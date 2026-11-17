Sicurezza nel Sud, ricostruzione, banche e servizi: comprensione della situazione in Libano nel novembre 2026 e differenze tra le regioni.

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Il Libano fu in crisi nel novembre del 2026 a diversi livelli: gli scioperi israeliani e l’occupazione persero nel Sud, la ricostruzione rimase incompleta e il sistema bancario non tornò al normale funzionamento. Il paese mantiene le sue istituzioni e la vita economica, ma le condizioni quotidiane differiscono notevolmente da una regione all’altra.

Per comprendere l’attuale situazione in Libano occorre distinguere tra sicurezza, funzionamento dello Stato e mezzi di vita. Una ripresa di negozi in una città non significa che i villaggi di confine possono ricostruire. Un tasso di cambio stabilizzato non restituisce automaticamente i loro risparmi ai depositanti. Queste realtà coesistono, invece di riuscire a vicenda come le fasi di un ritorno uniforme alla normalità.

Osservazioni aggiornate 17 novembre 2026. Questa sintesi distingue gli eventi segnalati oggi dai dati economici e sociali precedentemente pubblicati.

Il Sud rimane la principale fonte di insicurezza

Il 17 novembre, i corrispondenti dell’agenzia di stampa nazionale hanno riferito un attacco aereo israeliano nella notte su Houla, fuoco di mitragliatrice a Khiam e, all’alba, fuoco di artiglieria a Wadi Slouqi e le montagne intorno a Shaqra e Qabrikha. Le spedizioni consultate non danno alcun risultato umano. Questi rapporti illustrano la continuazione delle attività militari, senza permettere una valutazione esaustiva della giornata.

La linea blu è stata disegnata dalle Nazioni Unite nel 2000 per verificare il ritiro israeliano. È una linea di ritiro, non un trattato di pace. La continuazione delle forze israeliane sul versante libanese, i sorvoli e la distruzione sono al centro delle richieste libanesi di ritiro e rispetto della sovranità.

Una goccia di combattimento non è un ritorno alla normalità

UNIFIL riporta un significativo calo della violenza a partire dall’accordo quadro del giugno 2026 tra Libano, Israele e Stati Uniti. Tuttavia, nota violazioni quotidiane. Nei villaggi dove i residenti ritornano, trovare la loro casa non significa sempre trovare una casa, una strada utilizzabile o un reddito.

Nella sua presentazione a novembre, le Nazioni Unite hanno sottolineato le difficoltà che le famiglie cercano di riprendere le loro attività, comprese le attività agricole. Tornare al villaggio è quindi un processo materiale tanto quanto una decisione personale: dipende dalla sicurezza, dallo stato di alloggi e servizi. La presenza di famiglie di ritorno non dimostra che tutte le famiglie sfollate possano seguire.

Distribuzione e post-FINUL

Due questioni strutturano le discussioni: come consentire alle istituzioni libanesi di esercitare l’autorità militare sul loro territorio solo, e come ottenere il ritiro israeliano? Il quadro negoziato in giugno prevedeva un processo reciproco e sequenziato, che collegava, tra l’altro, il disarmo verificato dei gruppi non statali al progressivo riassorbimento delle forze israeliane al di fuori del Libano. La sua attuazione rimane una grande sfida.

Un altro calendario si sta avvicinando. La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 prevede la cessazione delle operazioni UNIFIL il 31 dicembre 2026, seguita da un ritiro ordinato e sicuro per un anno. Questo non significa che tutti i pacificatori lasceranno il paese lo stesso giorno. Le funzioni di monitoraggio, collegamento e supporto di sicurezza post-termo sono separate dal downsizing.

Il 17 novembre, dopo l’incontro con il presidente Joseph Aoun, il deputato Simon Abi Ramia ha dichiarato che nessuna formula finale era ancora stata trovata per mantenere una presenza internazionale nel sud dopo l’UNIFIL. Ha chiesto un’ulteriore azione con la Francia e con i partner internazionali sotto l’egida delle Nazioni Unite. Questa è la sua presentazione dello stato di gioco, non l’annuncio di un accordo già raggiunto.

Un’economia ancora una volta indebolita dalla guerra

La Banca mondiale ha previsto una contrazione del prodotto interno lordo nell’agosto del 6.4 per cento nel 2026, dopo una crescita stimata del 4,2 per cento nel 2025. Queste sono stime datate, non un bilancio dell’anno finale. Essi illustrano l’inversione causata dal rinnovato conflitto in marzo: danni di proprietà, spostamento, interruzione delle forniture e declino del turismo.

L’istituzione distingueva la relativa stabilità del tasso di cambio dalla fragilità dell’insieme economico. Un prezzo monetario stabile non è sufficiente per misurare il potere d’acquisto, il reddito o l’accesso alla cura. La distruzione degli alloggi, la perdita di una clientela e l’interruzione della scuola hanno effetti che superano il mese in cui si verifica l’attacco.

Perché le banche rimangono al centro della crisi?

Il problema bancario ereditato dalla crisi del 2019 non è risolto esclusivamente dalla circolazione di dollari in contanti. Riguarda le perdite, la fattibilità delle istituzioni e le condizioni di restituzione dei depositi. Nel suo comunicato del 18 settembre, il FMI ha accolto favorevolmente i cambiamenti nel quadro della risoluzione bancaria, invitando al contempo la legislazione sulla stabilizzazione finanziaria e il recupero dei depositi a rispettare gli standard internazionali.

In particolare, il Fondo insiste sull’ordine di assorbimento delle perdite: i depositanti non devono sopportare tali perdite prima degli azionisti e dei creditori di rango inferiore. Esso chiede inoltre che le promesse di rimborso rimangano compatibili con la futura solidità delle banche e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Una riforma annunciata non è quindi sinonimo di accesso immediato a tutti i beni.

La missione del FMI conclusa il 13 novembre conferma che questo progetto rimane aperto. Nella sua dichiarazione conclusiva, Ernesto Ramirez Rigo, ha riferito sui progressi compiuti nel chiarire le opzioni discusse dalla Banca del Libano e dal governo, ma ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore lavoro per raggiungere una strategia di ristrutturazione sostenibile. Il testo sulla stabilizzazione finanziaria e il recupero dei depositi resta presentato come progetto dinanzi al Parlamento, non come soluzione già applicata.

Scuola e servizi fanno parte della ricostruzione

L’UNICEF ha condotto uno studio sull’impatto dell’escalation del 2026 sull’istruzione, basato su un sondaggio del Ministero dell’Istruzione di 1.0089 scuole. Le esigenze non sono limitate alle pareti: la continuità dei corsi, l’apprendimento correttivo, il supporto psicosociale e la protezione dei bambini fanno parte dello stesso progetto.

Il Libano del novembre 2026 non può quindi essere descritto come un paese completamente paralizzato o un paese che è tornato alla normalità. Il criterio decisivo per gli abitanti rimane concreto: poter vivere in sicurezza, avere accesso all’abitazione, al reddito, alla scuola e alla cura, senza dover aggirare ogni giorno le carenze dei servizi o le conseguenze della guerra.

Foto di copertina: la cornice di Raouché a Beirut. Archivio fotografico, François el Bacha per Libnanews; Non rappresenta gli eventi del 17 novembre.

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