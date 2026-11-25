La Commissione europea ha presentato mercoledì a Strasburgo un progetto di regolamento sul quantum. Esso prevede un fondo di investimento, attrezzature condivise e nuove norme di sicurezza per determinati appalti pubblici. Non è previsto alcun bilancio in questa fase.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Commissione europea ha presentato il suo progetto di regolamento sulle tecnologie quantiche a Strasburgo mercoledì 25 novembre. Il Vicepresidente esecutivo Henna Virkkunen ha difeso due progetti: aiutare le aziende europee a produrre su larga scala e preparare le amministrazioni per un cambiamento dei rischi IT.

Attrezzatura troppo costosa per duplicare ovunque

Il progetto prevede di avvicinare i programmi nazionali ed europei piuttosto che aumentare le infrastrutture concorrenti. Una rete collegherebbe laboratori e università. Una piattaforma comune aiuterebbe i ricercatori e le imprese ad accedere ai simulatori e ai computer quantici, secondo le regole di accesso dell’infrastruttura interessata.

Bruxelles propone inoltre che ciascuno Stato membro abbia almeno un centro di competenza e di accelerazione. Un organismo esistente potrebbe svolgere questa funzione e diversi paesi potrebbero creare un centro comune. Per una giovane azienda, lo schema sarebbe utilizzato, tra l’altro, per trovare un sito di prova, competenze tecniche o un primo acquirente pubblico senza dover finanziare queste risorse da solo.

Un fondo pubblico privato per il capitale

Il progetto consentirebbe alla Commissione di preparare un fondo di capitale per le tecnologie sovrane. L’Unione potrebbe partecipare a fianco degli Stati membri e degli investitori pubblici o privati. Il veicolo investirebbe nel capitale delle imprese e dei progetti industriali, piuttosto che fornire loro solo sovvenzioni. Il Quantum non sarebbe il suo unico dominio: i semiconduttori, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica fanno parte dell’ambito previsto.

La Commissione desidera rendere operativo il fondo all’inizio del prossimo quadro finanziario pluriennale, che è destinato a coprire il periodo 2028-34. Il testo presentato mercoledì non fissa la sua allocazione o i contributi dei suoi futuri investitori. Questi importi rimangono separati dagli stanziamenti europei già stanziati alla ricerca e dal bilancio annuale 2027 adottato dal Parlamento lo stesso giorno.

Norme mirate per gli appalti pubblici

Il progetto limiterebbe l’accesso a determinati contratti pubblici per le tecnologie quantiche alle imprese sotto il controllo europeo e ai fornitori che possono beneficiare di impegni o meccanismi di cooperazione internazionale. Questo criterio riguarda l’accesso al mercato e la sicurezza dell’offerta: non è nel testo presentato per richiedere che ogni parte sia prodotta in Europa.

La proposta introduce anche nuovi requisiti crittografici per alcuni acquisti del governo digitale. Bruxelles propone di applicarle alle procedure avviate sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, a seconda della sensibilità dei dati e dei sistemi. L’obiettivo è quello di fornire protezioni che potrebbero funzionare su computer convenzionali senza imporre una sostituzione generale delle apparecchiature esistenti. Se non è disponibile una soluzione adatta al momento dell’acquisto, l’amministrazione dovrebbe essere in grado di documentare la sua migrazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio devono ancora esaminare il testo. L’importo degli investimenti e la portata finale dei titoli dipenderanno da queste decisioni.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews