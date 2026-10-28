L’Emiro Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani

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Emir Abdelkader, resistore e salvatore dei cristiani

Capo della resistenza algerina, imprigionato e poi rilasciato da Napoleone III, Emir Abdelkader si trasferì a Damasco nel 1855. Nel 1860, mentre i massacri colpirono i cristiani a Damasco e sul Monte Libano, armava i suoi uomini e salvava migliaia di vite aprendo i suoi palazzi. Filosofo e Sufi, il suo gesto gli valse il riconoscimento globale.

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