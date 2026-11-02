Rassegna stampa 2 novembre 2026: Il Libano sospeso dai negoziati di Doha, sotto pressione dalle minacce israeliane e dalle fratture interne

Sulla prima pagina: negoziare sotto la minaccia di una nuova guerra
Doha nel centro dell’attesa regionale
I negoziati si stanno muovendo in avanti, i preparativi militari stanno andando avanti. Questa tensione attraversa le prime pagine del 2 novembre 2026, con una preoccupazione comune: il Libano potrebbe trovarsi coinvolto in un confronto le cui decisioni sono in gran parte prese altrove. A Doha, i mediatori del Qatar continuano le loro discussioni con i rappresentanti iraniani. Allo stesso tempo, gli avvertimenti americani e israeliani continuano ad aprire la prospettiva di una ripresa delle ostilità.
Al Akhbar dà questa aspettativa il volto di una gara di guerra. La sua edizione del 2 novembre 2026 descrive le discussioni sostenute tra la delegazione iraniana e gli intermediari del Qatar, a contatto con Washington. Il giornale pone i negoziati in un equilibrio di potere dove ogni minaccia militare cerca anche di pesare sulle concessioni dell’altro partito.
L’ottimismo rimane misurato sul lato iraniano. Abbas Araghchi annuncia i progressi, ma nessun risultato finale. Al Arabi Al Jadid del 2 novembre 2026 insiste su questa prenotazione: le risposte americane alle domande trasmesse da Teheran devono ancora determinare il futuro. Il ministro afferma inoltre, secondo le parole di Al Sharq Al Awsat, che la presenza della delegazione a Doha non significa l’apertura di negoziati diretti con gli Stati Uniti.
I punti discussi tuttavia danno consistenza agli scambi. Al Binaa del 2 novembre 2026 evoca una formula di implementazione di due giorni intorno alla riapertura dello Stretto di Ormuz. Il quotidiano combina le misure relative al petrolio iraniano, alle attività congelate e agli accordi marittimi con Oman. Il dossier nucleare sarà esaminato in una seconda fase del sistema presentato.
Questa progressione diplomatica è accompagnata da un linguaggio di guerra. Al Quds Al Arabi, 2 novembre 2026, si rivolge alle minacce di Donald Trump contro gli impianti nucleari iraniani. Teheran rispose che un nuovo confronto poteva durare più a lungo di quello precedente e che Washington non avrebbe risolto il termine da solo. Anche Al Sharq tiene questa coesistenza tra le discussioni e la minaccia di un attacco.
Libano in scenari di espansione dei conflitti
Per Beirut, l’incertezza regionale si traduce in minacce specifiche. Ad Diyar del 2 novembre 2026 contiene informazioni dalla stampa israeliana su una possibile estensione delle operazioni nel sud a Saida, così come sugli scioperi contro i sobborghi meridionali della capitale. Il giornale riporta anche avvisi alle autorità libanesi attraverso diversi canali.
Il messaggio descritto dalle sue fonti è rivolto a Hezbollah: la partecipazione a una nuova guerra contro l’Iran esporrà il Libano a una distruzione considerevole. Le minacce cercano di influenzare la decisione del movimento anche prima che un confronto regionale riprenda.
Tyre, Saida e Nabatiyah sono inclusi anche nelle ipotesi militari riportate da Al Sharq Al Awsat del 2 novembre 2026, basate sulle informazioni pubblicate da Maariv. Nida Al Watan dà alta visibilità a questo scenario, combinando sulla prima pagina una possibile invasione del Sud con la distruzione delle periferie meridionali. Queste storie riguardano progetti e avvertimenti militari, la cui esecuzione rimane condizionata dall’evoluzione del conflitto.
La minaccia sta già avendo un impatto sugli abitanti. Al Sharq Al Awsat riferisce che alcuni residenti della periferia meridionale sono alla ricerca di alloggi per la ritirata. La prospettiva di un nuovo spostamento entra così nelle decisioni quotidiane, mentre le famiglie ancora non sanno se i colloqui di Doha aiuteranno a tenere lontano il pericolo.
Una settimana che può ridisegnare i rapporti di potere
Le elezioni americane e i negoziati israeliani aggiungono un’altra incertezza. Al Joumhouria del 2 novembre 2026 descrive una settimana sensibile, durante la quale i risultati politici potrebbero alterare i calcoli dei leader senza insediamento immediato.
