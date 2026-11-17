Dopo un’apertura con Selim Ben Safia’s Labs al Teatro Al Madina, i Rencontres coreografici di Beirut si esibiscono e laboratori in diversi luoghi. Mehdi Dahkan ospiterà Link al Tournesol il 24 novembre. Beit Beirut ospiterà due lavori in corso il 28 novembre, prima di KMs of Resistance presso Union Marks il 29 novembre. Il festival organizzato da Beirut Physical Lab combina così la creazione, la trasmissione e la scoperta della ricerca di sviluppo, con appuntamenti separati e prenotazioni specifiche per ogni sessione.

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Gli incontri coreografici di Beirut hanno aperto lunedì 16 novembre 2026 al Teatro Al Madina conLaboratoriDa Selim Ben Safia. Il festival organizzato da Beirut Physical Lab unisce spettacoli, workshop e creazioni in corso. Diversi incontri sono già annunciati fino al 29 novembre in vari luoghi della capitale e in Bourj Hammoud.

Riunioni coreografiche di Beirut con laboratori

Selim Ben Safia combina quattro ballerini con un musicista nel suo primo design. Nadia Kaabi-Linke è un segno dell’installazione scenografica. Il suo lavoro si basa sulle tracce del quartiere di Maghrebin a Gerusalemme, distrutto nel 1967.

Il tour diLaboratoriregistrato a Beirut dal 16 novembre. Questa tappa è tra una performance a Saint-Barthélemy-d-Anjou il 13 novembre e la Biennale Jaou Tunis il 20 novembre. Il pezzo lega danza, musica e arti visive intorno forze opposte: immobilizzazione e la capacità di continuare il movimento.

Il sistema scenografico mostra pareti trasparenti che gli interpreti abitano e si muovono attraverso la loro presenza. Il gioco si basa su diverse pratiche: danza contemporanea, breakdance, circo e danze tradizionali. Il dabke palestinese e i ritmi tunisini fanno parte dei suoi riferimenti.

Un workshop di Mehdi Dahkan il 24 novembre

La trasmissione occupa un posto nel festival. Il coreografo marocchino Mehdi Dahkan ospiterà il workshopLinkMartedì 24 novembre, alle 13.00, al Tournesol Theatre di Koon Space. La sessione dura due ore ed è destinata a ballerini o performer con esperienza nel movimento.

Il lavoro proposto si basa sulla reazione piuttosto che sulla riproduzione di un vocabolario di gesti. I partecipanti esploreranno peso, slancio, cambiamenti di leadership e ascolto. Essi risponderanno anche alle proposte di un partner e poi di un gruppo.

Questo metodo unisce la ricerca sviluppata inKM di Resistenza. Il suono e la respirazione alterano i movimenti degli esecutori. Il workshop deve dare strumenti di composizione immediata, utilizzabili in improvvisazione o creazione.

Nato a Tangier nel 1998, Mehdi Dahkan è venuto a ballare attraverso la rottura, parkour e pratiche urbane. Ha fondato Jil Z nel 2019. La sua presenza a Beirut combina così la condivisione di un metodo di lavoro con la presentazione di un lavoro da esso.

Due opere in corso a Beit Beirut

Sabato 28 novembre alle ore 17, Beit Beirut ospiterà una sessione dedicata a Pamela Hayek e Lisa Almunaizel. Il programma riunisce due opere in sviluppo:L’architettura della memoriaeIl mio giornoQuindi non si tratta di annunciare due creazioni completate.

Il primo esplora la memoria del corpo e il ruolo della ripetizione. Il secondo pone una persona che affronta un oggetto o un immobile in un ambiente domestico. Questione in particolare la presenza, l’assenza e il rapporto tra soggetto e oggetto.

La biglietteria offre una prenotazione gratuita per questo doppio programma, così come un biglietto di supporto. Questa formula permette di partecipare a una fase di lavoro e scoprire la ricerca prima della loro forma finale.

Il respiro nel centro di KMs di Resistenza

Domenica 29 novembre alle ore 21, Union Marks, Bourj Hammoud, programmaKM di Resistenzadi Mehdi Dahkan. La creazione coreografica e sonora si ispira alla tradizione orale marocchina della « laita ». Essa mobilita la respirazione, le voci e i corpi per costruire sequenze ritmiche collettive.

Il progetto esiste in duo e quartetto. Mette il respiro al cuore dell’espressione scenica, piuttosto che lo slogan. La società Jil Z è responsabile della sua produzione.

Questi incontri illustrano i diversi formati raccolti da Beirut Physical Lab: rappresentazioni, apprendimento e presentazione della ricerca. Le prenotazioni vengono offerte separatamente nella biglietteria del festival, con una sede e un programma specifico per ogni sessione.

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