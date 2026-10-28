L’Emiro Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani

Emir Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani, leader della resistenza algerina, imprigionato e poi rilasciato da Napoleone III, Emir Abdelkader si trasferì a Damasco nel 1855. Nel 1860, come massacri colpirono i cristiani..
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Emir Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani
Capo della resistenza algerina, imprigionato e poi rilasciato da Napoleone III, Emir Abdelkader si trasferì a Damasco nel 1855. Nel 1860, mentre i massacri colpirono i cristiani a Damasco e sul Monte Libano, armava i suoi uomini e salvava migliaia di vite aprendo i suoi palazzi. Filosofo e Sufi, il suo gesto gli valse il riconoscimento globale.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Commenti