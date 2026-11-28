L’Unione europea applica Euro 7 a nuovi tipi di auto e autocarri leggeri dal 29 novembre 2026. I modelli già approvati generalmente hanno un ulteriore anno. Lo standard copre anche le particelle dei freni e imposta le soglie di durata per le batterie di trazione.

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L’Unione europea applica Euro 7 a nuovi tipi di auto e autocarri leggeri dal 29 novembre 2026. I modelli già approvati generalmente hanno un ulteriore anno. Lo standard copre anche le particelle dei freni e imposta le soglie di durata per le batterie di trazione.

Da domenica 29 novembre, le autorità di approvazione dell’Unione europea dovranno rifiutare nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri che non soddisfano lo standard Euro 7. La prima scadenza riguarda i produttori che presentano un tipo di veicolo per l’approvazione. Non corrisponde ad un cambiamento immediato per tutti i nuovi veicoli di concessione.

Due scadenze, separate da un anno

L’omologazione convalida le caratteristiche di un modello o di una famiglia di veicoli prima della commercializzazione. Si differenzia dalla registrazione di una copia precisa. È questa la differenza che spiega il calendario di due date previsto dal regolamento europeo 2024/1257.

Il 29 novembre 2026, la regola si applica alle nuove approvazioni per autovetture (categoria M1) e veicoli leggeri (N1). Per i nuovi veicoli di queste categorie il cui tipo è già stato approvato, la pietra miliare generale è 29 novembre 2027. A partire da questa seconda data, le autorità non saranno più in grado di accettare certificati di conformità per nuovi veicoli non conformi ai fini della registrazione. Il regolamento vieta anche la vendita o l’entrata in servizio, fatte salve le eccezioni previste nel testo.

Un veicolo già immatricolato non deve essere riapprovato entro il 29 novembre 2026. Né lo standard europeo significa che i veicoli usati diventano invenduti da quella data. Le regole del traffico applicabili in alcune città sono coperte da altri regimi.

La frenata entra nel perimetro di approvazione

Euro 7 non si ferma a quello che esce dallo scarico. Il regolamento fissa anche i massimali per le emissioni di particolato dovuti alla frenata, misurati su un ciclo di prova. Questi limiti variano, in particolare a seconda della categoria di veicolo e della sua motorizzazione. Le auto elettriche sono quindi coinvolte anche se non emettono gas di scarico durante la guida.

Il testo copre anche l’abrasione degli pneumatici. Questa misura segue disposizioni specifiche per categorie di pneumatici e metodi di prova. La data per le nuove auto non significa che tutti i nuovi limiti di usura dei pneumatici si applicano indiscriminatamente lo stesso giorno.

Soglie di sostenibilità per batterie

Per le auto elettriche e ibride ricaricabili, l’allegato II fissa all’80% il livello minimo di energia che la batteria deve essere in grado di fornire fino a cinque anni o 100 000 chilometri, qualunque sia la prima volta. La soglia sale al 72% nel periodo successivo, fino a otto anni o 160.000 chilometri. Questi valori si riferiscono all’energia della batteria e non al numero di chilometri che un conducente può viaggiare ad ogni costo. La gamma reale dipende anche dalla temperatura, la velocità e l’uso del veicolo. Le utenze leggere hanno le proprie soglie.

Questi requisiti sono soggetti alla registrazione. Non sostituiscono le condizioni di garanzia commerciale del produttore. Il regolamento prevede anche un passaporto digitale ambientale. Include informazioni sui consumi, sulle emissioni e, se del caso, sulla durata della batteria.

Veicoli pesanti e autobus seguono un altro programma

Per i nuovi tipi di camion pesanti, autobus e pullman coperti dal Regolamento, la prima scadenza generale è il 29 maggio 2028. Il 29 novembre 2026, quindi, aprì il calendario per auto e autocarri leggeri, senza innescare un obbligo equivalente lo stesso giorno per tutti i veicoli stradali.

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