OMT annuncia il pagamento dei contributi CNSS nei suoi centri e tramite OMT Pay per mukhtars, pensionati assicurati, assicurati volontari e medici. Il comunicato stampa del 17 novembre menziona il numero di affiliazione e la categoria. Eventuali costi, prove e scadenze di check-in restano da verificare con l’operatore e il Fondo.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

OMT annuncia, in un comunicato stampa rilasciato il 17 novembre 2026, che quattro categorie di persone assicurate possono pagare i loro contributi e gli importi dovuti al Fondo nazionale di previdenza sociale nei suoi centri o tramite l’applicazione OMT Pay. I mukhtar, i pensionati assicurati, gli assicurati volontari e i medici sono il pubblico designato. L’operatore menziona il numero di affiliazione, chiamato ID cliente, e la categoria di contributore tra le informazioni necessarie. Questi sono pagamenti al CNSS, non benefici per le persone assicurate.

Ciò che OMT annuncia per i contributi CNSS

La nuova precisione riguarda i due canali annunciati dall’azienda: i suoi centri e la sua applicazione. Non si può dire che tutte le formalità del Fondo possono essere completate al telefono o che ogni singolo fascicolo è immediatamente riconosciuto dal servizio. Questa presentazione si basa sull’annuncio dell’operatore; non è un test di applicazione indipendente.

Il numero di affiliazione e la categoria sono utilizzati per identificare il file interessato. Tuttavia, l’annuncio non fornisce un percorso completo: non specifica alcun costo, alcun elemento che può essere richiesto, o il periodo di tempo per la registrazione del pagamento da parte del Fondo. Prima di utilizzare il servizio, queste condizioni e l’ammissibilità del file devono essere verificate con OMT e CNSS.

Wider lancia l’11 novembre

Il pagamento della società di trasferimento è stato presentato il 11 novembre, con quattro partner: OMT, Bob Finance, Whish Money e Cash Plus. Secondo il rapporto di lancio, la prima fase ha coperto le stesse quattro categorie, che rappresentano circa 65.000 persone. Il direttore generale del CNSS, Mohammad Karaki, ha annunciato 115 operazioni di successo. Questa cifra descrive le transazioni in quella data, non un numero attuale di utenti.

Il Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, ha spiegato questo avvio limitato dalla prontezza tecnica dei file. Allargamento di includere studenti, piloti e imprese è stato previsto dopo le modifiche necessarie. Queste prospettive non sono valide per la conferma del loro accesso oggi. La comunicazione OMT del 17 novembre mantiene il perimetro delle quattro categorie iniziali.

Non confondere il pagamento con il diritto

Una rete di insediamento supplementare può evitare di trasferirsi in un ufficio del Fondo. Non è sufficiente stabilire l’importo dovuto in ogni caso o decidere una controversia sui diritti dell’assicurato. Il canale di pagamento e le regole di sicurezza sociale sono due questioni distinte.

Allo stesso modo, l’annuncio di una funzione in OMT Pay non dimostra che gli altri tre partner offrono esattamente lo stesso percorso digitale. Il lancio congiunto di un pagamento della società di trasferimento e di una comunicazione specifica dell’operatore non deve essere unito in una procedura singola non documentata.

Biglietti del libro libanese, fotografia d’archivio pubblicata nel maggio 2020. Data di sparatoria non stabilita. Illustrazione monetaria, senza rappresentazione di una finestra di partner. François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews