metà degli anni 2080. Dopo questo massimo, hanno previsto un leggero calo, circa 10,2 miliardi alla fine del secolo. Questi valori sono proiezioni, non garantiti conti futuri.

Questa traiettoria non assomiglia ad una curva che sarebbe diventata infinita nel novembre 2026. In particolare, tiene conto delle tendenze della fertilità. In questa edizione, le Nazioni Unite hanno stimato la media mondiale a 2,25 nascite dal vivo per donna, circa un bambino meno di una generazione prima.

Un rallentamento della crescita, tuttavia, non significa che la popolazione mondiale stia già diminuendo. Nello scenario presentato dalle Nazioni Unite, il numero di abitanti continua ad aumentare per diversi decenni prima di raggiungere il suo massimo.

Una data ricercata, non una nuova scoperta

La mattina del 13 novembre Google Trends ha inviato la richiesta tedesca che questa data sia associata alla fine del mondo tra le tendenze attive. La soglia era di 100.000 ricerche in Germania e 2.000 in Svizzera nelle ultime 24 ore. Queste indicazioni riguardano ricerche consolidate, non il numero di persone che aderiscono a questa dichiarazione.

L’evento della giornata è quindi il ritorno di una vecchia scadenza nell’attenzione pubblica. Lo studio ha 66 anni; la sua data di pubblicazione rimane il 4 novembre 1960. Il suo modello non fornisce nuove prove di un disastro atteso questo venerdì.

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