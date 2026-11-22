Il Ministero dei Trasporti e l’Autorità per l’Aviazione Civile annunciano l’avvio dei test tecnici a Qlayaat, Akkar. Ulteriori voli di ispezione rimangono condizionati al completamento del lavoro di pista. Il rilascio non conferma il decollo e non fissa un nuovo calendario per i voli commerciali. Dal 10 novembre, la presidenza del Consiglio ha avanzato il 14 dicembre per un servizio regolare. Le autorità non danno quella data nel testo domenicale.

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Il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e l’Autorità Generale dell’Aviazione Civile hanno annunciato domenica 22 novembre, l’avvio delle operazioni di taratura e dei test tecnici all’aeroporto di René-Muawad a Qlayaat, Akkar. Il comunicato stampa afferma che ulteriori voli di ispezione devono seguire il completamento del lavoro di pista e il completamento delle condizioni di sicurezza. Non conferma alcun decollo specifico questa domenica.

In Qlayaat, i controlli iniziano con gli aiuti di atterraggio

I controlli riguardano gli aiuti visivi e i sistemi di navigazione, le procedure di avvicinamento e atterraggio e la gestione del traffico aereo intorno all’aeroporto. Tra le attrezzature menzionate è il sistema di luce che informa il pilota sulla sua pista di avvicinamento. Controllare il suo funzionamento fa parte della preparazione della piattaforma; Questo non è valido per consentire voli programmati.

Il Ministero e l’Aviazione Civile presentano questa fase come transizione dalla pianificazione all’esecuzione tecnica. Essi sostengono di applicare gli standard dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per la progettazione e il funzionamento degli aerodromi. Il rilascio non fornisce i risultati delle verifiche, né specifica la durata del lavoro in pista o la data dei prossimi voli di ispezione.

Le date annunciate dal governo rimangono separate

La presidenza del Consiglio aveva scelto il 22 novembre per lanciare i voli pilota. La data corrisponde al festival dell’indipendenza e all’anniversario dell’assassinio di René Moawad, il cui nome porta l’aeroporto. Il 22o comunicato conferma l’inizio della fase tecnica ma non dice che uno dei voli previsti sia decollato. Né dice che una partenza annunciata è stata annullata.

Il 14 dicembre è la data indicata dalla presidenza del Consiglio il 10 novembre per l’avvio di collegamenti commerciali regolari. Le autorità aeronautiche civili e il Ministero non lo restituiscono nel loro comunicato domenicale. Questo silenzio non conferma la conservazione della data o un rinvio. Il programma era già cambiato da ottobre, quando il 15 novembre è stato menzionato per un primo volo commerciale.

Nessun biglietto ancora confermato in vendita

Mada Airways ha presentato il 15 novembre un progetto di sette tratte di andata e ritorno a settimana con Cairo, Istanbul e Amman. L’azienda ha lo scopo di aprire le prenotazioni il 1 dicembre, previa approvazione. Questo programma di servizio e la data di prenotazione sono intenzioni annunciate dalla società, non biglietti offerti in vendita o voli confermati dall’autorità.

Qlayaat ha già ospitato un volo speciale da Beirut il 6 giugno, durante il lancio del progetto di riabilitazione, con una delegazione guidata dal primo ministro Nawaf Salam. Questo precedente non ha segnato la ripresa di un collegamento regolare. I prossimi passi annunciati domenica sono il completamento del lavoro di pista e ulteriori voli di ispezione; L’apertura delle prenotazioni rimane una pietra miliare da controllare separatamente.

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