I circoli diplomatici citati nel quotidiano prevedono tre sviluppi: un rilassamento accompagnato da negoziati, un prolungamento della crisi sotto la soglia di una guerra allargata, o un fallimento diplomatico che porta ad una nuova escalation. Per il Libano, queste opportunità hanno un peso molto irregolare. Il paese ha bisogno di un periodo di stabilità per ricostruire e operare le sue istituzioni; rimane particolarmente esposto al costo di un nuovo confronto.
Un Nahar del 2 novembre 2026 pone questa vulnerabilità in doppia pressione. Le minacce israeliane si stanno sviluppando in un momento in cui il rapporto tra Hezbollah e il potere si sta diffondendo intorno al file Dahr al-Baidar. Il fronte esterno e la crisi interna si fondono su una questione centrale: chi può decidere la sicurezza del paese, e con quale capacità imporre questa decisione?
Politica locale: il problema delle armi mette il governo e Hezbollah faccia a faccia
Dahr Al Baidar va oltre il camion intercettato
Il caso di armi ed esplosivi Dahr Al Baidar assume una dimensione che va oltre le circostanze dell’intercettazione. Esso copre ora l’attuazione delle decisioni governative, le attività militari di Hezbollah e la scelta della giurisdizione per rivedere il caso.
Al Joumhouria del 2 novembre 2026 riferisce che il commissario del governo alla corte militare, il giudice Claude Ghanem, ha accusato tredici persone. Le qualifiche selezionate danno al file un campo di applicazione importante. Il Ministro della Giustizia, Adel Nassar, difende la continuazione delle procedure che permettono un rinvio al Consiglio di giustizia.
Il governo si trova quindi di fronte ad un test politico e giudiziario. Andare alla fine della procedura significa affermare la capacità delle istituzioni di affrontare un caso che coinvolge armi Hezbollah. Ma questa affermazione viene in un clima regionale teso, dove ogni decisione può essere interpretata come un elemento di più ampio confronto.
È proprio questo rischio che Al Akhbar del 2 novembre 2026 faccia avanti. Il giornale descrive i contatti progettati per impedire al caso di causare una rottura tra il movimento e le istituzioni. Nella sua lettura, il dossier si riferisce al disaccordo sul riarmo di Hezbollah e alla legittimità che essa sostiene contro Israele.
Nida Al Watan assume una posizione molto più critica. La sua edizione del 2 novembre 2026 sfida gli argomenti che si oppongono al trasferimento del caso al Consiglio di giustizia. Dove Al Akhbar insiste sui pericoli politici del confronto, Nida Al Watan mette in evidenza gli ostacoli al trattamento istituzionale del caso.
Un Nahar descrive un tentativo di contenere il conflitto senza aver risolto le sue cause. I contatti tra i funzionari aiutano a limitare l’escalation immediata, ma il disaccordo rimane sui procedimenti, la resa delle persone ricercate e la portata delle decisioni dello Stato.
Béchara Rai chiede una decisione nazionale sulla guerra e la pace
Da Bkerké, il patriarca maronita sostituì la discussione sul terreno della responsabilità verso la popolazione. Conservare il Libano da una nuova guerra è, secondo Ad Diyar del 2 novembre 2026, una grande responsabilità nazionale.
Béchara Rai insiste sulle conseguenze umane di un nuovo confronto: distruzione, spostamento e sofferenza aggiuntiva per gli abitanti già testati. Esso difende una sola decisione sulla guerra e la pace, nonché il controllo delle armi da parte dello Stato e delle sue istituzioni legali.
Questa dichiarazione raggiunge direttamente le notizie di Dahr Al Baidar. Al Joumhouria del 2 novembre 2026 riferisce che il patriarca si riferisce ai pericoli del traffico di armi e chiede un rafforzamento del controllo delle frontiere. La protezione del paese, nel suo discorso, passa attraverso la sovranità esterna e l’autorità delle istituzioni all’interno.
Gebran Bassil interviene in un registro vicino quando critica decisioni unilaterali che potrebbero coinvolgere il Libano in un conflitto regionale. Un Nahar del 2 novembre 2026 riportò la sua distinzione tra la difesa del territorio e la decisione di attaccare o scalare. A suo avviso, quest’ultimo presuppone una decisione nazionale che tenga conto degli interessi del paese.
A بي
La commemorazione della nascita di Rafic Hariri riporta in primo piano un altro ricordo di potere. Ad Diyar del 2 novembre 2026 descrive un incontro politico e sociale organizzato presso il Centre House su iniziativa di Bahia Hariri.
