Quando l’arte finanzia l’autonomia

A Beirut, il Rotary Club di Beirut Cosmopolitan organizza una mostra di beneficenza con la Scuola libanese per i ciechi e i sordi a Baabda il 30 e 31 ottobre 2026. Obiettivo: finanziare $100,000 in attrezzature Braille e un forno di cottura per sviluppare l’autonomia educativa e artistica per gli studenti.

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Rotary Club di Beirut Cosmopolitan × Libano Scuola per Blind e Sordo – Baabda

Mostra caritativa – Fondazione Charles Corm

Inaugurazione: venerdì 30 ottobre 2026-17h00 • Aperto al pubblico: sabato 31 ottobre 2026, tutto il giorno

Un finanziamento direttamente assegnato alla scuola

Il Rotary Club di Beirut Cosmopolitan (RCBC), in collaborazione con la Scuola libanese per il Cieco e il Sordo (LSBD) a Baabda, organizza una mostra di opere e dipinti per finanziare strutture educative e artistiche sostenibili per la scuola. I ricavi delle opere LSBD saranno assegnati al suo progetto: rafforzare l’apprendimento di Braille e dotare il laboratorio di argilla con un forno da forno.

Due esigenze specifiche

Il primo è il sistema Braille. Per uno studente cieco o visivamente alterato, Braille dà accesso a lettura, scrittura e autonomia scolastica. Il progetto comprende 30 macchine Perkins, una stampante Braille ad alta definizione e strumenti digital note-taking, integrati dalla formazione richiesta per il loro utilizzo.

Il secondo riguarda il laboratorio di argilla. La modellazione permette agli studenti, soprattutto visivamente danneggiati, di esplorare forme e volumi attraverso il tocco. L’acquisizione di un forno da forno e le sue attrezzature trasformeranno le creazioni in opere sostenibili, che possono essere esposte e, a sua volta, contribuiscono a future azioni di finanziamento.

Bilancio completo da finanziare

Attrezzatura / azione Dettaglio Bilancio stimato (USD) Macchine Braille Perkins 30 unità 60.000 Stampante Braille ad alta definizione 1 sistema 20.000 Notestickers / strumenti digitali Braille Apparecchiature adattate 8.000 Formazione specializzata Uso educativo e integrazione 12.000 Forno per lavori di argilla + attrezzature per officina Cucinare forno, installazione e accessori Da confermare sulla stima SISTEMA DI BRAIL TOTALE Attrezzature e formazione 100.000 DOLLARI TOTALE GLOBALE A FINANZIAMENTO Braille + laboratorio di argilla USD 100.000 + preventivo forno

Nota: il bilancio di Braille sopra riflette le esigenze attualmente identificate. Il costo del forno, la sua installazione e gli accessori di officina devono essere aggiunti al ricevimento della stima tecnica finale; Non è volutamente inventato qui.

Investimenti sostenibili

L’obiettivo è semplice: ogni lavoro venduto diventa un contributo misurabile alle attrezzature. Le macchine Braille, la stampante, gli strumenti digitali e il forno saranno utilizzati da promozioni studentesche successive. Il finanziamento non finanzia quindi le spese one-off, ma una capacità educativa e creativa che durerà.

Dal lavoro all’autonomia

Il significato del progetto risiede in questo circolo virtuoso: l’arte permette di raccogliere fondi; i fondi finanziano gli strumenti; Gli strumenti permettono agli studenti di imparare e creare di più. Un lavoro venduto oggi può diventare domani una pagina Braille, uno strumento di studio o una scultura cotta nel nuovo laboratorio.

Venerdì 30 ottobre 2026-17:00: inaugurazione

Sabato 31 ottobre 2026: mostra aperta tutto il giorno

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