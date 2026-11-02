Rassegna stampa 2 novembre 2026: Il Libano sospeso dai negoziati di Doha, sotto pressione dalle minacce israeliane e dalle fratture interne

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Il Libano deve affrontare nuove minacce militari mentre i negoziati Doha cercano una soluzione alle tensioni tra Washington e Teheran. La stampa del 2 novembre esamina anche i rapporti con Damasco, il caso di Dahr Al Baidar, il sequestro della cocaina a Beirut e i conflitti economici. Wages, tassazione, memoria del Sud, libri, agenda culturale, vittoria del rugby libanese e intelligenza artificiale completano i principali argomenti scelti negli undici giornali di lingua araba forniti.