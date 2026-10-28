28 octobre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

L’Emiro Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani

Libnanews
· 1 min di lettura · 4 vues

Emir Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani, leader della resistenza algerina, imprigionato e poi rilasciato da Napoleone III, Emir Abdelkader si trasferì a Damasco nel 1855. Nel 1860, come massacri colpirono i cristiani..

L’Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Emir Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani

Capo della resistenza algerina, imprigionato e poi rilasciato da Napoleone III, Emir Abdelkader si trasferì a Damasco nel 1855. Nel 1860, mentre i massacri colpirono i cristiani a Damasco e sul Monte Libano, armava i suoi uomini e salvava migliaia di vite aprendo i suoi palazzi. Filosofo e Sufi, il suo gesto gli valse il riconoscimento globale.

Guarda il video originale su YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *