Una delegazione della Imam Moussa Sadr scuola pubblica di Zawtar al-Gharbiyah è stata ricevuta il 27 novembre da Joseph Aoun. I rappresentanti dell’istituzione hanno chiesto alla presidenza di sostenere la continuazione dei corsi nel villaggio. Il Presidente si è impegnato a lavorare sulle esigenze della scuola, senza annunciare alcun finanziamento o programma di lavoro.
La delegazione ha riunito management, insegnanti, personale e studenti. Ha presentato le difficoltà di operare l’insediamento in un comune meridionale colpito da bombardamenti israeliani. La relazione dell’incontro ha riferito tre preoccupazioni espresse dai rappresentanti della scuola: continuità dei corsi, sicurezza degli abitanti e ritorno dello Stato all’intero territorio. Non dettaglia le spese necessarie per riabilitare la scuola.
Una richiesta di sostegno a scuola, non un annuncio di riapertura
L’UNESCO aveva documentato il 25 novembre una ripresa dei corsi a Zawtar con 74 studenti, rispetto a 304 prima della guerra. La prima figura descrive i bambini ospitati al momento dell’indagine; non dà il tasso di frequenza o il numero di alunni che hanno lasciato in un’altra istituzione. L’udienza di Baabda ebbe luogo dopo questa ripresa. Non annuncia quindi l’apertura della scuola: si occupa delle condizioni per continuare a insegnare lì.
Alla fine dell’intervista, Joseph Aoun ha dichiarato che lo Stato deve fornire al popolo del Sud la sicurezza, l’accesso alla cura, l’alloggio e l’istruzione per i loro figli. Ha detto che voleva agire per soddisfare le esigenze dell’istituzione. Il rapporto non menziona la busta assegnata alla scuola o la data in cui vengono restituiti ulteriori stanze al servizio. Una decisione del Ministero dell’Istruzione, un contratto di lavoro o un’indagine più recente sulle iscrizioni contribuirebbe a misurare la risposta a questa richiesta.
I due Zawtar non sono nella stessa situazione
La delegazione è venuta da Zawtar al-Gharbiyé, il villaggio occidentale, e ha anche trasmesso i saluti dagli abitanti di Zawtar al-Sharkiyé, il villaggio orientale. Nel suo comunicato del 21 luglio, l’esercito libanese già distinse i due comuni: aveva annunciato il suo dispiegamento nel primo e dichiarò che non era entrato nel secondo. Questa dichiarazione fornisce informazioni sulla situazione a tale data. L’udienza del 27 novembre non costituisce un ordine di viaggio o un permesso di ritorno per la località orientale.
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