L’incontro combina una rassegna del viaggio dell’ex Primo Ministro con una presentazione del nuovo orientamento della sua fondazione. Un film traccia le tappe principali della sua vita, dai suoi inizi al suo assassinio, mentre strumenti di intelligenza artificiale sono mobilitati per far sentire i suoi testi e restituire la sua presenza.
Bahia Hariri ha l’opportunità di esprimere la sua preoccupazione per le attuali tensioni e discorsi che minacciano i legami tra libanese. Saad Hariri paga anche tributo al padre, collegando la sua memoria all’istruzione, alla modernizzazione e alla capacità di costruire un futuro.
Diplomazia: Beirut rilancia i file con Damasco e cerca di contenere gli effetti della crisi regionale
Una visita a Damasco con casi concreti
Borders, rifugiati e detenuti: la delegazione libanese prevista a Damasco deve affrontare questioni di lunga data che riguardano le relazioni tra i due paesi. Ad Diyar del 2 novembre 2026 presenta questa visita come un tentativo di riavviare diversi progetti di cooperazione.
La delegazione è guidata dal vice primo ministro Tarek Mitri. Un Nahar del 2 novembre 2026 menziona la partecipazione dei Ministri dell’Interno, del Lavoro, dell’Istruzione e degli Affari Sociali. Questa composizione dà un’idea dell’entità delle discussioni, che collegano le questioni di sicurezza alle condizioni di ritorno e di reinsediamento dei rifugiati.
Ai confini, il commercio deve includere il contrabbando, l’attraversamento e il monitoraggio dei movimenti. Ad Diyar si riferisce alla cooperazione tra i servizi interessati. La rivista riporta anche la ricerca di procedure per rendere i passaggi più controllabili e i movimenti più leggibili.
Il ritorno dei rifugiati solleva un’altra serie di sfide. Richiede opportunità di alloggio, scuole, assistenza e reinsediamento. Secondo le informazioni pubblicate da Ad Diyar, le discussioni devono riguardare anche le condizioni materiali per questo ritorno e il coordinamento con gli attori internazionali.
Anche i file dei detenuti rimangono sensibili. Il quotidiano si riferisce all’esame delle nuove uscite dei prigionieri siriani dopo una prima fase che coinvolge 264 persone. Le pertinenti situazioni legali e garanzie sono discusse tra le due parti.
Gli incidenti di sicurezza influiscono sulle relazioni bilaterali
Un Nahar del 2 novembre 2026 afferma che la delegazione deve anche affrontare recenti eventi di sicurezza in Libano relativi a persone ricercate in Siria. Questi incidenti ricordano che il rapporto tra i due paesi è svolto anche in pratiche di servizio e in conformità con la competenza di ogni Stato.
Ad Diyar insiste, nella sua edizione del giorno, sulla necessità di costruire relazioni tra Stato e Stato. Questo approccio comporta scambi istituzionali, procedure identificabili e trattamento bilaterale delle controversie.
La visita fa parte di una più ampia attività diplomatica. Al Liwaa del 2 novembre 2026 annuncia anche l’arrivo del ministro degli Esteri giordano a Beirut. I contatti con i paesi vicini continuano mentre le autorità libanesi cercano di limitare l’impatto di un possibile fallimento dei negoziati regionali.
Nel Golfo, proteggere la navigazione e mantenere i canali diplomatici
La sicurezza marittima occupa un posto importante nella copertura diplomatica di Al Sharq Al Awsat del 2 novembre 2026. Il documento ri guarda alle discussioni del dialogo Manama, dove le preoccupazioni riguardano attraversamenti marittimi, approvvigionamenti energetici e il rischio di un nuovo confronto con l’Iran.
La posizione saudita riportata sottolinea la responsabilità collettiva di proteggere la navigazione. Il Bahrain difende un quadro di sicurezza regionale che potrebbe rimanere aperto all’Iran, soggetto al rispetto della sovranità e del diritto internazionale.
Il quotidiano si riferisce anche alle iniziative francesi e britanniche per rafforzare la cooperazione marittima. L’obiettivo è proteggere le navi e rispondere alle minacce, comprese quelle relative alle miniere. Gli scambi di Manama cercano così di preservare il traffico pur mantenendo una possibilità di de-escalation.
Politica internazionale: Iran, Israele e Stati Uniti nella stessa sequenza di incertezza
Washington tra negoziazione e pressione militare
Il tono americano rimane doppio. Donald Trump considera le discussioni utili, ma mantiene la minaccia di un attacco. Al Quds Al Arabi e Al Sharq Al Awsat del 2 novembre 2026 danno un posto importante a questa combinazione, che mantiene la pressione su Teheran, permettendo ai mediatori di continuare il loro lavoro.
