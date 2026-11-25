Mercoledì 25 novembre il Parlamento ha approvato il bilancio dell’Unione per il 2027 con 406 voti a 184 con 69 astensioni. Il testo prevede 19,7 miliardi di euro di impegni e 211,5 miliardi di euro di pagamenti. Questo è l’ultimo bilancio annuale del quadro finanziario 2021-2027, non un accordo nei prossimi sette anni.
Gli Stati membri hanno formalmente approvato il testo in Consiglio lunedì 23 novembre, a seguito del compromesso raggiunto con i negoziatori del Parlamento l’11 novembre. Gli eurodeputati hanno votato a Strasburgo su questo testo comune. Le due istituzioni hanno quindi votato sulla stessa versione del bilancio, distinta dalle posizioni che hanno tenuto prima della conciliazione.
Perché i pagamenti superano i nuovi impegni
Le due cifre non aggiungono. Un credito d’impegno consente all’Unione di assumere un obbligo finanziario: il finanziamento di un’infrastruttura, ad esempio, le cui opere e fatture si svolgono nel corso di diversi anni. Gli stanziamenti di pagamento consentono di effettuare pagamenti nel 2027. Essi coprono sia alcune spese decise per il 2027 e fatture relative a progetti intrapresi negli anni precedenti. Il fatto che i pagamenti previsti superino i nuovi impegni non indica, pertanto, solo un disavanzo.
Il dipartimento di ricerca del Parlamento è in aumento del 2,2% per gli impegni e del 4,6% per i pagamenti del suo 2026 benchmark. Tale raffronto comprende i primi due bilanci rettificativi del 2026 e il terzo progetto di modifica preso in considerazione nel suo calcolo. Non si confrontano le spese di bilancio 2027-2026 già note. Il Consiglio ha anche dichiarato che 71,1 milioni di euro sono rimasti disponibili sotto i massimali d’impegno per le esigenze che non potrebbero essere previste nella votazione.
Aiuto umanitario, ricerca e mobilità degli studenti
Il compromesso aggiunge 30 milioni di euro agli aiuti umanitari, 21,5 milioni di euro a Horizon Europe e 14 milioni a Erasmus+, rispetto alla proposta della Commissione, secondo il dipartimento di ricerca del Parlamento. Esso aumenta anche gli stanziamenti del Meccanismo europeo della protezione civile di 13,5 milioni e del programma LIFE ambientale di 10 milioni. Si tratta di aumenti delle linee di bilancio, non dei bilanci totali di questi programmi.
L’aumento della linea umanitaria non è una nuova busta per il Libano, la Siria o un altro paese in particolare. Il voto stabilisce una capacità di finanziamento a livello dell’Unione. Se questa decisione provocherà un ulteriore sostegno per un’operazione in Medio Oriente richiederà una distinzione tra la busta di bilancio e le decisioni successive che specificano gli importi, i beneficiari e le condizioni di pagamento.
Bilancio dal 2028 al 2034 rimane in discussione
La votazione disciplina il bilancio annuale del 2027 entro i massimali del periodo attuale. I leader europei devono incontrarsi a Bruxelles il 26 e 27 novembre per discutere il quadro dal 2028 al 2034. Questo secondo progetto deve fissare i massimali di spesa per sette anni e ripartire le risorse tra le diverse politiche dell’Unione. Il testo votato a Strasburgo non risolve questi arbitrati.
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