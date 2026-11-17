Do You Love Me de Lana Daher sarà proiettato al Barbican al London Palestine Film Festival il 19 novembre 2026 alle 20:45. Completamente costruito dagli archivi, il documentario copre settanta anni di memoria audiovisiva libanese. Film indipendenti, televisione, fotografie e video di famiglia compongono questa esplorazione di Beirut. Un indice online estende la ricerca. Dopo Venezia nel 2025 e una prima britannica nel febbraio 2026, questa sessione offre un nuovo appuntamento a Londra intorno al film.

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Il filmCondividi su FacebookLana Daher sarà mostrata giovedì 19 novembre 2026 alle ore 20:45 a Barbican, Londra. Questa sessione del London Palestine Film Festival presenta un traverso di 70 anni di memoria audiovisiva libanese, interamente composto da archivi.

Lana Daher raccoglie immagini sparse del Libano

Film, televisione, video di famiglia e fotografie sono oggetto del documentario. Il suo piano non è di girare una nuova storia di Beirut davanti a una telecamera. Esso riunisce immagini già prodotte, conservate in luoghi e condizioni molto diversi.

Il regista ha iniziato a sviluppare questo lavoro nel 2018. La sua ricerca ha portato a collezioni private e archivi abbandonati. Il film riprende oltre cento opere di cinema libanese indipendente, insieme a registrazioni domestiche, musica e altri materiali sonori.

Questo dispositivo fa incontrare memoria personale e memoria collettiva. Persone, registi e artisti non sono solo soggetti rappresentati: le loro immagini compongono la narrazione. I ricordi di famiglia si svolgono accanto ai lavori trasmessi in teatro o in televisione.

Un film di prova, non una cronaca esaustiva

Nato nel 1983, durante la guerra civile, Lana Daher ha spiegato che aveva cercato negli archivi un modo per comprendere il presente. Nella sua nota di intenzioni, si rifiuta di ridurre la vita alla violenza. La creazione, l’intimità e i momenti di gioia appartengono anche all’esperienza della città.

Il montaggio tornò a Qutaiba Barhamji, anche co-autore con il regista. Pierre Armand garantisce un lavoro sonoro. L’assemblea dei frammenti non si basa quindi esclusivamente sul loro ordine storico: i suoni, le voci e i riavvicinamento delle immagini partecipano alla scrittura del film.

Questo primo lungometraggio estende il viaggio multidisciplinare di Lana Daher. Formata in belle arti e grafica all’American University di Beirut, poi al cinema di Goldsmiths, Londra, lavora tra lei, immagine e archivio.

Un indice per trovare i lavori

Un sito accompagna il documentario e elenca alcuni dei materiali utilizzati. Esso comprendeWest Beirut♪,Spirito Beirut♪,CaramelloeBambini di Shatila. Film di famiglia e sfondi fotografici sono anche inclusi.

L’indice non è un inventario completo del patrimonio audiovisivo libanese. Rende visibili le risorse relative al progetto e consente la scoperta di opere oltre la proiezione per continuare.

La diversità dei fondi appare nelle voci dell’indice. Gli album fotografici della famiglia Daher e i film dilettanti della collezione Jabbour accompagnano gli archivi fotografici dei quotidianiAs-SafireAn-NaharQuesti materiali non provengono dagli stessi autori o dagli stessi usi: memoria privata, informazione o creazione cinematografica.

Una produzione tra Beirut ed Europa

La produzione del film ha riunito Films de Force Majore, in Francia, e My Little Films, la compagnia di Lana Daher in Libano. Wood Water Films in Germania e Studio Lemon in Francia partecipano alla coproduzione. Jean-Laurent Csinidis e il direttore sono i produttori.

Il generico distingue anche il lavoro sugli archivi dall’unico montaggio. Denis Liakhov e Lana Daher sono responsabili della loro produzione, mentre Alexis Lambotte firma la calibrazione. La scheda presentata al Giornate degli Autori annuncia un film di 75 minuti, mescolando colore e bianco.

Una nuova sessione di Londra, 19 novembre

Il passaggio a Barbican fa parte di un viaggio internazionale già in corso.Condividi su Facebookin anteprima al Giornate degli Autori di Venezia il 4 settembre 2025. Una prima britannica si è tenuta presso l’Institute of Contemporary Arts di Londra nel febbraio 2026.

La riunione di novembre non è quindi una prima nel Regno Unito. Offre un nuovo appuntamento al London Palestine Film Festival. Il programma Barbican comprende anche opere dedicate a Gaza e Jenin; il film di Lana Daher mette a fuoco Beirut e i suoi abitanti.

La proiezione si svolgerà a Barbican Cinema 2 il 19 novembre alle ore 20:45 a Londra. Le prenotazioni passano attraverso il cinema.

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