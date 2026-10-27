27 octobre 2026
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I troni di Astarté, Museo Nazionale di Beirut

Libnanews
· 1 min di lettura · 5 vues

I troni di Astarté, Museo Nazionale di Beirut, rinvenuti al tempio di Eschmoun, nei pressi di Saida, questi troni risalgono all’epoca persiana, ellenistica e romana. La dea Astarté è rappresentata dai suoi attributi animali —..

Les trônes d’Astarté, Musée National de Beyrouth 🇱🇧
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I troni di Astarté, Museo Nazionale di Beirut

Trovati nel tempio di Eschmoun vicino a Saida, questi troni risalgono all’epoca persiana, ellenistica e romana. La dea Astarté è rappresentata dai suoi attributi animali — sphinx alato, palmette, betyl. Quattro di loro, rimpatriati dagli Stati Uniti nel 2018, sono ora in mostra al museo.

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

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