FC Barcelona gioca per la prima volta in Azerbaigian mercoledì 25 novembre. Il suo avversario, il Sabah FK, ha gareggiato nella sua prima tappa dopo quattro turni di qualificazione. Il kick-off è stato annunciato alle 18.45 a Parigi e alle 19.45 a Beirut.

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FC Barcelona combatte la sua prima partita in Azerbaigian mercoledì 25 novembre. Sabah FK riceve il club catalano al Baku Olympic Stadium per il quinto giorno della Champions League. Fondato nel 2017, il club azero ha dovuto spendere quattro turni prima di poter ospitare un avversario di questo rango.

Campione Azerbaigian ha lasciato il primo turno

Sabah si stabilì nell’élite azera nel 2018. Ha vinto il suo primo campionato la scorsa stagione, mantenendo la Coppa Nazionale. Questo doppio gli ha dato nessun posto diretto nella fase di campionato della Champions League. Il club guidato dal lituano Valdas Dambrauskas successivamente ha attraversato le torri contro i Nuovi Santi, i KuPS, Aarhus e l’Hapoël Beer-Sheva.

I suoi primi quattro giochi nella competizione illustrano il divario tra questa qualifica e il livello dei suoi avversari nella fase di campionato. Sabah perse nel Manchester United (4-0), a casa contro Borussia Dortmund (1-2) e in Norvegia contro Viking (4-1). Ha anche sconfitto Slavia Praga a Baku (2-0), la sua unica vittoria prima di ricevere Barcellona. I tre punti acquisiti contro il conte di Slavia nella classifica comune, indipendentemente dal risultato dell’avversario nei suoi altri incontri.

Perché Barcellona si preoccupa di questi tre punti

La Barça ha preso nove punti in quattro giorni. Ha sconfitto Feyenoord, Galatasaray e Aston Villa e ha perso contro Paris Saint-Germain. In questo formato, i primi otto hanno accesso diretto agli ottavi finali. Squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto competere per le dighe. Una vittoria a Baku porterebbe Barcellona a dodici punti, senza garantire che finirà tra i primi otto. Dopo Sabah, è rimasto a Manchester City l’8 dicembre.

La squadra di Hansi Flick è andata a Baku due giorni prima della partita. Il club rappresenta il viaggio a circa 3.970 chilometri da Barcellona e lo presenta come il più lungo della sua storia nella competizione europea. Lamine Yamal non è incluso nel gruppo annunciato: Barça ha indicato che è rimasto in Spagna a causa di un problema alla caviglia. Questa è la lista dei giocatori convocati, non gli undici a partire.

Che ora per seguire Sabah–Barcelona?

Il kick-off è in programma mercoledìOre 9.45 a Baku, 19.45 a Beirut e 18.45 a Parigi e Barcellona. Il gioco è giocato al Baku Olympic Stadium. La UEFA e la FC Barcelona offrono un follow-up scritto dell’incontro sui loro siti ufficiali.

Archivio Foto: Baku Olympic Stadium il 10 ottobre 2015. Eminn / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing Libnanews sotto la stessa licenza.

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