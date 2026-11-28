Re Filippo visiterà il Libano il 4 e 5 dicembre 2026. Invitato da Joseph Aoun, incontrerà i leader libanesi a Beirut e poi si recherà a Tibnin, dove i soldati belgi servirono in UNIFIL. Il suo viaggio continuerà in Giordania fino al 7 dicembre.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Re Filippo è atteso in Libano il 4 e 5 dicembre, su invito del presidente Joseph Aoun. Dopo i colloqui a Beirut, il sovrano belga doveva andare a Tibnin, dove i soldati belgi avevano servito sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Poi continuò il suo viaggio in Giordania.

A Beirut, tre interviste alle autorità libanesi

Il Palazzo Reale belga ha annunciato venerdì 20 novembre una visita ufficiale di due giorni in Libano, la prima tappa di un viaggio regionale in programma per il 4-7 dicembre. Philippe sarà accompagnato dal suo Ministro degli Affari Esteri, Maxime Prévot. A Beirut, incontrerà il presidente Joseph Aoun, il primo ministro Nawaf Salam e il presidente Nabih Berri.

Il Palais pone lo spostamento sotto il segno del rispetto del diritto umanitario internazionale. Il suo annuncio illustra le tappe del viaggio, ma non illustra il contenuto delle interviste a Beirut e non menziona alcun nuovo impegno belga in Libano.

A Tibnine, la memoria del contingente belga di UNIFIL

La visita di Tibnin ricorda un aspetto concreto della presenza belga nel sud del Libano. Dal 2006 al 2014, il personale militare belga è stato dispiegato nell’area come parte della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Le loro missioni comprendevano demining, assistenza medica e supporto per la ricostruzione per gli abitanti, richiama il Palazzo Reale.

Il programma Palais comprende un incontro con le autorità locali, una visita ad un ospedale sostenuto dal Belgio e un tributo ai quattro soldati belgi morti durante la loro distribuzione all’UNIFIL. Questi passaggi sono annunciati per la visita a Tibnine, senza programma pubblico nel programma consultato.

Questa fase arriva a poche settimane da una scadenza per il Sud. La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 stabilisce la fine del mandato dell’UNIFIL al 31 dicembre 2026. L’abbonamento del personale fu poi effettuato nel 2027. Per i comuni meridionali, la fine del mandato solleva la questione della continuità del sostegno ai servizi locali e all’accesso umanitario, due aree in cui la missione dice che continuerà il suo lavoro fino alla fine dell’anno.

Una conferenza sulle regole della guerra in Giordania

Lo spostamento continuerà in Giordania, dove il re Abdullah II ospiterà una conferenza internazionale il 7 dicembre sul rispetto del diritto umanitario. Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, questa riunione dovrebbe fornire un follow-up politico ai lavori degli Stati sull’applicazione delle regole di guerra, compresa la protezione dei civili. A margine della conferenza, il Palais annuncia anche una visita al campo profughi siriano Zaatari, gestito congiuntamente dalle autorità giordane e dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews