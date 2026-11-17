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Nabih Berri chiarisce il significato della sua formula « Siamo liberi », pronunciata in Camera il 12 novembre in risposta a Samy Gemayel. In parole date a Al-Afdal News e rilasciate domenica 15 novembre, il Presidente del Parlamento dice di decidere liberamente: le sue amicizie e le sue alleanze non significano, dice, che riceve ordini.

Una precisazione della sua decisione

Questa precisazione sposta l’enfasi dal collettivo alla posizione personale del relatore. Berri spiega che ha sentito quello che aveva detto e ha presentato la sua indipendenza di decisione come una costante del suo cammino politico. Non presenta tuttavia alcun nuovo accordo o meccanismo istituzionale per garantire che il Libano rimanga al di fuori di un conflitto regionale.

Nelle stesse dichiarazioni, ha considerato la situazione regionale incerta, tra l’escalation e l’insediamento. Ha chiesto di rafforzare la coesione interna e ha creduto che le relazioni tra il presidente della Repubblica e Hezbollah dovrebbero essere positive. Queste dichiarazioni sono riprodotte nelrelazione del 15 novembre. Non sono di un’intervista con Libnanews.

L’origine dello scambio parlamentare

Il 12 novembre, Samy Gemayel interrogò Berri sulla dichiarazione di Mohammad Bagher Ghalibaf che il Libano e l’Iran erano legati in guerra e pace. Il leader del Kataeb ha sfidato che un’autorità straniera poteva assumere il paese e ha messo in discussione l’utilità di chiedere a Hezbollah garanzie contro una nuova guerra di sostegno. Berri rispose: « Siamo liberi. »

Questa sequenza, già presentata nella nostra13 novembre edizione, non costituisce un nuovo scambio parlamentare. La novità è l’accuratezza data sul 15esimo sul significato della risposta. Solo non permette di concludere una violazione dell’alleanza o una garanzia di non-impegno militare.

Archivio Foto: Nabih Berri riceve Sandra De Waele in Ain al-Tiné il 6 novembre 2026. L’immagine non mostra le dichiarazioni del 15 novembre. Credito: Agenzia Nazionale dell’Informazione.

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