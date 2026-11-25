Gli eurodeputati hanno approvato il bilancio 2027 di mercoledì con 406 voti a 184. Esso prevede 19,7 miliardi di euro di impegni e 211,5 miliardi di euro di pagamenti. Gli aiuti umanitari e la ricerca ricevono finanziamenti supplementari dal progetto iniziale, mentre il prossimo bilancio pluriennale resta da negoziare.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Mercoledì 25 novembre il Parlamento ha approvato il bilancio dell’Unione per il 2027 con 406 voti a 184 con 69 astensioni. Il testo prevede 19,7 miliardi di euro di impegni e 211,5 miliardi di euro di pagamenti. Questo è l’ultimo bilancio annuale del quadro finanziario 2021-2027, non un accordo nei prossimi sette anni.

Gli Stati membri hanno formalmente approvato il testo in Consiglio lunedì 23 novembre, a seguito del compromesso raggiunto con i negoziatori del Parlamento l’11 novembre. Gli eurodeputati hanno votato a Strasburgo su questo testo comune. Le due istituzioni hanno quindi votato sulla stessa versione del bilancio, distinta dalle posizioni che hanno tenuto prima della conciliazione.

Perché i pagamenti superano i nuovi impegni

Le due cifre non aggiungono. Un credito d’impegno consente all’Unione di assumere un obbligo finanziario: il finanziamento di un’infrastruttura, ad esempio, le cui opere e fatture si svolgono nel corso di diversi anni. Gli stanziamenti di pagamento consentono di effettuare pagamenti nel 2027. Essi coprono sia alcune spese decise per il 2027 e fatture relative a progetti intrapresi negli anni precedenti. Il fatto che i pagamenti previsti superino i nuovi impegni non indica, pertanto, solo un disavanzo.

Il dipartimento di ricerca del Parlamento è in aumento del 2,2% per gli impegni e del 4,6% per i pagamenti del suo 2026 benchmark. Tale raffronto comprende i primi due bilanci rettificativi del 2026 e il terzo progetto di modifica preso in considerazione nel suo calcolo. Non si confrontano le spese di bilancio 2027-2026 già note. Il Consiglio ha anche dichiarato che 71,1 milioni di euro sono rimasti disponibili sotto i massimali d’impegno per le esigenze che non potrebbero essere previste nella votazione.

Aiuto umanitario, ricerca e mobilità degli studenti

Il compromesso aggiunge 30 milioni di euro agli aiuti umanitari, 21,5 milioni di euro a Horizon Europe e 14 milioni a Erasmus+, rispetto alla proposta della Commissione, secondo il dipartimento di ricerca del Parlamento. Esso aumenta anche gli stanziamenti del Meccanismo europeo della protezione civile di 13,5 milioni e del programma LIFE ambientale di 10 milioni. Si tratta di aumenti delle linee di bilancio, non dei bilanci totali di questi programmi.

L’aumento della linea umanitaria non è una nuova busta per il Libano, la Siria o un altro paese in particolare. Il voto stabilisce una capacità di finanziamento a livello dell’Unione. Se questa decisione provocherà un ulteriore sostegno per un’operazione in Medio Oriente richiederà una distinzione tra la busta di bilancio e le decisioni successive che specificano gli importi, i beneficiari e le condizioni di pagamento.

Bilancio dal 2028 al 2034 rimane in discussione

La votazione disciplina il bilancio annuale del 2027 entro i massimali del periodo attuale. I leader europei devono incontrarsi a Bruxelles il 26 e 27 novembre per discutere il quadro dal 2028 al 2034. Questo secondo progetto deve fissare i massimali di spesa per sette anni e ripartire le risorse tra le diverse politiche dell’Unione. Il testo votato a Strasburgo non risolve questi arbitrati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews