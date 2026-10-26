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L’ex-voto del tempio di Eschmoun
A nord di Saida, il tempio di Eschmoun — iscritto nell’elenco indicativo dell’UNESCO — era dedicato alla guarigione delle malattie infantili. I genitori hanno offerto statuette di marmo importate dalla Grecia, incise nel nome del bambino da guarire. Undici di questi ex-voto, ora esposti al Museo Nazionale di Beirut, testimoniano questa tradizione millenaria.
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