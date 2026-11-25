Nasdaq ha perso più del 4% in sessione. Dopo il declino degli indici asiatici, l’inflazione statunitense, i progetti petroliferi e tariffari pesano sui mercati.

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Il declino dei valori dell’intelligenza artificiale, parte dell’Asia, ha accelerato a Wall Street mercoledì 25 novembre. Nella mattinata americana, Nasdaq Composite ha perso più del 4%, mentre gli investitori hanno trovato l’inflazione ECP al 3,8%, quattordici progetti tariffari degli Stati Uniti, e il petrolio in aumento. I risultati Dell forniscono una misura della domanda del server. La sessione solleva un’altra domanda: a quale costo questa richiesta può essere finanziata, consegnata e convertita in profitti?

I valori tecnologici causano il declino, non tutte le azioni allo stesso ritmo

Alle 0953 ore di New York (1453 ore UTC), il Nasdaq Composite perse 4,15 per cento a 22.747.61 punti, rispetto al 2,86% per la S&P 500 e 1,99% per la Dow Jones, secondo una dichiarazione di mercato in sessione. Un’altra osservazione del 1027 indicava una diminuzione del 4,1% di Nasdaq e del 2,7% di S&P 500. Queste cifre non sono chiusure. La differenza tra le due indagini descrive il movimento durante la mattina, non una contraddizione nel calcolo degli indici.

La composizione degli indici aiuta a spiegare la misura irregolare del declino. Il Nasdaq Composite comprende molte aziende tecnologiche, tra cui gruppi fortemente capitalizzati nell’indice. La S&P 500 copre più settori, ma è anche capitalizzata. Il Dow Jones contiene solo trenta valori e li pesa secondo il prezzo delle loro azioni, secondo un metodo diverso. Le differenze del mattino americano non indicano quindi quante aziende perdono denaro o quanto i loro titoli sono diminuiti in media.

Il contrasto era già visibile il giorno prima. Il 24 novembre la S&P 500 era diminuita di circa lo 0,5% e il Nasdaq Composite di quasi l’1,5%, mentre Dow Jones era aumentato di circa lo 0,8%. L’indice S&P 500 con peso uguale aveva addirittura guadagnato lo 0,53%, secondo il sondaggio Saxo. Questo non è stato un aumento del mercato ai sensi del principale indice degli Stati Uniti, ma ha dimostrato che il calo delle grandi capitalizzazioni coesistono con guadagni su altri titoli. Mercoledì, il declino del Dow è meno accurato della rotazione del giorno precedente: la pressione si estende a un indicatore che non concentra le stesse aziende nelle stesse proporzioni.

Il calendario aggiunge un motivo per non estrapolare ogni movimento per tutta la settimana. La Borsa di New York chiude giovedì 26 novembre per il Ringraziamento e interrompe la sessione regolare alle 13.00 di New York, venerdì 27. Durante queste sessioni atipiche, la liquidità inferiore può amplificare un ordine di acquisto o vendita. Questa possibilità non dimostra che la volatilità di mercoledì è dovuta alla vacanza. In particolare, indica perché una quotazione notata prima della chiusura non deve essere presentata come il bilancio finale della giornata.

Asia ed Europa: due mostre diverse nello stesso canale

Alla chiusura asiatica, Kospi sudcoreano ha perso il 6,16%, Taiex taiwanese 4,80% e Nikkei giapponese 225 2.78%. I tre punti percentuali sono misurati nelle monete e sugli orari locali dei rispettivi indici. Non danno il ritorno in dollari di un investitore straniero: ciò richiederebbe l’aggiunta dell’effetto delle valute allo stesso tempo. D’altra parte, mostrano che il declino non era limitato a piattaforme e produttori statunitensi elencati a New York.

Le aziende esposte all’IA non occupano lo stesso posto nella catena di produzione di una borsa all’altra. Architetture di mercato dei progettisti di chip o acceleratori; i fondatori fabbricano componenti; i produttori di memoria li equipaggiano; i fornitori di macchine vendono o mantengono gli strumenti necessari per la produzione. Una revisione della domanda non ha lo stesso effetto su una società che è già prodotti di spedizione e su un altro i cui clienti possono ritardare l’apertura di una nuova linea. L’entità della caduta a Seoul e Taipei è compatibile con l’elevata esposizione di questi luoghi ai semiconduttori; non misura solo l’importo degli investimenti portati avanti.

In Europa, lo stesso tema ha incontrato una composizione settoriale diversa. A 1:02 UTC, CAC 40 era in aumento 0.53%, DAX era in calo 0.28% e STOXX Europe 600 era in calo 0.20%, a seconda delle valutazioni rilasciate in quel momento. Questa indagine intraday, presa prima della pubblicazione dell’ECP, non è una dichiarazione conclusiva: le cifre europee di martedì, tra cui una STOXX 600 circa 632.75 punti, non dovrebbero essere sostituite. Il contrasto di mezza giornata rimane utile: un indice di gruppi di lusso o di consumatori può resistere meglio di un cesto più esposto a attrezzature industriali o tecnologiche, senza che tutti i gruppi dello stesso paese siano alloggiati nello stesso segno.

In Francia, l’INSEE misurava la fiducia delle famiglie all’82 di novembre, rispetto all’81 di ottobre dopo la revisione. La media a lungo termine è di 100. Questo rimbalzo non significa che l’opinione familiare sia normalizzata o che gli acquisti siano aumentati dell’1%. È un indicatore sintetico di opinione. Un aumento del mercato azionario dei valori dei consumatori non è sufficiente a informare sul paniere di una famiglia francese: molte società quotate fanno una parte significativa delle loro vendite al di fuori della Francia. Questo è un altro motivo per cui la traiettoria di un indice nazionale non è confusa con quella della domanda interna.

A Washington, l’inflazione e la crescita non raccontano lo stesso periodo

L’indice dei prezzi per le spese di consumo personale, il Pcc, è cresciuto del 3,8% nel mese di ottobre, dopo il 3,7% nel mese di settembre, secondo il Bureau of Economic Analysis. Senza cibo ed energia, aumenta del 3,3% su un anno. La variazione mensile è dello 0,3% per entrambe le serie. L’ECP non deve essere confuso con la CPI: non osservano esattamente le stesse spese e non danno lo stesso peso agli stessi prodotti. L’indice generale del PIC è la misura utilizzata dalla Federal Reserve per il suo obiettivo di inflazione del 2%.

L’ufficio statistico ha anche rivisto il PIL reale del terzo trimestre ad un aumento annuo del 4,3 per cento, rispetto al 3,4 per cento nel primo preventivo. Ciò rappresenta circa l’1,1% tra il secondo e il terzo trimestre, non un aumento del 4,3% rispetto all’estate precedente. Il PIL revisionato termina a settembre. Le spese reali delle famiglie sono diminuite leggermente in ottobre, nonostante gli aumenti delle spese nominali. Allo stesso tempo, c’era un’attività sostenuta nel terzo trimestre, un’inflazione persistente e acquisti domestici meno dinamici all’inizio del trimestre successivo.

Per la Federal Reserve, gli effetti di queste cifre non sono simmetrici. L’inflazione sottostante più alta rende più costoso scommettere un rapido ritorno al bersaglio. Un’economia che ha continuato a crescere ad un ritmo robusto nel terzo trimestre può sembrare in grado di assorbire una politica più restrittiva. Ma l’indicatore di consumo di ottobre chiede se questa capacità continua. L’esito del Pcc può modificare il prezzo dei contratti relativi ai tassi; esso non prende il posto di una decisione del comitato di politica monetaria. La reazione di mercoledì deve essere letta come una revisione degli scenari, non come l’annuncio di un aumento ufficiale.

Né è contraddittorio vedere gli investitori che anticipano un aumento a breve termine e, allo stesso tempo, alla ricerca di legami governativi più lunghi. Una scadenza di 10 anni incorpora sia le aspettative dei tassi chiave a lungo termine che la remunerazione necessaria per immobilizzare i fondi. Un forte calo delle scorte può stimolare la domanda di obbligazioni, anche quando il mercato è più probabile stringere alla prossima riunione. Quindi, un rating di una volta di 10 anni non misura il costo di tutti i debiti aziendali o la probabilità di una singola decisione Fed.

Dell vende server: il libro del produttore non è il reddito del cliente

Nei suoi risultati depositati presso la SEC, Dell annuncia 22 miliardi di dollari di fatturato trimestrale per i suoi server ottimizzati per l’AI, 60,2 miliardi di nuovi ordini in attività e un libro d’ordine relativo all’AI di 132,3 miliardi alla fine del trimestre. I tre importi non sommano. Il fatturato descrive quello che Dell è stato in grado di riconoscere durante il trimestre; nuovi ordini sono il flusso registrato durante questo periodo; il libro è lo stock di lavoro ordinato che rimane da eseguire in una data determinata. Le spedizioni di ordini precedenti possono aumentare il fatturato senza far parte dei nuovi ordini per il trimestre.

Il produttore dice di esaminare la qualità dei suoi clienti e il loro accesso alla finanza, terra ed elettricità. Questa precisione illumina una particolarità del settore. Un client può volere diverse migliaia di server senza avere tutte le condizioni per metterli in servizio dal momento della firma. È necessario finanziare l’apparecchiatura, collegare il centro dati, avere la potenza elettrica prevista e coordinare il programma di consegna. Il produttore può aver preparato la sua attrezzatura mentre l’accensione è ritardata. Al contrario, un’infrastruttura pronta può aspettare per componenti la cui produzione è caduta indietro. Il libro d’ordine non fornisce quindi informazioni sul trimestre in cui tutto sarà operativo.

Un’altra cifra pubblicata da Dell è che il gruppo ha annunciato 10,8 miliardi di dollari in contanti generati dalle sue operazioni dall’inizio del suo esercizio fiscale. Questa quantità copre tutte le sue attività, dai personal computer alle soluzioni di archiviazione e ai server. Dell non rompe questo numero per tipo di server. Il carnet non è quindi paragonabile a questo flusso di cassa: al fine di valutare la redditività dell’apparecchiatura AI, si dovrebbe isolare i loro costi componenti, i loro margini e quando i clienti pagano. I conti trimestrali misurano il tasso di crescita delle consegne, ma non forniscono tutti questi dati per prodotto.

La stessa spesa viene letta in modo diverso da ogni lato della transazione. Per Dell, un server consegnato e accettato può diventare una vendita. Per l’operatore centrale, l’apparecchiatura aumenta le attività di capitale e quindi deve essere redditizio: attraverso le locazioni di capacità, servizi fatturati ai clienti o guadagni interni che riducono i costi. Prima che si verifichino tali ricavi o risparmi, l’operatore deve sostenere il costo del capitale, della manutenzione, del raffreddamento e dell’elettricità. Il rischio più importante non è sempre la completa cancellazione di un progetto: un ritardo nella messa in servizio può essere sufficiente ad aumentare i suoi costi ritardando la ricezione del suo primo reddito.

Si comprende poi come una società può pubblicare un drammatico aumento delle vendite e vedere il suo calo titolo con il resto del settore. I risultati confermano le vendite passate; il prezzo incorpora margini, condizioni di finanziamento e ricavi previsti per diversi anni. Se gli investitori ritengono che le prestazioni del progetto siano più incerte, potrebbero accettare di pagare meno per ogni dollaro di profitto anticipato, anche senza vendite impegnative già registrate. Non segue da questo movimento che tutti i clienti di Dell sarebbero in difficoltà o che le aziende che già utilizzano le loro capacità di calcolo dovrebbero affrontare gli stessi vincoli di quelli ancora in costruzione.

I diritti degli Stati Uniti sono nel progetto di stato, il tasso di cambio sta già reagendo

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha presentato progetti che mirano a quattordici economie a seguito di sondaggi di sovraccapacità industriale. Per l’Unione europea, il progetto prevede un livello del 15% dopo aver tenuto conto dei diritti e dei diritti ordinari già applicati ai sensi della sezione 301, secondo i termini del testo. Per alcuni prodotti cinesi, il tasso proposto può essere superiore al 20%, con tassi inferiori o esenzioni negli allegati. Il numero complessivo di casi esaminati non è il numero di progetti annunciati mercoledì: è necessario distinguere tra i risparmi studiati e quelli coperti dai quattordici testi presentati per la consultazione.

I commenti possono essere depositati fino al 5 gennaio e le audizioni devono iniziare il 25 gennaio. La pubblicazione delle proposte non costituisce pertanto una fattura da pagare oggi in dogana o in data effettiva. Per una società esportatrice, il rischio immediato è che non sarà in grado di determinare con certezza il prezzo a cui le sue merci saranno vendute all’arrivo negli Stati Uniti. Essa può chiarire con i suoi clienti l’assegnazione di eventuali costi aggiuntivi; non può calcolare un tasso unico affidabile senza il codice prodotto, l’origine, gli allegati, i dazi già dovuti e i termini del contratto.

Non tutti gli effetti passano attraverso un aumento equivalente del prezzo di vendita. L’importatore può assorbire parte del dazio riducendo il suo margine o negoziare una diminuzione dei prezzi con il fornitore; in altri casi, il costo aggiuntivo è passato all’acquirente. Quando un input entra in un prodotto fabbricato negli Stati Uniti, il costo può anche aumentare per un produttore americano che non compete direttamente con il bene importato. Ecco perché le revisioni dei profitti possono variare all’interno dello stesso settore. Una società con capacità produttiva su entrambi i lati dell’Atlantico non affronta gli stessi vincoli di una società che esporta da un unico sito.

La Banca Centrale Europea ha pubblicato mercoledì un tasso di riferimento di $1.0935 per un euro, rispetto a 1.0963 il giorno precedente, una diminuzione di circa lo 0,26% dell’euro secondo questa serie. Ha anche postato 174.22 yen e 0.83730 sterline per un euro. I corsi si basano su una consultazione all’inizio del pomeriggio europeo e pubblicati intorno alle ore 16 a Francoforte, cioè alle ore 15 UTC. Si tratta di riferimenti statistici, non di prezzi eseguibili; il prezzo di mercato è cambiato dalla loro fissazione. Sulla scala di una fattura, il tasso di cambio da utilizzare è anche quello previsto nel contratto o quello applicato attraverso l’intermediario, non automaticamente il tasso di BCE del giorno.

L’olio aumenta con l’aumento delle scorte americane

A 1448 UTC, il contratto di gennaio Brent scambiato a $93.06 per barile, un aumento dell’1,82 per cento, e il contratto intermedio del Texas occidentale a $82.97, un aumento del 1,12 per cento, a seconda dei prezzi registrati nella sessione. Entrambi i prezzi si riferiscono a contratti futures, non consegna in contanti a qualsiasi porto. La salita seguì in particolare una rivendicazione di Houthis contro la raffineria saudita a Ras Tanura. La coalizione guidata da Riyadh annunciò che aveva intercettato quattro droni nella zona, senza lesioni secondo una valutazione iniziale. Nessuna interruzione della produzione è stabilita da queste dichiarazioni.

Più tardi, l’indagine settimanale sulla gestione dell’informazione energetica ha mostrato un aumento di 1,1 milioni di barili di scorte di petrolio greggio commerciale degli Stati Uniti nella settimana conclusa il 20 novembre, a 418,9 milioni di barili, escluse le riserve strategiche. La figura descrive le scorte negli Stati Uniti per un periodo prima della sessione. Non misura i volumi disponibili nei terminali del Golfo o il costo dell’assicurazione marittima. Un aumento delle scorte statunitensi e un aumento di Brent può quindi verificarsi lo stesso giorno se gli operatori esaminano simultaneamente le prospettive di disponibilità o di trasporto in altri mercati.

Per il Libano, il problema a breve termine è il costo completo dei prodotti effettivamente importati. Quando il carburante viene pagato in dollari, il prezzo del barile conta, ma anche il prezzo del prodotto raffinato, merci, assicurazioni, date di fissaggio del contratto e termini di conversione. Un aumento intraday del Brent rende impossibile prevedere la prossima griglia libanese o dire che aumenterà tanto. Invece, fornisce un indicatore di uno dei componenti della fattura, quindi rispetto alle tariffe ufficiali e ai prezzi effettivi del carico disponibile.

Il meccanismo del giorno: il costo di aspettare un profitto

A 1415 UTC, l’oro in contanti stava cedendo circa 2 per cento a $3,483.59 per oncia. Il metallo non paga alcun interesse. Quando gli investimenti obbligazionari forniscono guadagni più attesi dopo l’inflazione, diventa più costoso, in reddito che viene rinunciato, per tenere un bene che non paga coupon. Questo meccanismo aiuta a capire perché l’oro può cadere un giorno di declino azionario. Tuttavia, non dissocia l’effetto del dollaro, requisiti di liquidità o vendite relativi alle posizioni esistenti. Il corso citato è un’osservazione di sessione, non una stima del valore a lungo termine.

Lo stesso ragionamento permette di leggere un valore per la crescita. Cento dollari ricevuti in cinque anni vale ora circa 78 dollari se il tasso a cui il pagamento è aggiornato è del 5 per cento, e circa 71 dollari se il tasso aumenta al 7 per cento. Questo è un esempio aritmetico: nessuno di questi tassi è una valutazione della sessione. Più il pagamento è, più sensibile il suo valore attuale è quello di un differenziale di tasso. Se il pagamento stesso diventa meno probabile o più tardi, il valore diminuisce ulteriormente. Queste sono due revisioni separate, una sul prezzo dell’attesa, l’altra sulla quantità e la tempistica dei profitti.

Nel caso dell’IA, questa distinzione richiede un’attenzione separata alle consegne, alle connessioni elettriche e al pagamento dei servizi da parte degli utenti finali. Un taccuino crescente fornisce informazioni sui progetti intrapresi; le consegne e il riconoscimento dei ricavi sono ciò che i fornitori possono aver fatturato; i flussi di cassa dei loro clienti forniscono informazioni sulla capacità di continuare l’acquisto. Mercoledì, gli investitori hanno rivisto il loro prezzo per i ricavi futuri, mentre le nuove cifre hanno mostrato una reale domanda di attrezzature. Entrambi i risultati sono compatibili. Le prove successive verranno da conti, tempi di svolta, e gli ordini effettivamente trasformati in vendite, non solo dalla prima ora a Wall Street.

Variazione dei tre indici alla loro chiusura locale, 25 novembre 2026. © Libnanews

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