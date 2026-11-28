5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una delegazione della Imam Moussa Sadr scuola pubblica di Zawtar al-Gharbiyah è stata ricevuta il 27 novembre da Joseph Aoun. I rappresentanti dell’istituzione hanno chiesto alla presidenza di sostenere la continuazione dei corsi nel villaggio. Il Presidente si è impegnato a lavorare sulle esigenze della scuola, senza annunciare alcun finanziamento o programma di lavoro.

La delegazione ha riunito management, insegnanti, personale e studenti. Ha presentato le difficoltà di operare l’insediamento in un comune meridionale colpito da bombardamenti israeliani. La relazione dell’incontro ha riferito tre preoccupazioni espresse dai rappresentanti della scuola: continuità dei corsi, sicurezza degli abitanti e ritorno dello Stato all’intero territorio. Non dettaglia le spese necessarie per riabilitare la scuola.

Una richiesta di sostegno a scuola, non un annuncio di riapertura

L’UNESCO aveva documentato il 25 novembre una ripresa dei corsi a Zawtar con 74 studenti, rispetto a 304 prima della guerra. La prima figura descrive i bambini ospitati al momento dell’indagine; non dà il tasso di frequenza o il numero di alunni che hanno lasciato in un’altra istituzione. L’udienza di Baabda ebbe luogo dopo questa ripresa. Non annuncia quindi l’apertura della scuola: si occupa delle condizioni per continuare a insegnare lì.

Alla fine dell’intervista, Joseph Aoun ha dichiarato che lo Stato deve fornire al popolo del Sud la sicurezza, l’accesso alla cura, l’alloggio e l’istruzione per i loro figli. Ha detto che voleva agire per soddisfare le esigenze dell’istituzione. Il rapporto non menziona la busta assegnata alla scuola o la data in cui vengono restituiti ulteriori stanze al servizio. Una decisione del Ministero dell’Istruzione, un contratto di lavoro o un’indagine più recente sulle iscrizioni contribuirebbe a misurare la risposta a questa richiesta.

I due Zawtar non sono nella stessa situazione

La delegazione è venuta da Zawtar al-Gharbiyé, il villaggio occidentale, e ha anche trasmesso i saluti dagli abitanti di Zawtar al-Sharkiyé, il villaggio orientale. Nel suo comunicato del 21 luglio, l’esercito libanese già distinse i due comuni: aveva annunciato il suo dispiegamento nel primo e dichiarò che non era entrato nel secondo. Questa dichiarazione fornisce informazioni sulla situazione a tale data. L’udienza del 27 novembre non costituisce un ordine di viaggio o un permesso di ritorno per la località orientale.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews