L’accordo annunciato il 2 novembre da Infineon e Qualcomm riguarda un sottosistema per le calcolatrici di auto centrali. Un microcontroller AURIX e componenti di potenza completano la piattaforma Snapdragon Ride. Il loro ruolo differisce da quello del chip principale: il monitoraggio del sistema e il coordinamento dei meccanismi di sicurezza. Questa architettura di riferimento facilita l’integrazione, ma non dimostra che un veicolo completo è stato convalidato. Nessun produttore del cliente, modello aziendale o volume di produzione è specificato nel comunicato stampa.

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Un chip più veloce permette a un’auto di elaborare più immagini e dati, ma non risolve il problema di sicurezza da solo. L’accordo annunciato il 2 novembre tra Infineon e Qualcomm evidenzia un’altra necessità: monitorare il calcolatore centrale e mantenere le funzioni prevedibili in caso di anomalia.

Entrambi i gruppi hanno annunciato un accordo tecnologico per definire un sottosistema di microcontroller per piattaforme di riferimento Snapdragon Ride. È un insieme di componenti e software per i produttori e i loro produttori di attrezzature. L’annuncio di Infineon non nomina un modello seriale che avrebbe già integrato questo set.

Infineon distingue il calcolo e il monitoraggio

Il calcolatore principale può gestire grandi volumi di dati, come quelli prodotti dai sensori per gli aiuti alla guida. Infineon descrive intorno a questo chip principale un microcontroller incaricato di monitorare lo stato del sistema e coordinare i meccanismi di sicurezza. I due elementi non soddisfano la stessa necessità: uno favorisce la capacità di calcolo, l’altro favorisce i tempi di risposta previsti.

Questa distinzione è di interesse per i produttori che raggruppano più funzioni in un computer. L’elaborazione dei dati di guida, la visualizzazione nel vano passeggeri e il monitoraggio del sistema non hanno le stesse conseguenze quando interrotto. Un difetto in una funzione di comfort non deve essere trattato come un difetto in una funzione critica. L’architettura deve consentire la separazione delle responsabilità e la reazione del veicolo da definire.

Il sottosistema si basa sulla famiglia dei microcontrollori AURIX. I circuiti OPTIREG forniscono la gestione della potenza. Il software associato pre-integra il firmware del microcontroller e le funzioni di monitoraggio adattate alle piattaforme Qualcomm. Questa divisione specifica le responsabilità dei componenti senza solo dimostrare la sicurezza di un veicolo completo.

Un design di riferimento non è un veicolo convalidato

Entrambe le aziende vogliono facilitare parte del lavoro di integrazione. Infineon indica la fornitura, oltre ai componenti di gestione del microcontroller, della potenza, della memoria e della connettività. Un pacchetto software facilita la collaborazione con la piattaforma Qualcomm. È una base per lo sviluppo. La validazione di un modello seriale deve ancora tener conto dell’integrazione scelta dal produttore e delle condizioni d’uso.

Un chip, un sottosistema e una funzione di aiuto alla guida non sono validi allo stesso livello. Una piattaforma può supportare una funzione senza tutti i veicoli che lo utilizzano. Il funzionamento effettivo dipende anche dagli altri componenti, software e situazioni in cui il produttore prevede di consentire la funzione.

L’accordo è stato presentato sull’approccio alla fiera elettronica di Monaco, tenuta dal 10 al 13 novembre. L’annuncio non specifica alcun produttore del cliente, volume di produzione o data di commercializzazione di un veicolo. Il prossimo segno di una mossa alla serie sarebbe un annuncio che combina la tecnologia con un modello specifico e indica le condizioni in cui le sue funzioni saranno proposte.

Fotografia: Mucber, quartier generale di Campeon, 30 maggio 2020. Foto integer ridimensionato e rivestimento Libnanews; fotografia e composizione sotto CC BY-SA 4.0.

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