Le risposte iraniana si concentrano sui possibili obiettivi e sulla durata del conflitto. Al Sharq Al Awsat ha riferito dichiarazioni di funzionari militari che prevedevano una risposta oltre i limiti geografici dei precedenti scontri. Questi avvisi mirano ad ampliare il costo di una decisione di attacco nei calcoli americani.
Al Arabi Al Jadid, nella sua edizione del 2 novembre 2026, mostra che la diplomazia si svolge in mezzo ai preparativi militari. Il giornale riferisce esercizi israeliani per simulare emergenze complesse e scontri su diversi fronti.
La formazione del governo israeliano rimane aperta
I risultati elettorali israeliani non hanno portato ad una semplice maggioranza dei governi. Al Joumhouria del 2 novembre 2026 descrive le difficoltà di Benjamin Netanyahu nel garantire il sostegno necessario. Le relazioni personali, gli impegni di campagna e le differenze di partito complicano le alleanze.
Gadi Eisenkot, da parte sua, sta cercando una formula per formare un governo. Al Binaa e Al Sharq Al Awsat del 2 novembre 2026 si riferiscono in particolare all’ipotesi di un governo di minoranza e alla questione dei rapporti con i partiti arabi.
In questo contesto, anche le scelte militari diventano oggetto di lotta politica interna. I giornali esaminano la possibilità di escalation dei negoziati, la posizione dei leader e le loro possibilità di mantenere il potere.
Al Akhbar del 2 novembre 2026, tuttavia, evidenzia i limiti di un cambiamento di coalizione per i palestinesi. Il suo dossier sui partiti israeliani e sulla Cisgiordania insiste sulla continuità delle politiche di occupazione oltre l’opposizione tra i leader. La concorrenza per il governo quindi non significa, nella sua lettura, una rottura automatica a terra.
Gaza e Yemen rimangono catturati nella violenza regionale
Le discussioni diplomatiche non fanno sparire i morti su altri fronti. Al Quds Al Arabi del 2 novembre 2026 riportò otto morti a Gaza, tra cui un bambino e cinque agenti di polizia, negli scioperi israeliani. La situazione quotidiana pone questi attacchi in mezzo alla persistenza della violenza nonostante i meccanismi che dovrebbero limitare le ostilità.
Nello Yemen, anche la lotta e le operazioni aeree sono importanti. Al Quds Al Arabi evoca un’escalation tra l’aviazione saudita e l’Houthis, oltre a combattere su diversi fronti terrestri.
Al Binaa del 2 novembre 2026 collega questa evoluzione alle minacce contro le vie marine e gli attacchi missilistici. Il conflitto yemenita appare sulle stesse pagine dei negoziati su Ormuz: i rischi regionali interessano i territori, ma anche le rotte commerciali e le infrastrutture energetiche.
Economia: Lo Stato cerca entrate in un paese le cui risorse rimangono fragili
Le perdite bancarie ritornano al centro della controversia fiscale
Il disaccordo tra lo stato e le banche si sta muovendo di nuovo verso il trattamento delle perdite. Un Nahar del 2 novembre 2026 dedica il suo dossier economico alla sfida bancaria relativa agli obblighi internazionali dello Stato.
Le banche ritengono che i metodi utilizzati per il calcolo fiscale possano trasformare le perdite effettive in utili fiscali. La controversia comprende i tassi di cambio utilizzati per determinare il costo dei titoli e i risultati delle transazioni.
Yassine Jaber difende un’altra lettura. Il Ministro delle Finanze afferma, secondo le parole di An Nahar, che l’amministrazione applica le regole fiscali e non persegue una politica di targeting del settore bancario. Richiede un follow-up su revisione e rimedi disponibili.
Dietro questo dibattito tecnico è un conflitto più ampio sulla distribuzione del costo della crisi. Le banche rivendicano perdite sui loro beni. Lo Stato cerca di recuperare le sue entrate. I depositanti sono ancora in attesa di conoscere le condizioni in cui i loro fondi possono essere restituiti.
Le discussioni con il Fondo monetario restano un’area di confronto
Al Akhbar del 2 novembre 2026 mette in discussione l’evoluzione delle posizioni del Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda le proposte di Karim Suaid. Il giornale esamina il commercio nella distribuzione di perdite, trattamento di depositi e obbligazioni della Banca del Libano.
Il suo approccio è fondamentale per i meccanismi che potrebbero ridurre il valore riconosciuto dei depositi o alleviare il contributo di alcuni attori alla risoluzione della crisi. Il quotidiano distingue le discussioni sulla ristrutturazione bancaria dai conti della banca centrale.
La domanda posta in uno rimane aperta. Gli elementi riportati riguardano negoziati, proposte e segni di flessibilità attribuiti agli interlocutori. Non costituiscono l’annuncio di un accordo definitivo con il Fondo monetario.
Questo dibattito riecheggia le obiezioni bancarie presentate da An Nahar, affrontandole da un altro punto di vista. I due casi si occupano di perdite, ma gli interessi difesi e le responsabilità evidenziate differiscono.
Centosette casi trasmessi al servizio dell’accusa finanziaria
Il Ministro delle Finanze sceglie un tono più forte sulla raccolta fiscale. In un’intervista pubblicata da Ad Diyar il 2 novembre 2026, Yassine Jaber ha annunciato la trasmissione di 107 file aziendali e istituzionali all’ufficio del procuratore finanziario.
Essa distingue le difficoltà economiche reali dal mancato rispetto degli obblighi fiscali. Il Ministro insiste in particolare sulle somme raccolte per conto della Corona e che devono essere restituite al Fondo di Entrate Consolidato. Allo stesso tempo, ha fatto riferimento a misure per risolvere e ridurre le sanzioni per facilitare la regolarizzazione.
Questa fermezza è accompagnata da un discorso sulla semplificazione. Ad Diyar segnala i progetti di sviluppo, fatturazione e controllo basati sui dati. Il dipartimento presenta questi due viali come complementari: facilitare la conformità e rendere più difficile la frode.
Più campionamento non significa più attività
La questione della capacità di pagare passa attraverso pagine economiche. In Al Joumhouria, 2 novembre 2026, Fouad Zmokhol critica una politica che cerca principalmente di aumentare i ricavi senza ricostruire le condizioni di produzione.
La sua argomentazione si basa sui costi già sostenuti dalle famiglie e dalle imprese: risparmi persi, costi operativi elevati, finanziamento bancario insufficiente e pagamento privato dei servizi essenziali. Un aumento dei prelievi avviene quindi in un’economia le cui risorse rimangono indebolite.
Al Akhbar fa luce con l’esame delle entrate fiscali. Il quotidiano nota una diminuzione dell’imposta sul valore aggiunto raccolta sulle operazioni domestiche e la vede come segno di debolezza nel consumo locale. Essa distingue questo sviluppo da quello dei ricavi legati all’importazione, che possono essere influenzati dai prezzi e dai tassi applicati.
La riconciliazione delle due analisi mette in evidenza una difficoltà comune: un miglioramento della raccolta non è sufficiente a dimostrare una ripresa dell’economia. Le imprese devono vendere, investire e assumere in modo che i ricavi governativi possano crescere su base sostenibile.
Dedolisation si riferisce alla fiducia nelle istituzioni
Al Joumhouria, del 2 novembre 2026, dedica anche un dossier per ridurre la dollarizzazione finanziaria. Lo studio confronta diverse economie emergenti ed esamina il ruolo della stabilità, dei mercati finanziari locali e dei programmi sostenuti dal Fondo Monetario Internazionale.
Il punto centrale è la fiducia. Le famiglie e le imprese ritornano in una moneta nazionale quando possono mantenere i loro risparmi senza paura di una ulteriore perdita di valore. Le restrizioni amministrative non sono sufficienti per produrre questo cambiamento.
Per il Libano, questo dossier riecheggia altri dibattiti economici della giornata. La questione monetaria rimane legata alla credibilità delle istituzioni, al trattamento delle perdite e alla protezione dei depositanti.
Giustizia: L’accusa di Dahr Al Baidar e l’indagine aeroportuale focalizzano l’attenzione
Una procedura le cui cifre differiscono secondo i giornali
Il trattamento del caso di Dahr Al Baidar ha un divario tra i quotidiani. Al Jumhouria e Al Akhbar del 2 novembre 2026 si riferiscono a tredici persone perseguitate, mentre An Nahar menziona quattordici. Questi dati rimangono quindi assegnati a ciascuna pubblicazione.
Al di là del conteggio, il disaccordo riguarda la portata del caso. Il tribunale militare è sequestrato, ma la possibilità di un trasferimento al Consiglio di giustizia rimane al centro del dibattito politico e giuridico.
Un Nahar insiste sulle conseguenze delle accuse per il rapporto tra il governo e Hezbollah. Al Akhbar esamina ulteriormente la base e le qualifiche. Nida Al Watan contesta gli argomenti volti a prevenire il rinvio al Consiglio di giustizia.
I respondenti e le accuse segnalate non pregiudicano le decisioni future. Il caso rimane in corso, all’intersezione delle responsabilità individuali e del conflitto sull’attuazione delle decisioni di Stato.
Gli investitori cercano i destinatari della cocaina
All’aeroporto di Beirut, l’intercettazione di una spedizione di cocaina apre un’altra importante indagine. Un Nahar del 2 novembre 2026 riporta un attacco di 46.7 chilogrammi e l’arresto di un viaggiatore siriano da Accra.
Al Joumhouria afferma che l’operazione è stata condotta la notte del 31 ottobre grazie alla cooperazione doganale e di sicurezza generale. Il farmaco è stato distribuito in 40 pacchetti, nascosti da un processo per complicare il suo rilevamento. I dispositivi di monitoraggio sono stati trovati anche nei pacchetti.
I primi articoli citati dai giornali si riferiscono a un precedente passaggio del sospettato al Libano da parte di Masnaa, poi a un viaggio ad Accra prima del suo ritorno con il carico. Le indagini riguardano sponsor, destinatari e l’estensione della rete.
Nida Al Watan del 2 novembre 2026 dà in prima pagina una stima di duecento chilogrammi dopo la preparazione per il marketing. Questa stima riguarda il potenziale volume sul mercato; il peso intercettato riportato da altri quotidiani rimane di 46.7 kg.
Una sanzione professionale annullata per mancanza di prove sufficienti
Ad Diyar del 2 novembre 2026 pubblica anche una colonna su una decisione della Corte di Appello Civile di Beirut relativa ad un farmacista sancito dal suo ordine professionale.
Il caso si basa sulla tassa di farmaci sconto. La colonna esamina le ispezioni effettuate, le dichiarazioni raccolte e il valore degli elementi utilizzati per giustificare la sanzione. I minuti citati non hanno osservato la pratica lamentata.
La Corte ha dichiarato che le prove sono insufficienti e ha annullato la decisione disciplinare impugnata. Questo file richiama il luogo di prova in una sanzione professionale, al di là di un reclamo o informazioni fornite dai concorrenti.
Società: salari, viaggi e memoria del Sud
Il salario minimo rimane scambiato
I negoziati salariali continuano senza accordo. Al Akhbar del 2 novembre 2026 riferisce la scadenza del tempo consentito alle discussioni della commissione competente per esaminare l’aumento del salario minimo.
Il quotidiano descrive una forte riduzione delle ambizioni sindacali. Dopo gli importi iniziali di $1,100 a $1,200, si riferiva a una disposizione della Confederazione Generale dei Lavoratori per accettare una proposta di circa $475. Tuttavia, i datori di lavoro non hanno accettato il compromesso, secondo il suo conto.
La critica del giornale riguarda il metodo. A suo avviso, le discussioni dovrebbero basarsi sui prezzi, sull’inflazione e sui bisogni delle famiglie. Piuttosto, si svolgono in un equilibrio di forze politiche che gradualmente riduce il livello di richieste.
Il file si rivolge anche ai diritti sociali associati allo stipendio dichiarato. La remunerazione di base colpisce i contributi dei lavoratori, le indennità e le protezioni. Un accordo limitato può quindi produrre effetti che superano il reddito mensile immediato.
Le famiglie del Sud affrontano ancora le esigenze più fondamentali
Le visite del Ministro degli Affari Sociali, Haneen Sayed, al Sud sono riportate da Ad Diyar del 2 novembre 2026. Il giornale descrive, tra l’altro, lo scambio di bambini con esigenze particolari, strutture di cura e famiglie colpite dalla guerra.
I bisogni riguardano la cura, l’alloggio e la continuità dell’istruzione. Il giornale si riferisce a strutture temporanee e locali per ospitare le famiglie o mantenere le attività scolastiche.
Queste situazioni danno un contenuto concreto alle discussioni sulla ricostruzione. Per gli abitanti, la riabilitazione del territorio richiede abitazioni utilizzabili, una scuola accessibile e un adeguato supporto. Le soluzioni temporanee possono essere utilizzate per rispondere all’emergenza, ma le esigenze richiedono tempo.
Le preoccupazioni riportate da Al Sharq Al Awsat circa la ricerca di case di ritiro nelle periferie del sud aggiungono un’altra dimensione. Alcune famiglie devono considerare un nuovo inizio anche prima di poter recuperare la stabilità.
