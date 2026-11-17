I prezzi degli Eurobond libanesi descrivono il prezzo di un debito, non un rimborso promesso. Gli esempi ipotetici mostrano perché un aumento di pochi centesimi può produrre un elevato guadagno percentuale lasciando un taglio di capelli forte. Dal momento che il default di marzo 2020, contratto coupon, rendimento e recupero finale devono essere distinti. Il valore dipende anche dalla tempistica, dalle modalità di ristrutturazione e dalla capacità di pagamento dello Stato, con rischi ancora presenti.

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Un prezzo Eurobond espresso in centesimi per dollaro può essere confuso. Descrive il prezzo di un debito sul mercato, non il rimborso promesso al suo titolare. Per il debito libanese, questa distinzione è stata centrale dalla sospensione dei pagamenti annunciata nel marzo 2020. Pertanto, un aumento dei prezzi da solo non significa che lo Stato sta remettendo denaro ai creditori.

Questa decrittazione utilizza esempi aritmetici volontariamente semplificati. I prezzi delle tabelle sono ipotetici: non sono né citazioni del giorno né una stima dei futuri rimborsi libanesi. Il loro obiettivo è quello di distinguere tra quattro concetti spesso misti: valore nominale, prezzo di mercato, rendimento e recupero finale.

Eurobonds: che cosa rappresenta il prezzo visualizzato

Il nominale corrisponde all’importo di riferimento della sicurezza. In particolare, funge da base per il calcolo dell’interesse contrattuale. Un legame nominale di $1,000 può essere scambiato ad un prezzo molto diverso di $1,000. Il suo compratore acquista quindi il debito legato alla sicurezza, in termini di mercato.

In un esempio in cui il prezzo è 27 centesimi per un dollaro nominale, un debito di $1,000 costa $270. Questo calcolo non indica quanto l’emittente pagherà. Indica solo l’importo associato al prezzo scelto per l’esempio, prima delle tasse e degli accordi di interesse.

Esempi ipotetici, senza valore di valutazione Nominale Prezzo per dollaro nominale Valore di mercato calcolato Decay su nominale 1000 dollari 25 centesimi $250 75 % 1000 dollari 27 centesimi $270 73 % 1000 dollari 30 centesimi $300 70 %

Lo sconto qui misura la differenza tra prezzo e nominale. Non costituisce una decisione di riscossione del debito legale. Un debito può mantenere la sua quantità di contratto durante il trading molto più conveniente, perché il suo pagamento sembra incerto o lontano.

Il prezzo dipende anche dalle caratteristiche del titolo. La data, l’interesse, i termini contrattuali e la liquidità possono contare. Una fascia di prezzo che copre più obbligazioni non dovrebbe quindi essere letta come il prezzo unico di tutto il debito del paese.

Duecento aumenti possono rappresentare l’8%

Ora supponga che il prezzo del nostro esempio va da 25 a 27 centesimi. Il guadagno è di duecento per dollaro nominale. Rispetto al prezzo iniziale di 25 centesimi, rappresenta un aumento dell’8%.

Il valore nominale di $1,000 aumenta da $250 a $270. Il guadagno teorico è di venti dollari. Un aumento dell’8% può quindi coesistere con uno sconto del 73% sul nominale. Queste due percentuali usano basi diverse.

Variazione ipotetica della stessa sicurezza, esclusi i costi e gli interessi Calcolo Risultato Prezzo iniziale 25 centesimi Prezzo finale 27 centesimi Deviazione assoluta 2 centesimi Variazione relativa: 2 diviso da 25 8 % Taglio finale: 100 meno 27 73 %

Il guadagno si realizza se il titolare vende effettivamente al prezzo interessato. Finché mantiene il titolo, la sua valutazione può evolvere di nuovo. I costi e le condizioni di transazione possono ridurre il risultato finale.

