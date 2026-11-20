A Tripoli, Bilal Erdoğan incontrò Salma al-Sibai, discendente della quarta generazione di Abdülhamid II, durante il suo tour in Libano dal 12 al 14 novembre 2026. Dalla torre dell’orologio della piazza al-Tall al vecchio convento dei derviches mevlevis, la visita ha evidenziato i restauri già completati. Il giorno successivo, al Grand Sérail, le discussioni si sono concentrate sull’istruzione, la cultura e i legami accademici, senza accordo o orari annunciati. La visita di Tripoli ha anche riunito i leader religiosi musulmani e cristiani.

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Ritorno alla visita dal 12 al 14 novembre 2026.A Tripoli, Bilal Erdoğan incontrò Salma al-Sibai, discendente del sultano Abdülhamid II, e visitò due edifici restaurati con il sostegno della Turchia. La fase del 13 novembre ha dato un volto alle relazioni culturali che il figlio del presidente turco è venuto a discutere con le autorità libanesi.

A Tripoli, Bilal Erdoğan incontra Salma al-Sibai

Venerdì 13 novembre Bilal Erdoğan ha visitato Salma al-Sibai (سلمالسباعي), che vive a Tripoli, nel nord del Libano. Discendente alla quarta generazione del sultano ottomano Abdülhamid II, che governò dal 1876 al 1909. L’incontro ha preceduto, secondo un rapporto in loco, una sosta alla torre dell’orologio di piazza al-Tall, che porta il nome del sultano.

Salma al-Sibai aveva già raccontato una storia di famiglia a Tripoli nel 2015, che non è un semplice ricordo del palazzo. Disse le difficoltà dei membri della dinastia che andarono in esilio dopo il 1924. La sua famiglia ricordava i parenti che avevano guadagnato la loro vita a Parigi come tassisti o portefaix. Tenne anche un regalo di nozze da una nipote del sultano. Questi ricordi illuminano il senso dell’incontro: a Tripoli, la memoria ottomana viene letta negli edifici, ma viene trasmessa anche alle famiglie le cui traiettorie passano attraverso diversi paesi.

Un orologio restaurato e un antico convento divenne un centro culturale

In piazza al-Tall, la Torre Hamidiye è un esempio concreto di cooperazione del patrimonio. Le autorità ottomane avevano offerto a Tripoli di celebrare il venticinquesimo anniversario dell’adesione di Abdülhamid II al trono. Costruito all’inizio del XX secolo, perse parte del suo meccanismo durante la guerra del Libano. Nel 1990 è stato installato un orologio di ricambio. L’Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TìKA, ha annunciato il completamento del restauro della torre nel 2016. Il sito non torna quindi alla visita di Bilal Erdoğan.

Andò anche all’ex convento dei mevlevis derviches vicino al fiume Abu Ali. L’edificio, fondato all’inizio del XVII secolo, aveva sofferto di inondazioni e guerre. TìKA ha completato i lavori di ristrutturazione nel 2024, quando Tripoli era capitale araba della cultura. Secondo l’agenzia, il posto è stato consegnato al suo amministratore come centro culturale e giovanile. Questa è una differenza importante con l’orologio: il cantiere non era solo destinato a preservare un edificio, ma anche a darlo uso.

Alla moschea di al-Mansouri, uno scambio oltre il patrimonio

Alla grande moschea al-Mansouri, Tripoli Mufti, Sheikh Mohammad Imam, ha accolto il visitatore. L’Arcivescovo maronita Youssef Sueif e l’Arcivescovo greco-ortodosso Ephrem Kyriakos hanno partecipato anche ad un incontro in loco. Erdoğan visitò la stanza dove tenne i capelli attribuiti al profeta Maometto. La tradizione locale combina il dono di questa reliquia con Abdülhamid II.

Nel suo intervento alla moschea, Bilal Erdoğan ha chiesto legami più stretti tra Libano, Siria e Turchia. Era una dichiarazione del visitatore, non un annuncio di un accordo tra i tre stati. La tappa è stata estesa il giorno successivo ad Akkar: la delegazione ha attraversato Halba, poi attraverso i villaggi di Kaouachra e Aidamoun, dove vivono le comunità turkmen. A Kaouachra, un’associazione turca ha consegnato materiali di aiuto al comune. La consegna era separata dalle vie di cooperazione menzionate a Beirut.

A Beirut, istruzione e cultura nel programma

Bilal Erdoğan presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Turca Žlim Yayma. Fu in questa capacità che il Grande Serail presentò, specificando che aveva trasmesso a Nawaf Salam i saluti del padre, il presidente Recep Tayyip Erdoğan. La presenza dell’ambasciatore turco, Murat Lütem, nella delegazione del Nord ha dato al tour una dimensione diplomatica. Tuttavia, non ha reso il figlio del Presidente un membro del governo turco.

I contatti iniziarono il 12 novembre a Beirut, tra cui un’intervista al presidente Joseph Aoun a Baabda. All’Istituto Yunus Emre, Bilal Erdoğan ha aperto una mostra sull’arco tradizionale e ha incontrato studenti che imparano il turco. Gli accademici libanesi hanno partecipato alle discussioni. L’istituto già insegna la lingua a Beirut: ancora una volta, la visita ha evidenziato un’attività esistente, piuttosto che un nuovo programma.

Sabato 14 novembre, Nawaf Salam ha ricevuto Bilal Erdoğan e il presidente dell’Istituto Yunus Emre, Selim Argun. Il rapporto del Grand Sérail menziona l’insegnamento, la cultura, gli scambi universitari e le iniziative sociali. Non menziona un accordo firmato, un bilancio o un calendario di attuazione. A Tripoli, i risultati che la delegazione aveva potuto visitare risalgono a progetti precedenti. La relazione del 14 novembre non specifica i progetti che verranno dopo.

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