Hula mantiene il ricordo del massacro del 1948
A Houla, il comune commemora il massacro del 31 ottobre 1948. Al Akhbar del 2 novembre 2026 ribadisce una dichiarazione che richiama la morte di 90 civili.
Il testo comunale collega questa memoria alle attuali prove della località: distruzione, spostamento e danno alla via della vita. Ha chiesto di documentare i crimini e di preservare le testimonianze per le prossime generazioni.
La commemorazione riguarda quindi la trasmissione di una storia locale, ma anche il collegamento degli abitanti al loro villaggio. La conservazione di questa memoria rimane inseparabile dalla possibilità di ritorno nel comunicato stampa.
Cultura: Chouchou riacquista il suo posto nella storia del teatro, mentre Beirut e Saida annunciano i loro appuntamenti
Torna a Chouchou senza chiudere in nostalgia
Il teatro libanese torna in prima linea con il libro di Fares Ywakim su Shuchou. Nida Al Watan del 2 novembre 2026 presenta questo libro come un lavoro di memoria e di restituzione intorno a una figura importante nella scena popolare.
La storia va oltre la memoria di un attore. Esso copre gli spettacoli, i collaboratori, i luoghi e le condizioni in cui è stata costruita un’esperienza teatrale. L’attenzione dedicata ai documenti e alle testimonianze permette di riportare Chouchou in una storia collettiva.
La questione delle responsabilità occupa un posto importante nella lettura proposta dal giornale. Ricostruire un percorso implica riconoscere il ruolo di autori, artisti e team che hanno partecipato alle opere. La memoria del teatro è costruita anche in questa precisione.
Il libro richiama infine la forza del legame tra una scena e il suo pubblico. Attraverso Shuchou, fa parte della vita sociale e culturale libanese che trova i suoi punti di riferimento, le sue voci e i suoi luoghi.
Pubblicazioni di Beirut tra poesia e storie di vita
Le pagine letterarie di Nida Al Watan del 2 novembre 2026 presentano diverse pubblicazioni relative a Beirut, poesia e traiettorie personali. Gibran occupa un posto lì con un lavoro intorno a Sable ed Ecumen, mentre altri libri esplorano la memoria urbana e le esperienze dei loro autori.
La diversità di queste opere dà pagine culturali un passo diverso dalle notizie politiche. Le storie riguardano luoghi, incontri e tracce personali. Partecipano alla conservazione di una memoria che viene trasmessa anche al di fuori delle commemorazioni ufficiali.
Al Joumhouria il 2 novembre 2026, da parte sua, apre una riflessione sul luogo delle lettere e delle umanitÃ . Il contributo di Dalia Kherbani dell’Università libanese difende il loro ruolo nella ricerca, nella trasmissione e nel lavoro, anche in un ambiente dominato dalla trasformazione tecnologica.
Tre appuntamenti annunciati in Libano
Il programma della settimana inizia con la filosofia. Al Akhbar del 2 novembre 2026 annuncia, per martedì 3 novembre alle ore 19, un incontro con lo scrittore e ricercatore Regina Sneifer al Teatro Al Madina di Hamra. La discussione si concentra sull’eredità filosofica del Mashrek. È prevista anche la partecipazione a distanza.
A Saida, la musica si svolge sabato 7 novembre alle ore 20, presso Hammam Al Jadid, nel centro storico. Il giornale annuncia una prima presentazione del progetto dell’artista libanese e compositore Anwar Al Bizri, noto come Anou, dedicato alla migrazione.
Lo spettacolo combina elementi musicali, narrativi e visivi. Si occupa della partenza, del ritorno e della ricerca di un posto dove appartenere, in una forma che il giornale avvicina ad una creazione musicale e scenica contemporanea.
Giovedì 12 novembre, alle ore 18, Raeda Taha firma quattro dei suoi pezzi al T Marbouta Café di Hamra. Al Akhbar mette in evidenza il luogo della memoria, l’esperienza palestinese e la narrazione personale nella sua scrittura teatrale.
Sport: Il Libano ribalta la Francia dopo una partita di rugby suspense
Una vittoria strappata dopo la fine del tempo di regolazione
Rugby offre pagine sportive una storia di inversione. Al Joumhouria del 2 novembre 2026 dedica un ottimo posto alla vittoria del Libano contro la Francia, dal 24 al 20, a Sydney.