Questo meccanismo spiega perché un forte aumento percentuale non è sufficiente per stabilire un ritorno alla normalità. Quando il punto di partenza è molto basso, alcuni centesimi producono una significativa variazione relativa. I valori nominali e gli importi effettivamente ricevuti rimangono benchmark separati.

Il coupon non è un ritorno garantito

Il coupon si riferisce all’interesse previsto nel contratto. Per un legame ipotetico di $1,000 con un coupon annuale del 6 per cento, l’importo contrattuale sarebbe $60.00 all’anno. Ma l’emittente deve pagare quell’interesse.

Dividere il $660 da un prezzo di acquisto di $270 dà circa 22.2 per cento. Presentare questo calcolo come un determinato reddito sarebbe falso se i pagamenti fossero sospesi. Il numeratore rimarrà una somma contrattuale non selezionata.

Un’altra difficoltà è la resa a maturità. Il suo calcolo tradizionale presuppone un calendario di pagamento definito, compreso l’interesse e il rimborso finale. In una situazione predefinita, questi flussi possono cambiare. Un ritorno teorico costruito dal vecchio contratto quindi non sostituisce una previsione credibile di ciò che il creditore riceverà.

Il difetto libanese illustra proprio questa rottura. Il 7 marzo 2020, il governo annunciò che avrebbe mantenuto i pagamenti su un numero di $ 1,2 miliardi dovuto il 9 marzo. Il 23 marzo ha esteso la sospensione a tutti i suoi titoli in euro in dollari poi in circolazione.

Il prezzo di mercato anticipa diversi problemi

Un acquirente può sperare che la futura ristrutturazione dia un valore superiore al suo prezzo di acquisto. Questa aspettativa dipende dall’importo recuperabile, dalla data dei pagamenti e dai rischi che rimangono. Non è un impegno di Stato.

Il tempo conta quanto la quantità. Ricevi immediatamente un importo e ricevi lo stesso importo diversi anni dopo non hanno lo stesso valore economico. Il titolare immobilizza fondi e rimane esposto a eventi che possono alterare i pagamenti.

Una ristrutturazione può anche combinare diversi strumenti: riduzione nominale, maggiore maturità, cambio coupon o cambio di nuovi titoli. Le diverse modalità possono produrre valori attuali diversi, anche quando il nominale visualizzato appare vicino.

Sarebbe quindi fuorviante leggere un prezzo ipotetico di 27 centesimi come promessa di un rimborso del 27% del nominale. Il prezzo può riflettere diversi scenari, implicitamente ponderati dagli investitori. Le condizioni di liquidità e le esigenze dei venditori possono anche influenzare la transazione.

La capacità di pagare rimane critica

Per il Libano, la questione degli eurobond si riferisce alla futura capacità dello Stato di onorare un debito riorganizzato. Il quadro di bilancio, le entrate e le spese pubbliche svolgono un ruolo. La ristrutturazione della Banca può anche influenzare le esigenze di finanziamento dello Stato.

Durante la sua missione nel febbraio 2026, il Fondo Monetario Internazionale ha già collegato il quadro fiscale a medio termine alla ristrutturazione del debito sovrano. Ha anche chiesto il contributo pubblico al trattamento della crisi bancaria di rimanere compatibile con la sostenibilità di questo debito.

Questi principi chiariscono il rapporto economico tra i file. Essi non stabiliscono un tasso di recupero per ogni obbligo. Una proposta di riforma, una discussione internazionale e un’offerta contrattuale ai creditori sono passi distinti.

Per interpretare una prossima citazione, diverse informazioni dovranno accompagnare la figura: data, serie di obbligazioni, prezzo dell’acquirente o del venditore e possibile volume scambiato. Al fine di valutare un rimborso, saranno richiesti altri documenti: termini di offerta, programma, interesse e trattamento dei reclami. È il confronto di questi elementi che misura la differenza tra il prezzo negoziato e i pagamenti attesi.

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