Gli arabi israeliani decideranno il destino politico di Israele?

Le elezioni israeliane del 27 ottobre 2026 collocano i partiti arabi nel cuore dei bilanci parlamentari. Con circa 55 posti per Netanyahu, 49 per l’opposizione e 15 a 16 per i partiti arabi, non è emersa la maggioranza. Questi deputati potrebbero diventare gli arbitri del prossimo governo israeliano.

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Bernard Raymond Jabre

Il conteggio delle elezioni israeliane del 27 ottobre 2026 ci obbliga già a correggere la fotografia data dai sondaggi.

Ieri sera, Israele sembrava quasi perfettamente tagliato in tre blocchi: circa 51 posti per Benjamin Netanyahu e i suoi alleati, 51 per l’opposizione sionista e 18 per i partiti arabi.

Stamattina, con più della metà degli uffici spogliati, l’immagine è diversa. I risultati parziali danno circa 55 posti al blocco Netanyahu, circa 49 all’opposizione e 15 a 16 ai partiti arabi.

Le cifre possono ancora evolversi: i voti sotto doppie buste, specialmente quelli dell’esercito, sono contati in seguito. Ma una cosa è già chiara: nessuno ha ancora i 61 posti per avere una maggioranza nel Knesset.

E’ qui che inizia il paradosso.

I cittadini arabi rappresentano circa il 21,2% della popolazione israeliana. Per decenni, il loro peso demografico era molto maggiore della loro reale influenza sulla formazione dei governi. La tolleranza, le divisioni politiche e il rifiuto reciproco tra i partiti arabi e i partiti sionisti li tenevano in gran parte sulla periferia del potere.

Questa volta, il loro voto potrebbe influenzare direttamente l’esito politico delle elezioni.

La manifestazione si basa su alcune figure:

120 deputati.

61 per governare.

Netanyahu: circa 55.

L’opposizione sionista: circa 49.

Partite arabe: circa 15-16.

Netanyahu è ora più vicino alla maggioranza delle prime proiezioni suggerite.

Ma 55 non è 61.

Gli mancano ancora sei deputati.

E fino a quando non si trovano questi sei deputati, la questione dei partiti arabi rimane al centro dell’equazione.

Andiamo dall’altra parte. Un’opposizione sionista intorno a 49 posti ovviamente non può governare da solo. Ma 49 più 15 o 16 deputati arabi producono teoricamente una maggioranza di 64 o 65 posti.

49 + 15 = 64.

49 + 16 = 65.

Quindi l’aritmetica è semplice. La politica è molto meno.

I partiti arabi non sono un blocco omogeneo. Mansour Abbas e la Lista Comune hanno diverse strategie. Netanyahu esclude un’alleanza con loro. E diversi componenti dell’opposizione sionista hanno essi stessi posto forti limiti su una coalizione dipendente dai partiti arabi.

Ma questo è esattamente ciò che rende la loro posizione interessante.

Per influenzare il potere, non devono necessariamente entrare nel governo.

Possono sostenere una coalizione esterna. Possono negoziare un’astensione. Possono portare i loro voti su certi voti essenziali. Possono anche evitare che una coalizione avversa abbia una maggioranza stabile.

In altre parole, possono influenzare il potere senza necessariamente esercitare direttamente il potere.

Il precedente esiste già.

Nel 2021 Mansour Abbas aveva attraversato un confine storico quando ha partecipato alla coalizione Bennett-Lapid. Per la prima volta, un partito arabo indipendente è diventato un partner di una coalizione governativa israeliana.

Ciò che era allora eccezionale potrebbe alla fine diventare una caratteristica strutturale della politica israeliana.

Perché il fenomeno va oltre questa elezione da solo.

Più il voto ebraico israeliano è frammentato tra diversi partiti e diversi blocchi in grado di raggiungere la maggioranza da solo, più aumenta il peso relativo dei deputati arabi.

E’ un meccanismo parlamentare.

In un Knesset dove un blocco ha 70 posti, 15 deputati arabi non determinano chi governa.

In un Knesset dove il primo blocco ha 55 e il secondo 49, questi stessi parlamentari diventano potenzialmente decisivi.

Non sono diventati la maggioranza.

Sono gli altri che non lo sono.

Ed è lì che il peso demografico può trasformarsi in potere politico.

Gli arabi israeliani votano, pagano le tasse, lavorano nelle imprese del paese, nelle università e negli ospedali, eleggono i loro deputati e vivono quotidianamente sulle stesse questioni dei servizi pubblici, dell’edilizia abitativa, della sicurezza e delle infrastrutture degli altri cittadini.

Il loro peso parlamentare può quindi diventare uno strumento di negoziazione molto concreto: i bilanci comunali, la lotta contro la criminalità, le scuole, le strade, l’edilizia abitativa, l’occupazione e lo sviluppo economico.

Il ragionamento diventa quasi contrattuale:

Ha bisogno che i nostri membri governino.

Abbiamo bisogno dello stato per ottenere la nostra quota di budget, infrastrutture e servizi pubblici.

Così, una minoranza demografica diventa una minoranza cardine.

Tuttavia, l’attuale conteggio fornisce una sfumatura essenziale a questa tesi.

Se il blocco Netanyahu progredì fino a 61 posti, non avrebbe più bisogno di alcun supporto esterno. Il ruolo di arbitro dei partiti arabi scomparirebbe immediatamente.

Ma se rimane circa 55 posti, l’intera domanda rimane: dove possono essere trovati i sei deputati mancanti?

E se l’opposizione vuole formare una maggioranza alternativa, dovrà anche rispondere a una domanda che una parte della politica di Israele ha da tempo preferito evitare: può governare senza alcuna forma di cooperazione con rappresentanti di circa un quinto della popolazione?

Forse questo è il vero problema sollevato da questa elezione.

Per molto tempo, potremmo chiedere:

Che cosa farà la maggioranza ebraica della sua minoranza araba?

Occorre ora aggiungere una seconda domanda:

Che cosa può una maggioranza ebraica non fare più senza di essa?

I risultati finali diranno se questo problema diventa immediatamente il problema del prossimo governo o se viene respinto.

Ma il cambiamento politico è già visibile: più Israele si divide in blocchi di forza simili, più i suoi cittadini arabi possono acquisire un potere di arbitrato sul loro peso parlamentare.

Il 22 per cento non governa Israele.

Ma quando nessuno raggiunge 61 posti, possono aiutare a determinare chi sarà in grado di governarlo.

Ad una condizione, tuttavia, che i partiti ebrei stessi rimangono divisi.

Per una grande coalizione, o una ricomposizione tra i partiti ebrei, potrebbe sempre bypassare i partiti arabi e rimuovere questa arbitrarietà da loro.

Questo sarebbe poi l’altro paradosso di questa elezione: gli arabi israeliani possono avere la chiave per il potere proprio finché i partiti ebrei non riescono ad andare d’accordo.

Bernard Raymond Jabre

Nota: articolo aggiornato il 28 ottobre 2026 in base ai risultati parziali. Il conteggio non è definitivo e la distribuzione dei sedili può ancora evolversi.

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