Il gioco non era più quello di decidere una qualifica. Entrambe le selezioni avevano già perso la possibilità di raggiungere il resto della competizione, secondo il quotidiano. Tuttavia, era ancora necessario finire il torneo su un’immagine diversa da quella lasciata dalle partite precedenti.
La fine del gioco concentra tutta la suspense. Mentre la Francia sta pensando di mantenere la vittoria, un’ultima opportunità data al Libano permette di tornare all’uguaglianza. Il punteggio è ridotto a 20 ovunque dopo una revisione di un’azione da parte degli arbitri.
L’estensione dà poi al Libano l’opportunità di concludere. Abbas Miski ha segnato il test decisivo dopo un’azione individuale che ha trasformato l’ultimo movimento del gioco in una vittoria libanese.
Abbas Miski al centro della narrativa sportiva
Il rapporto di Al Joumhouria insiste sul ruolo di Miski nei momenti in cui l’incontro cambia. Il giocatore partecipa al ritorno libanese prima di segnare il test che termina il gioco.
Il giorno ha anche dato un posto al capitano Alex Twal, la tensione della fine della riunione e le decisioni arbitrali. La vittoria è costruita in una catena di fatti di gioco d’azzardo, la resistenza difensiva e le occasioni sequestrate all’ultimo momento.
In fora, la presenza della comunità libanese dà una dimensione speciale a questo incontro australiano. Il giornale descrive il supporto che va oltre il numero della classifica e collega il team al suo pubblico diaspora.
Questo successo non cambiò l’eliminazione del Libano, ma cambiò il modo in cui il suo torneo si concluse. I giocatori tornano con una vittoria in una partita a lungo incerta, dopo uno sforzo continuato fino all’ultima azione.
Tecnologia: il potere di calcolo diventa il vero problema delle corse di intelligenza artificiale
L’Europa di fronte a vincoli materiali
I modelli attirano l’attenzione, ma il loro funzionamento dipende da installazioni molto concrete. Al Joumhouria, del 2 novembre 2026, dedica il suo dossier tecnologico alle esigenze europee per l’informatica, i data center e l’energia.
L’articolo sposta così la discussione alle condizioni di distribuzione. Una società può avere un progetto o un modello di performance e non ha le risorse per addestrare, operare o utilizzarlo su larga scala.
I vincoli si combinano: accesso a processori, memoria, alimentazione, raffreddamento e connessioni. Il costo di un data center non è quindi limitato all’acquisto di macchine. La sua messa in servizio coinvolge reti e attrezzature in grado di sostenere la sua attività.
Le installazioni modulari promettono una distribuzione più rapida
Il quotidiano presenta in particolare i sistemi modulari proposti da Nvidia. Il loro interesse risiede nel montaggio di unità che possono ridurre i tempi di installazione e facilitare il graduale aumento della capacità.
Questo approccio risponde alla domanda industriale. L’uso dell’intelligenza artificiale si sviluppa nella progettazione, manutenzione, robotica e organizzazione della produzione. Richiedono capacità di elaborazione, ma anche flusso di dati affidabile tra attrezzature.
L’articolo sottolinea, tuttavia, che la velocità di installazione non risolve tutte le difficoltà. Le esigenze energetiche, la formazione di team e il controllo dei dati rimangono critici.
La sovranità avviene in condizioni di accesso
La questione europea riguarda anche la dipendenza da fornitori esterni. Chi controlla l’infrastruttura? In quali condizioni vengono trattati i dati? Quali soluzioni rimangono disponibili quando un fornitore cambia la sua offerta o regole?
Al Joumhouria difende un approccio che combina attrezzature con competenze e usi. Le nuove capacità hanno un effetto duraturo quando possono essere utilizzate da aziende, università e organizzazioni di ricerca.
In Libano, Ad Diyar del 2 novembre 2026 riporta un uso diverso di questi strumenti durante la commemorazione di Rafic Hariri. I testi e la presenza dell’ex Primo Ministro vengono restituiti attraverso dispositivi digitali. La Fondazione Hariri presenta anche un orientamento verso la « smart transformation » dei suoi programmi.
Questi due trattamenti mostrano diversi usi della stessa tecnologia: da un lato, la costruzione di capacità industriali; dall’altro, applicazioni legate alla memoria, alla comunicazione e all’educazione.
Crediti fotografici
Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.Fonte: Wikimedia Commons—CC BY-SA 3.0. Fotografia di archivi riprodotti senza modifiche.
Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Fonte: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografia di archivi riprodotti senza modifiche.
Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Fonte: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografia di archivi riprodotti senza modifiche.
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