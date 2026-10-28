Quando l’arte finanzia l’autonomia

Rotary Club di Beirut Cosmopolitan × Libano Scuola per Blind e Sordo – Baabda
Mostra caritativa – Fondazione Charles Corm
Inaugurazione: venerdì 30 ottobre 2026-17h00 • Aperto al pubblico: sabato 31 ottobre 2026, tutto il giorno
Un finanziamento direttamente assegnato alla scuola
Il Rotary Club di Beirut Cosmopolitan (RCBC), in collaborazione con la Scuola libanese per il Cieco e il Sordo (LSBD) a Baabda, organizza una mostra di opere e dipinti per finanziare strutture educative e artistiche sostenibili per la scuola. I ricavi delle opere LSBD saranno assegnati al suo progetto: rafforzare l’apprendimento di Braille e dotare il laboratorio di argilla con un forno da forno.
Due esigenze specifiche
Il primo è il sistema Braille. Per uno studente cieco o visivamente alterato, Braille dà accesso a lettura, scrittura e autonomia scolastica. Il progetto comprende 30 macchine Perkins, una stampante Braille ad alta definizione e strumenti digital note-taking, integrati dalla formazione richiesta per il loro utilizzo.
Il secondo riguarda il laboratorio di argilla. La modellazione permette agli studenti, soprattutto visivamente danneggiati, di esplorare forme e volumi attraverso il tocco. L’acquisizione di un forno da forno e le sue attrezzature trasformeranno le creazioni in opere sostenibili, che possono essere esposte e, a sua volta, contribuiscono a future azioni di finanziamento.
Bilancio completo da finanziare
|Attrezzatura / azione
|Dettaglio
|Bilancio stimato (USD)
|Macchine Braille Perkins
|30 unità
|60.000
|Stampante Braille ad alta definizione
|1 sistema
|20.000
|Notestickers / strumenti digitali Braille
|Apparecchiature adattate
|8.000
|Formazione specializzata
|Uso educativo e integrazione
|12.000
|Forno per lavori di argilla + attrezzature per officina
|Cucinare forno, installazione e accessori
|Da confermare sulla stima
|SISTEMA DI BRAIL TOTALE
|Attrezzature e formazione
|100.000 DOLLARI
|TOTALE GLOBALE A FINANZIAMENTO
|Braille + laboratorio di argilla
|USD 100.000 + preventivo forno
Nota: il bilancio di Braille sopra riflette le esigenze attualmente identificate. Il costo del forno, la sua installazione e gli accessori di officina devono essere aggiunti al ricevimento della stima tecnica finale; Non è volutamente inventato qui.
Investimenti sostenibili
L’obiettivo è semplice: ogni lavoro venduto diventa un contributo misurabile alle attrezzature. Le macchine Braille, la stampante, gli strumenti digitali e il forno saranno utilizzati da promozioni studentesche successive. Il finanziamento non finanzia quindi le spese one-off, ma una capacità educativa e creativa che durerà.
Dal lavoro all’autonomia
Il significato del progetto risiede in questo circolo virtuoso: l’arte permette di raccogliere fondi; i fondi finanziano gli strumenti; Gli strumenti permettono agli studenti di imparare e creare di più. Un lavoro venduto oggi può diventare domani una pagina Braille, uno strumento di studio o una scultura cotta nel nuovo laboratorio.
Venerdì 30 ottobre 2026-17:00: inaugurazione
Sabato 31 ottobre 2026: mostra aperta tutto il giorno
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