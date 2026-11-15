Diagnosi medica: Quali misure AI di Microsoft

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Microsoft ha presentato nuovi risultati per il suo sistema diagnostico MAI-DxO il 22 ottobre 2026. Su complessi casi medici, l’azienda annuncia 83% risposte corrette, rispetto al 36% per i medici con risorse documentali. Questi punteggi provengono da un esercizio di file, non da un processo che dimostra una migliore cura del paziente.

Un’indagine medica passo dopo passo

Il dispositivo non riceve immediatamente tutti gli elementi della cartella. Inizia con una breve descrizione, chiede informazioni o recensioni, e poi rivede le sue ipotesi. Diversi ruoli virtuali affrontano possibili diagnosi e discutere l’utilità delle indagini.

Il lavoro pubblicato il 22 ottobre comprende 304 casi complessi di pubblicazioni mediche. Microsoft riferisce anche 80% diagnosi corrette su un insieme di casi da emergenze, rispetto al 47% per i medici che partecipano al confronto. Questi due set non misurano esattamente la stessa difficoltà clinica.

File selezionati, non tutti i pazienti di emergenza

La letteratura pubblica del gioco MMIC-IV-Ext-SDBench descrive 488 record di pazienti ricoverati dopo la loro transizione a un’emergenza. Di questi, 325 sono utilizzati per le valutazioni pubblicate; I restanti 163 sono riservati allo sviluppo. Un sottoinsieme di 71 casi è stato esaminato da medici, che ha corretto 13 diagnosi di base.

Questa selezione comprende situazioni con un reclamo identificabile e una diagnosi finale. Pertanto non rappresenta tutti coloro che arrivano nel pronto soccorso. Sono escluse le ammissioni dirette alla rianimazione.

Un’altra limitazione: gli scambi sono simulati per iscritto. Se il file non contiene una risposta, il sistema responsabile della fornitura delle informazioni può produrre un riassunto. Questa non è una misura effettivamente osservata nel paziente.

Esito clinico ancora da dimostrare

Le stime dei costi si basano sui prezzi standardizzati degli Stati Uniti. Non riproducono i tassi locali, la disponibilità di esami o tutte le loro scadenze. Il protocollo valuta la correttezza della diagnosi, ma non la sicurezza del trattamento o la successiva evoluzione del paziente.

Microsoft annuncia uno studio prospettico con il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, dove i pazienti interagiranno direttamente con il sistema. Le valutazioni saranno confrontate con i medici indipendenti. L’annuncio descrive un passo successivo, senza ancora fornire i risultati di questo utilizzo in situazioni reali.

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